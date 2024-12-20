¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

¥È¥±¥ë»á¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë2¤Ä¤Î³Ú¶Ê¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¿´¾ð¤ËÇ÷¤ë¹Í»¡¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ°²è¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¡Ö¥Í¥Ã¥³¡×¤È¥µ¥¦¥Àー¥¸¤Î´Ø·¸À­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥­¥ó¥°¥Ìー¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Í¥Ã¥³¡×¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤ËÊª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥Ã¥Ú¥¤¤Î¿´¾ð¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥È¥±¥ë»á¤Ï¤Þ¤º¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¡Ö¥Í¥Ã¥³¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È²èÁü¤ËÃíÌÜ¡£ÀÖ¤¤¥³¥¹¥â¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë²Ö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢Êª¸ì¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥Æ¥Ã¥Ú¥¤¤¬Ä«»Ò¤Ë¹ðÇò¤·¤¿ºÝ¤Î¡È¥³¥¹¥â¥¹¤ò¿¢¤¨¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥¢¥µ¥³¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Æ¥Ã¥Ú¥¤¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥­¥ó¥°¥Ìー¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö¥É¥é¥Þ¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¤¢¤Þ¤ê½¦¤ï¤º¡¢¡È¸½Âå¤òÀ¸¤­¤ë¤¿¤á¤Î¤Û¤ó¤Î¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê´õË¾¡É¤ò²Î¤Ë¹þ¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¥É¥é¥Þ¤È¤Î´ØÏ¢À­¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¶Ê¡Ö¥µ¥¦¥Àー¥¸¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í»¡¡£¥È¥±¥ë»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Î²Î»ì¤¬Ä«»Ò¡¢¤½¤·¤Æ¸½Âå¤ÎÀô¤Î¿´¾ð¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¡×¤È¤·¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢Ä«»Ò¤Î¼º¤ï¤ì¤¿Îø¿´¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢·àÃæ¤ÇÀô¤ÎÈë½ñ¥µ¥ï¥À¤¬¡È¥µ¥¦¥Àー¥¸¡É¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëÌ¾Á°¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢²¿¤«¤·¤é¤Î°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Æ°²è¤Î½ªÈ×¡¢¥È¥±¥ë»á¤Ï¡Ö³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤ÎºÇ½ª²ó¤Ë¸þ¤±¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î´Ø·¸À­¤ä±£¤µ¤ì¤¿Ææ¤ËÃíÌÜ¤·¤Ä¤Ä¡¢¼¡¤ÎÇÛ¿®¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò»ëÄ°¼Ô¤Ëµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¼¤Ò¡¢º¬¤Ã¤³¤Î²Î»ì¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¥É¥é¥Þ¤È¤Î´ØÏ¢À­¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¡¢»ëÄ°¼Ô»²²Ã·¿¤Î¹Í»¡¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òº£¸å¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

02:04

¥­¥ó¥°¥Ì¡¼¤Î¶Ê¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤¤òÊ¬ÀÏ
04:28

Å´Ê¿¤Î»×¤¤¤òÆÉ¤ß²ò¤¯
08:56

¥µ¥ï¥À¤ÎÀµÂÎ¤ÈÇØ·Ê¤ËÇ÷¤ë

´ØÏ¢µ­»ö

¡Ö³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×ºØÆ£¹©¤Ï¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡ª¡ª

¡Ö³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×ºØÆ£¹©¤Ï¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡ª¡ª

 ÆüÍË·à¾ì¥É¥é¥Þ¹Í»¡·ÏYouTuber¡¦¥È¥±¥ë¤¬¹Í»¡¡ª¡Ö¥Æ¥Ã¥Ú¥¤¤ÏÌá¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ËÇ÷¤ë¡×

ÆüÍË·à¾ì¥É¥é¥Þ¹Í»¡·ÏYouTuber¡¦¥È¥±¥ë¤¬¹Í»¡¡ª¡Ö¥Æ¥Ã¥Ú¥¤¤ÏÌá¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ËÇ÷¤ë¡×

 ¥È¥±¥ë¡¢ºÇ½ª²óÌÜÁ°¤ËÇ÷¤ë¾×·âÅ¸³«¡ÖÅ´Ê¿¤¬¥ê¥Ê¤òÏ¢¤ì½Ð¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ä¡×

¥È¥±¥ë¡¢ºÇ½ª²óÌÜÁ°¤ËÇ÷¤ë¾×·âÅ¸³«¡ÖÅ´Ê¿¤¬¥ê¥Ê¤òÏ¢¤ì½Ð¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ä¡×
¤â¤Ã¤È¸«¤ë

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

¥É¥é¥Þ¹Í»¡ ¥È¥±¥ë orz_icon

¥É¥é¥Þ¹Í»¡ ¥È¥±¥ë orz

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 7.70Ëü¿Í 1586 ËÜ¤ÎÆ°²è
ÁÛÁü¡¦ÁÏÂ¤·Ï¥É¥é¥Þ¹Í»¡¤ò¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·î9¥É¥é¥Þ¤äNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡¢Ä«¥É¥é¡¢TBSÆüÍË·à¾ì¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷Ä¾¸å¤ËÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¥É¥é¥ÞÀìÌç²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Á»ëÄ°¼Ô¤ÎÌÜÀþ¤Ç¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´Ö°ã¤¤¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡ÊÀµ²ò¤Ïµá¤á¤Æ¤Þ¤»¤ó¡Ë¥É¥é¥Þ¤Î´¶ÁÛ¤ä¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤é¤¹¤¸¾Ò²ð¤â¡£
youtube.com/channel/UC6wjsDPE1I2QsDuh1atHYfA YouTube