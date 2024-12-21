¡ÈPFASÎ®½Ð¡ÉÌäÂê¤Ç²£ÅÄ´ðÃÏ¤Ë¹ñ¤¬½é¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº
Í³²À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍµ¡¥Õ¥ÃÁÇ²½¹çÊª¡áPFAS¤ò´Þ¤ó¤À±øÀ÷¿å¤¬¥¢¥á¥ê¥«·³¡¦²£ÅÄ´ðÃÏ¤«¤éÎ®½Ð¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÌäÂê¤Ç¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤Ê¤É¤Ï´ðÃÏ¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«·³¡¦²£ÅÄ´ðÃÏ¤ÎÃæ¤Ø¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤äÅìµþÅÔ¡¢¼þÊÕ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¿¤Á¡£Íµ¡¥Õ¥ÃÁÇ²½¹çÊªPFAS¤ò´Þ¤à±øÀ÷¿å¤¬Î®¤ì½Ð¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ëÌäÂê¤Ç¡¢´ðÃÏ¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡Ö¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ëPFAS¤ÎÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»ë»¡¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾Ã²Ð·±Îý¥¨¥ê¥¢¡£PFAS¤ò´Þ¤àË¢¾Ã²ÐºÞ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÆ·³¤Ï¡¢º£Ç¯8·î¤ÎÂç±«¤Ç¡¢Ãù¿åÃÓ¤Ê¤É¤«¤éPFAS¤ò´Þ¤à¿å¤ª¤è¤½5Ëü¥ê¥Ã¥È¥ë¤¬´ðÃÏ¤Î³°¤ËÎ®½Ð¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÃ«¸µ ËÉ±ÒÂç¿Ã
¡Ö´Ä¶ÂÐºö¤¬¼Â¸úÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°ú¤Â³¤¡¢ÊÆÂ¦¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×
ËÉ±Ò¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£²ó¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤Ç¥µ¥ó¥×¥ë¤ÏºÎ¼è¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤â¥¢¥á¥ê¥«·³Â¦¤ÈÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¾²ÃÈË¼,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
½»Âð,
Åìµþ,
²£ÉÍ,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
ºßÂð°åÎÅ,
Áòµ·,
»ûÅÄ²°