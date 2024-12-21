Á¬Åò¤Ç¡ÖÏªÅ·É÷Ï¤¤òÀêµò¤·¤ÆÁû¤°¡×ÌÂÏÇ¤Ê¼ã¼ÔµÒ¤¿¤Á¡£¡ÈÏÓ¤Ã¤×¤·¤Î¶¯¤½¤¦¤ÊµÒ¡É¤Ë¡Ö¤ªÁ°¤é¼þ¤ê¤ò¸«¤í¡ª¡×¤È°ì³å¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¡Ä
¡¡¹¤¯¤Æ²¹¤«¤¤¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¿´¿È¤¬¥È¥í¥±¤ëÌþ¤·¤Î¶õ´Ö¡¢Á¬Åò¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¾¼ÏÂ»þÂå¤Î°äÊª¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¿´¿È¤Ø¤Î·ò¹¯¸ú²Ì¤äÅòÁ¥¤Ç¼êÂ¤ò¿¤Ð¤»¤ë¥ì¥¸¥ã¡¼À¤Ê¤É¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¡¢¡Ö¥µ¥¦¥Ê¡×¡õ¡Ö¤È¤È¤Î¤¤¡×¥Ö¡¼¥à¤¬°ìÃÊÍî¤·¤¿´¶¤Î¤¢¤ë¸½ºß¤â¿·¤¿¤ÊÁ¬Åò¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤ê¤ï¤±ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Ï10Âå¡Á20Âå¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ç¡¢Ë¬ÆüÃæ¤Î³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¡Ê¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡Ë¤È»×¤·¤¿Í¡¹¤â¸«¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡£Å¹ÊÞ¤Î·ú¤ÆÄ¾¤·¤ä¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦ÀßÈ÷¤ò°ì¿·¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¡¼¥ÖÁ¬Åò¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¿Íµ¤Å¹¤ÏµÙÆü¤ÎÂçº®»¨¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¡¢Á¬Åò¤ÎµÒÁØ¤¬À¤Âå¸òÂå¤¹¤ë¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¡¢Íá¼¼Æâ¤Ç¤ÎÂçÁû¤®¤äÉÔ²÷¹Ô°Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤âÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÅÔÆâÁ¬Åò½ä¤ê¤ò¼ñÌ£¤È¤·¤Æ11Ç¯ÌÜ¤ÎÉ®¼Ô¤¬Áø¶ø¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿ÌÂÏÇ»öÎã¡õÌÂÏÇµÒ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¡ÏªÅ·É÷Ï¤¤òÂç¿Í¿ô¤ÇÊñ°Ï¤·¡¢ÂçÀ¼¤Ç¥²¥é¥²¥é
¡¡Á¬Åò¤ÎÂç¤¤ÊÍáÁå¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤ë¤È¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÈè¤ì¤ä¥³¥ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µ¤»ý¤Á¤â¥¹¡¼¥Ã¤È¤Û¤°¤ì¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¡¦ÃÎ¿ÍÆ±»Î¤ÇÁ¬Åò¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢¿´¤Î´Ë¤ß¤«¤éÉáÃÊ°Ê¾å¤Ë²ñÏÃ¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ï¤«¤É¤ë¤Î¤â¼«Á³¤Ê¸úÇ½¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤´¤È¤âÄø¡¹¤¬´Î¿´¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡°ÊÁ°¸«¤«¤±¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÃæÄí¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏªÅ·É÷Ï¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¡¢10Âå¸åÈ¾¡Á20Âå¤È»×¤·¤¼ã¼Ô¤¬Ê£¿ô¿Í¤ÇÀêµò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤é¤ÏÏªÅ·É÷Ï¤¤Î¥Õ¥Á¤Ë¹ø¤«¤±¤ÆÃÌ¾Ð¤Ë¶½¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅòÁ¥¤Ë¿»¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤«¤é²¼¤À¤±¡£¤½¤³¤ÏÂÅòÍÑ¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡ÅòÁ¥¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÃæ±û¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¼ã¼ÔÃ£¤¬ÇØÃæ¤Ç´°àú¥¬¡¼¥É¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¤Þ¤ÇÆþ¤ê¤¿¤¯¤Æ¤âÆþ¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤âÏªÅ·É÷Ï¤¤Ç¤ÏÂçÀ¼¤¬³°¤Ø¤ÎÁû²»¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡Ö¤ªÀÅ¤«¤Ë¡ª¡×¤ÈÃí°Õ½ñ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ã¼ÔÃ£¤ÏÏÃ¤¬³Ú¤·¤¹¤®¤ë¤»¤¤¤«¡¢¤ª¹½¤¤¥Ê¥·¤ËÂçÇú¾Ð¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡½½¿ôÊ¬¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿º¢¡¢ÏÓ¤Ã¤×¤·¤Î¶¯¤½¤¦¤ÊµÒ¤¬¡Ö¤ªÁ°¤é¼þ¤ê¤ò¸«¤í¡ª¡×¤È°ì³å¡£¼ã¼ÔÃ£¤Ï¥·¥å¥ó¤ÈÌµ¸À¤Î¤Þ¤ÞÏªÅ·É÷Ï¤¤«¤éÅ±Âà¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÅòÁ¥¤Î¼þ¤ê¤ò¤Õ¤µ¤¬¤º¡¢À¼ÎÌ¤â¹µ¤¨¤ÇÉáÄÌ¤ËÆþÍá¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Èà¤é¤âÍ§Ã£Æ±»Î¤Î³Ú¤·¤¤²ñÏÃ¤òÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¡¤Ê¤¼¥¸¥§¥Ã¥È¥Ð¥¹¤äÅÅµ¤É÷Ï¤¤«¤é°ì¸þ¤Ë¤É¤«¤Ê¤¤¤Î¤«
¡¡Á¬Åò¤Ç¤ÏÇØÃæ¤Ê¤É¤Ë¶¯¤¯Ë¢¤òÅö¤Æ¤ë¥¸¥§¥Ã¥È¥Ð¥¹¤äºÂÉ÷Ï¤¡¢Äã¼þÇÈÅÅÎ®¤Ç¶ÚÆù¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤¹¤ëÅÅµ¤É÷Ï¤¤Ê¤É¡¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸µ¡Ç½¤Î¤Ä¤¤¤¿ÍáÁåÀßÈ÷¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Ä¤¤Ä¹µï¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤Î¤¬¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤Êý¤¬¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÀßÈ÷¤ÏÁ¬Åò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ä¤1²Õ½ê¤À¤±¤«¡¢Â¿¤¯¤Æ¤â2¡Á3²Õ½ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤³¤ò°ìÉô¤ÎÁ¬ÅòµÒ¤¬Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»È¤¤Â³¤±¡¢·ë²ÌÅª¤ËÂ¾¤ÎµÒ¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤¢¤ë¡£ÆÃ¤ËÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢¤½¤³¤ËÄ¹Ç¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¹âÎð¤Î¾ïÏ¢µÒ¤¬µïºÂ¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥¸¥§¥Ã¥È¤äÅÅµ¤É÷Ï¤¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¿ÈÂÎ¤Ø¤Î²¸·Ã¤ä²÷´¶¤Ï¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤è¤êÃæ¹âÇ¯ÁØ¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¸ú²Ì¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯Â¿¤¯µý¼õ¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Á¬Åò¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¿ÍÆ±»Î¤Ç¤æ¤º¤ê¹ç¤¦¾ì¡£¼ã¤¤Á¬Åò¥Ó¥®¥Ê¡¼¤Ëµ¬ÈÏ¤ò¼¨¤¹°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¿ôÊ¬ÄøÅÙ¤ÇÂ¾¤Î¿Í¤ËÌÀ¤±ÅÏ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¢¡¥µ¥¦¥Ê¤ÏÂç¿Íµ¤¤æ¤¨¤ËÌäÂê¹ÔÆ°¤âÁø¶øÎ¨¹â¤á
¡ÖÁ¬Åò¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¥µ¥¦¥Ê¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¡ª¡×¤È¤¤¤¦Êý¤â¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥µ¥¦¥Ê¤ÏÁ¬Åò¤ÎÀßÈ÷¤Ç¤âÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢³¹Ãæ¤ÎÁ¬Åò¤Ç¤âºÇ¿·¥ê¥Î¥Ù¥µ¥¦¥Ê¤ä¥ª¡¼¥È¥í¥¦¥ê¥å¡¦¥ô¥£¥Ò¥¿¤Ê¤É¤ò¸«¤«¤±¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤ËÆâÉô¤ÇÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤¬ÉÑÈ¯¤¹¤ë¤Î¤â¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡°ìÉô¤ÎÂç·¿Á¬Åò¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼Á¬Åò¤ò½ü¤±¤Ð¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Î¼¼Æâ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¡¢»þ¤Ë¤Ï¤¤¤µ¤µ¤«µç¶þ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤áº®»¨»þ¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯µÓ¤ò¹¤²¤º¡¢¤Þ¤ï¤ê¤ò°µÇ÷¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¸¯¤¤¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¹½¤ï¤º¥À¥é¥ê¤ÈÂç¸Ô¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ëµÒ¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤ê¤ï¤±ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Ï10Âå¡Á20Âå¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ç¡¢Ë¬ÆüÃæ¤Î³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¡Ê¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡Ë¤È»×¤·¤¿Í¡¹¤â¸«¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡£Å¹ÊÞ¤Î·ú¤ÆÄ¾¤·¤ä¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦ÀßÈ÷¤ò°ì¿·¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¡¼¥ÖÁ¬Åò¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¿Íµ¤Å¹¤ÏµÙÆü¤ÎÂçº®»¨¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¢¡ÏªÅ·É÷Ï¤¤òÂç¿Í¿ô¤ÇÊñ°Ï¤·¡¢ÂçÀ¼¤Ç¥²¥é¥²¥é
¡¡Á¬Åò¤ÎÂç¤¤ÊÍáÁå¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤ë¤È¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÈè¤ì¤ä¥³¥ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µ¤»ý¤Á¤â¥¹¡¼¥Ã¤È¤Û¤°¤ì¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¡¦ÃÎ¿ÍÆ±»Î¤ÇÁ¬Åò¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢¿´¤Î´Ë¤ß¤«¤éÉáÃÊ°Ê¾å¤Ë²ñÏÃ¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ï¤«¤É¤ë¤Î¤â¼«Á³¤Ê¸úÇ½¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤´¤È¤âÄø¡¹¤¬´Î¿´¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡°ÊÁ°¸«¤«¤±¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÃæÄí¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏªÅ·É÷Ï¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¡¢10Âå¸åÈ¾¡Á20Âå¤È»×¤·¤¼ã¼Ô¤¬Ê£¿ô¿Í¤ÇÀêµò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤é¤ÏÏªÅ·É÷Ï¤¤Î¥Õ¥Á¤Ë¹ø¤«¤±¤ÆÃÌ¾Ð¤Ë¶½¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅòÁ¥¤Ë¿»¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤«¤é²¼¤À¤±¡£¤½¤³¤ÏÂÅòÍÑ¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡ÅòÁ¥¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÃæ±û¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¼ã¼ÔÃ£¤¬ÇØÃæ¤Ç´°àú¥¬¡¼¥É¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¤Þ¤ÇÆþ¤ê¤¿¤¯¤Æ¤âÆþ¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤âÏªÅ·É÷Ï¤¤Ç¤ÏÂçÀ¼¤¬³°¤Ø¤ÎÁû²»¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡Ö¤ªÀÅ¤«¤Ë¡ª¡×¤ÈÃí°Õ½ñ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ã¼ÔÃ£¤ÏÏÃ¤¬³Ú¤·¤¹¤®¤ë¤»¤¤¤«¡¢¤ª¹½¤¤¥Ê¥·¤ËÂçÇú¾Ð¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡½½¿ôÊ¬¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿º¢¡¢ÏÓ¤Ã¤×¤·¤Î¶¯¤½¤¦¤ÊµÒ¤¬¡Ö¤ªÁ°¤é¼þ¤ê¤ò¸«¤í¡ª¡×¤È°ì³å¡£¼ã¼ÔÃ£¤Ï¥·¥å¥ó¤ÈÌµ¸À¤Î¤Þ¤ÞÏªÅ·É÷Ï¤¤«¤éÅ±Âà¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÅòÁ¥¤Î¼þ¤ê¤ò¤Õ¤µ¤¬¤º¡¢À¼ÎÌ¤â¹µ¤¨¤ÇÉáÄÌ¤ËÆþÍá¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Èà¤é¤âÍ§Ã£Æ±»Î¤Î³Ú¤·¤¤²ñÏÃ¤òÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¡¤Ê¤¼¥¸¥§¥Ã¥È¥Ð¥¹¤äÅÅµ¤É÷Ï¤¤«¤é°ì¸þ¤Ë¤É¤«¤Ê¤¤¤Î¤«
¡¡Á¬Åò¤Ç¤ÏÇØÃæ¤Ê¤É¤Ë¶¯¤¯Ë¢¤òÅö¤Æ¤ë¥¸¥§¥Ã¥È¥Ð¥¹¤äºÂÉ÷Ï¤¡¢Äã¼þÇÈÅÅÎ®¤Ç¶ÚÆù¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤¹¤ëÅÅµ¤É÷Ï¤¤Ê¤É¡¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸µ¡Ç½¤Î¤Ä¤¤¤¿ÍáÁåÀßÈ÷¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Ä¤¤Ä¹µï¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤Î¤¬¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤Êý¤¬¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÀßÈ÷¤ÏÁ¬Åò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ä¤1²Õ½ê¤À¤±¤«¡¢Â¿¤¯¤Æ¤â2¡Á3²Õ½ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤³¤ò°ìÉô¤ÎÁ¬ÅòµÒ¤¬Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»È¤¤Â³¤±¡¢·ë²ÌÅª¤ËÂ¾¤ÎµÒ¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤¢¤ë¡£ÆÃ¤ËÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢¤½¤³¤ËÄ¹Ç¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¹âÎð¤Î¾ïÏ¢µÒ¤¬µïºÂ¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥¸¥§¥Ã¥È¤äÅÅµ¤É÷Ï¤¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¿ÈÂÎ¤Ø¤Î²¸·Ã¤ä²÷´¶¤Ï¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤è¤êÃæ¹âÇ¯ÁØ¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¸ú²Ì¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯Â¿¤¯µý¼õ¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Á¬Åò¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¿ÍÆ±»Î¤Ç¤æ¤º¤ê¹ç¤¦¾ì¡£¼ã¤¤Á¬Åò¥Ó¥®¥Ê¡¼¤Ëµ¬ÈÏ¤ò¼¨¤¹°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¿ôÊ¬ÄøÅÙ¤ÇÂ¾¤Î¿Í¤ËÌÀ¤±ÅÏ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¢¡¥µ¥¦¥Ê¤ÏÂç¿Íµ¤¤æ¤¨¤ËÌäÂê¹ÔÆ°¤âÁø¶øÎ¨¹â¤á
¡ÖÁ¬Åò¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¥µ¥¦¥Ê¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¡ª¡×¤È¤¤¤¦Êý¤â¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥µ¥¦¥Ê¤ÏÁ¬Åò¤ÎÀßÈ÷¤Ç¤âÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢³¹Ãæ¤ÎÁ¬Åò¤Ç¤âºÇ¿·¥ê¥Î¥Ù¥µ¥¦¥Ê¤ä¥ª¡¼¥È¥í¥¦¥ê¥å¡¦¥ô¥£¥Ò¥¿¤Ê¤É¤ò¸«¤«¤±¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤ËÆâÉô¤ÇÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤¬ÉÑÈ¯¤¹¤ë¤Î¤â¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡°ìÉô¤ÎÂç·¿Á¬Åò¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼Á¬Åò¤ò½ü¤±¤Ð¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Î¼¼Æâ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¡¢»þ¤Ë¤Ï¤¤¤µ¤µ¤«µç¶þ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤áº®»¨»þ¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯µÓ¤ò¹¤²¤º¡¢¤Þ¤ï¤ê¤ò°µÇ÷¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¸¯¤¤¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¹½¤ï¤º¥À¥é¥ê¤ÈÂç¸Ô¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ëµÒ¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£