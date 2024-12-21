¡ÚÌî¸ý ÍªµªÍº¡Û¥Û¥ó¥À¡¦Æü»º¤ÎÅý¹ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ½Â¤¶È¡Ö½ª¤ï¤ê¤Î»Ï¤Þ¤ê¡×¤«¡Ä¤¤¤Þ¤ä¡ÖºÇ¸å¤ÎË¾¤ß¡×¤¬¡Ö²ÈÅÅ¡¦¥¹¥Þ¥Û¡×¤Î¡ÉÆó¤ÎÉñ¡É¤Ë
Æü»º¤È¥Û¥ó¥À¤È¤Î·Ð±ÄÅý¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¸ò¾Ä¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Á°ÅÓ¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢¼«Æ°¼ÖÀ¸»º¤¬100Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¹½Â¤Å¾´¹¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
Æü»º¤ÎÍø±×¤¬ÂçÉý¸º
Æü»º¼«Æ°¼Ö¤È¥Û¥ó¥À¤¬¡¢·Ð±ÄÅý¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨µÄ¤ò»Ï¤á¤ë¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¡£¾Íè¤Ï¡¢»°É©¼«Æ°¼Ö¤¬¹çÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
·Ð±ÄÅý¹ç¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢Æü»º¤ÎÍø±×µÞ¸º¤¬¤¢¤ë¡£
2024Ç¯4¡Á9·î´ü¤ÎÏ¢·ë·è»»¤Ç¤Ï¡¢½ãÍø±×¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç93.5¡ó¸º¤Î192²¯±ß¤È¡¢ÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¡£
ËÌÊÆ¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤Ï¡¢2414²¯±ß¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¥¹41²¯±ß¤Ø¤ÈÀÖ»ú¤ËÅ¾Íî¡£·è»»È¯É½ÍâÆü¤Î11·î8Æü¤Ë¤Ï¡¢³ô²Á¤¬Ç¯½éÍè¤Î°ÂÃÍ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
È´ËÜÅª¤Ê¹½Â¤²þ³×¤òÇ÷¤é¤ì¡¢½¾¶È°÷¤Î1³ä¼å¤ËÅö¤¿¤ë9000¿Íµ¬ÌÏ¤Î¿Í°÷ºï¸º¤ä¡¢À¤³¦À¸»ºÇ½ÎÏ¤Î2³ä¸º¤ËÆ§¤ßÀÚ¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æü»º¤Î³ô²Á¤Ï¡¢2018Ç¯¤Î5·îº¢¤«¤éµÞ·ã¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢»þ²ÁÁí³Û¤Ï98.9²¯¥É¥ë¤ÇÀ¤³¦Âè1675°Ì¡£ÆüËÜ¤ÇÂè110°Ì¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£
ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢»þ²ÁÁí³Û¤¬¥¹¥º¥¡Ê222.8²¯¥É¥ë¡¢À¤³¦Âè871°Ì¡Ë¤ä¥¹¥Ð¥ë¡Ê121.9²¯¥É¥ë¡¢À¤³¦Âè1429°Ì¡Ë¤Ë¤âÈ´¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê2024Ç¯12·î19Æü¤ÎÃÍ¡Ë¡£
ÆâÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¶ÈÀÓÉÔ¿¶¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¿·¾¦ÉÊ¤ò¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤ò½Å»ë¤·¡¢ËÌÊÆ»Ô¾ì¤Ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥«¡¼¡ÊHEV¡Ë¤òÅêÆþ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤òµó¤²¤¿¡£
³Î¤«¤Ë¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÌÌ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤Ã¤È¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤«¹Í¤¨¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£
»ö¼Â¡¢°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢2022Ç¯°Ê¹ß¡¢Îò»ËÅª¤Ê±ß°Â¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢±ßÉ½¼¨¤ÎÇä¤ê¾å¤²¹â¤ÏÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¡¢¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ±Ä¶ÈÍø±×¤âÁý²Ã¤·¤ÆÅöÁ³¤À¡£¼ÂºÝ¡¢À½Â¤¶ÈÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢Îò»ËÅª¤Ê¿å½à¤ÎÍø±×¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢Íø±×¤¬Íî¤Á¹þ¤à¤Î¤À¤«¤é¡¢Æü»º¤¬¤¤¤«¤Ë¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¡£
¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ï100Ç¯¤Ë1ÅÙ¤ÎÊÑ²½¤ËÄ¾ÌÌ
Æü»º¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë2¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¡£
Âè1¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤«¤éEV¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤À¡£¹ñºÝ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼µ¡´Ø¡ÊIEA¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦¤Î¿·¼ÖÈÎÇä¤ËÀê¤á¤ëEV¤ÎÈæÎ¨¤Ï¡¢2035Ç¯¤Ë¤Ï50¡ó°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¡£
Âè2¤Ï¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤À¡£
¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤«¤éEV¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤À¤«¤é¤À¡ÊÃæ¹ñ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢µëÌý¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹¤¤¹ñÅÚ¤ËÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢¸¶Ìý¤ò¹ñÆâ¤Ç»º½Ð¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢EVÅ¾´¹¤ÎÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¸«¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¸Ä¿Í¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢EV¤Ë¤ÏÊä½õ¤äµ¬À©¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢EV¤ÎÉáµÚ¤Ï¡¢À¯ºö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¸«¤Æ¤âÌÀ¤é¤«¤À¡£Á°²ó½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÌÈµö¾Ú¤Ê¤·¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¼«Ê¬¤¬»È¤ï¤Ê¤¤»þ¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤À¡£°ÂÁ´À¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¹ñ¤ÎÀ¯ºö¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ë³Î¼Â¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¼Ò²ñ¹½Â¤¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¬½ÅÍ×¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ë
Á°¹à¤Ç½Ò¤Ù¤¿ÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Æ°¼ÖÀ½Â¤¤Î¹½Â¤¤¬¡¢¸½ºß¤Î¤â¤Î¤È¤Ï°ìÊÑ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ö100Ç¯¤Ë1ÅÙ¤ÎÊÑ³×¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£
ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê£»¨¤ÊÉôÉÊ¤ò¤¦¤Þ¤¯ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¡×µ»½Ñ¤Î¹âÅÙ¤µ¤Ë¤è¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ·¿½ª¿È¸ÛÍÑÀ©ÅÙ¤ÎÃæ¤Ç·±Îý¤µ¤ì¤¿½ÏÎý¹©¤¬Âç¤¤¯´óÍ¿¤·¤¿¡£
¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥«¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Æ°ÎÏ·ÏÅý¤¬2¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ç¤µ¤é¤ËÊ£»¨¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Î½ÅÍ×À¤Ï¤µ¤é¤Ë¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢EV¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»öÂÖ¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡£¸Ä¡¹¤ÎÉôÉÊ¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÅÅµ¤µ¡´ï¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼«Æ°¼ÖÀ½Â¤¤Î¹½Â¤¤¬¸½ºß¤Î¤â¤Î¤È¤Ï°ìÊÑ¤¹¤ë¡£É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢µ¡³£¹©³Ø¤Îµ»½Ñ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢AI¤Îµ»½Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¼ÒÆâ²þ³×¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¤¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¿Íºà¤äÉô½ð¤òÀ°Íý¤·¡¢É¬Í×¤Ê¿Íºà¤äÉô½ð¤òÁý¶¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ·¿·Ð±Ä¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Âç²þ³×¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤Ï¡¢·Ð±ÄÅý¹ç¤¹¤ì¤Ð²ò·è¤Ç¤¤ëÌäÂê¤À¤í¤¦¤«¡©
Åý¹ç¤¹¤ì¤Ð¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ½ÅÅÀ¼Ö¼ï¤ÎÁªÂò¤Ê¤É¤Î·Ð±ÄÊý¿Ë¤¬º®Íð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ï´Ù¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©
»ö¼Â¡¢È¾Æ³ÂÎ¤ä±Õ¾½¤Ç¤Ï¡¢¿ô¼Ò¤Î³ºÅöÉôÊ¬¤òÅý¹ç¤·¤Æ¹ñºö²ñ¼Ò¤¬ºî¤é¤ì¤¿¤¬¡¢À®¸ù¤·¤¿¤ÈÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ï1¤Ä¤â¤Ê¤¤¡£
ÌäÂê¤ÏÅý¹ç¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ã¤Èº¬¸»Åª¤Ê¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¥É¥¤¥Ä¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È¤âÃüÍî
¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¡£¥É¥¤¥Ä¤Î¼«Æ°¼Ö´ë¶È¤âÆ±¤¸ÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¼«Æ°¼Ö²ñ¼Ò¤Î»þ²ÁÁí³Û¤âÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤Î»þ²ÁÁí³Û¤Ï602.4²¯¥É¥ë¤Ç¡¢À¤³¦Âè324°Ì¤À¡£BMW¤Î»þ²ÁÁí³Û¤Ï504.1²¯¥É¥ë¤Ç¡¢À¤³¦Âè389°Ì¡£VW¤Î³ô²Á¤Ï¡¢2021Ç¯4·î¤«¤éµÞ·ã¤Ë²¼Íî¤·¤¿¡£¸½»þÅÀ¤Î»þ²ÁÁí³Û¤Ï465.2²¯¥É¥ë¤Ç¡¢À¤³¦Âè418°Ì¤À¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅÁÅýÅª¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤ÎË×Íî¤Ö¤ê¤âÆ±ÍÍ¤À¡£GM¤Î»þ²ÁÁí³Û¤Ï550.0²¯¥É¥ë¤Ç¡¢À¤³¦Âè354°Ì¡£¥Õ¥©¡¼¥É¤Î»þ²ÁÁí³Û¤Ï385.1²¯¥É¥ë¤Ç¡¢À¤³¦Âè529°Ì¡£
¤³¤ì¤é¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥Æ¥¹¥é¡Ê»þ²ÁÁí³Û¤Ï1Ãû4120²¯¥É¥ë¤Ç¡¢À¤³¦Âè8°Ì¡Ë¤¬¤¤¤«¤ËÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤«¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÃæ´Ö¤Ë¡¢¥È¥è¥¿¡Ê»þ²ÁÁí³Û¤¬2278²¯¥É¥ë¤Ç¡¢À¤³¦Âè45°Ì¡Ë¤ÈÃæ¹ñ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼BYD¡Ê»þ²ÁÁí³Û¤¬1088.9²¯¥É¥ë¤Ç¡¢À¤³¦Âè154°Ì¡Ë¤È¥·¥ã¥ª¥ß¡Ê»þ²ÁÁí³Û¤¬959.6²¯¥É¥ë¤Ç¡¢À¤³¦Âè167°Ì¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼«Æ°¼Ö¤ÎÀ¸»º¤È¤¤¤¦»ö¶È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤ËÆüËÜ¤ä¥É¥¤¥Ä¤¬ÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤«¤éÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
Æü»º¡¦¥Û¥ó¥À¤ÎÅý¹ç¶¨µÄ¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤¿18Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢Æü»º³ô¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿È¾ÌÌ¤Ç¡¢¥Û¥ó¥À³ô¤ÏÇ¯½éÍè¤ÎºÇ°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£Æü»º¤ÎµßºÑ¤¬¥Û¥ó¥À¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¤È²ò¼á¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
ÆüËÜ¤ÎÀ½Â¤¶È¤¬º¬Äì¤«¤é²þ³×¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤É¬Í×À¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤ó¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©
¥Û¥ó¥Õ¥¡¥¤¤¬¤Ê¤¼Çã¼ýÄó°Æ¡©
Æü»º¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢EMS¡ÊÅÅ»Òµ¡´ï¤Î¼õÂ÷À½Â¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¤ÎÀ¤³¦ºÇÂç¼ê¡¢ÂæÏÑ¤Î¹ã³¤¡Ê¥Û¥ó¥Ï¥¤¡ËÀºÌ©¹©¶È¤¬½Ð»ñ¤ÎÄó°Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Û¥ó¥À¤È¤ÎÄó·È¤òµÞ¤¤¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡ÊÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¡¢12·î9Æü¡Ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥ó¥Õ¥¡¥¤¤Ï¡¢¤Ê¤¼Æü»º¤òÇã¼ý¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«¡©
Âè°ì¤Ë¡¢Æü»º¤Î»ý¤Ä¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢EV¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½ã¿è¤Êµ»½ÑÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ç¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ê¼ÒÆâ¹½Â¤¤ÎÂç²þ³×¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¥ê¥¹¥È¥é¤Ï¡¢ÆüËÜ·¿¤ÎÁÈ¿¥¿Í¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬Çã¼ý¤¹¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¤ÈÆ§¤ó¤À¤Î¤À¤í¤¦¡£
¼Â¤Ï¡¢ÅÅ´ï»º¶È¤¬¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£IT³×Ì¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦Åª¤Ê¿åÊ¿Ê¬¶È²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÂç²þ³×¤¬µá¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ·Ð±Ä´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¥ã¡¼¥×¤Ï¡¢2016Ç¯4·î¤Ë¡¢¥Û¥ó¥Õ¥¡¥¤¤ËÇã¼ý¤µ¤ì¤¿¡£
ÅÅ´ï»º¶È¤¬Ë×Íî¤·¤¿¸å¡¢¼«Æ°¼Ö¤ÏÆüËÜ¤ÎÀ½Â¤¶È¤ÎºÇ¸å¤ÎË¾¤ß¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤Þ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡Ö½ª¤ï¤ê¤Î»Ï¤Þ¤ê¡×¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Þ¤¤¤«¡©
¤Ä¤¤¤Ë¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤ÎÀ¤³¦À©ÇÆ·×²è¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡ÄÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼ÂçÂÇ·â¡¢²Á³Ê3Ëü¥É¥ë°Ê²¼¤Î´°Á´¼«Æ°±¿Å¾¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¾×·âÅÙ