ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½£¤ÇÂ³¡¹¤È£Õ£Æ£ÏÌÜ·â¾ðÊó¡¡À¯ÉÜ¤Î¡Ö¥É¥í¡¼¥ó¡×ÀâÌÀ¤Ë¥æ¥ê¡¦¥²¥é¡¼»á¡ÖºÇÂç¤Î±£¤Ú¤¤¹©ºî¡×
¡¡¤³¤³£±¤«·î¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½£¤Ç£Õ£Æ£Ï¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬Áê¼¡¤®¡¢ÀµÂÎ¤ò½ä¤Ã¤ÆÁ´ÊÆ¤¬ÁûÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½é¤ÏÃÏ¸µ½»Ì±¤¬ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ÆÃÏ¸µ¥í¡¼¥«¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤È£Õ£Æ£Ï¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á£Æ£Â£É¡ÊÊÆÏ¢Ë®ÁÜºº¶É¡Ë¤â¾è¤ê½Ð¤·¡¢½£µÄ°÷¡¢½£ÃÎ»ö¡¢¾å²¼±¡µÄ°÷¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¡¢¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤Ê¤É¤¬¤³¤Î£Õ£Æ£Ï¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÇ¶á¤ÏÊÆ£Ã£Î£Î¡¢£Î£Â£Ã¡¢£Á£Â£Ã¡¢£Æ£Ï£Ø¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¤Ê¤É¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤âÀ¹¤ó¤ËÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ½é¤Ï£±£±·î£±£¸Æü¡¢Æ±½£¾å¶õ¤Ë¡Ö£Ó£Õ£Ö¡Ê¼Ö¡Ë¥µ¥¤¥º¤Î¥É¥í¡¼¥ó¡×¤¬¿ô½½µ¡Èô¤Ó²ó¤Ã¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢Ï¢ÆüÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÖ¡¢ÀÄ¡¢Çò¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸÷¤òÈ¯¤·¡¢³ÈÂç¤¹¤ë¤È¥É¥í¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤³¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤òÃ¯¤¬²¿¤Î¤¿¤á¤ËÈô¹Ô¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤Æ¤âÉÔÌÀ¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£¸øÅªµ¡´Ø¤«¤é¤ÎÈ¯É½¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤òÊá³Í¤·¤¿Îã¤â¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë¥É¥í¡¼¥ó¤Ê¤Î¤«¤âÉÔÌÀ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢£Õ£Æ£Ï¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¤³¤Î£Õ£Æ£Ï¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½£¤Î¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£±£²·´¡¢¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£ÅìÉô¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£ËÌÉô¡¢¥á¥ê¡¼¥é¥ó¥É½£¡¢¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢½£¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ê¤É¤Î°ìÉô¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£À¯ÉÜÁë¸ý¤Ø¤ÎÄÌÊó¤Ï£µ£°£°£°·ï¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡³Æ¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥¤¥é¥ó¡¢¥í¥·¥¢¡¢Ãæ¹ñ¤Ê¤ÉÅ¨ÂÐÅª¤Ê³°¹ñÀªÎÏ¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤Î²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö±§Ãè¿Í¤Î¾è¤êÊª¤À¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£ÊÆÀ¯ÉÜ¤¬¾ðÊó¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î±¢ËÅÏÀ¤âÊ®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤â£±£´Æü¡¢£Ó£Î£Ó¡Ö¥È¥¥¥ë¡¼¥¹¡¦¥½¡¼¥·¥ã¥ë¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡ÖÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÆæ¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤ËÀ¯ÉÜ¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¾¡ª¡¡º£¤¹¤°¹ñÌ±¤ËÃÎ¤é¤»¤è¤¦¡£¤µ¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤ò·â¤ÁÍî¤È¤»¡ª¡×¤È¥Ð¥¤¥Ç¥ó»á¤ËÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£
¡¡À¯ÉÜ¤Ï£±£´Æü¡¢¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤¬¡ÖÂ¿¤¯¤ÏÍ¿Í¹Ò¶õµ¡¤Î¸íÇ§¤À¡£¤Û¤È¤ó¤É¤ÏÍ¿Í¹Ò¶õµ¡¤ò¥É¥í¡¼¥ó¤È´Ö°ã¤¨¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È²Ð¾Ã¤·¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡££Æ£Â£É¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Öµ¯¸»¤òÆÍ¤»ß¤á¤ë¤¿¤áÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²á¾êÈ¿±þ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£¹ñËÉÁí¾Ê¡Ê¥Ú¥ó¥¿¥´¥ó¡ËÅö¶É¼Ô¤Ï¡Ö³°¹ñ¤ÎÀªÎÏ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢°°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¾ðÊó¤ä´Ñ»¡·ë²Ì¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Á´ÊÆ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£Õ£Æ£Ï¸¦µæ²È¤Ï¡Ö£±£±·î£±£¸Æü¤ËºÇ½é¤Î¥É¥í¡¼¥óÌÜ·â¾ðÊó¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤ë¿ôÆüÁ°¤Ë¡¢¥¤¥é¥óÁ¥¤¬¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½£²¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ±½£Áª½Ð¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥ô¥¡¥ó¡¦¥É¥ê¥å¡¼²¼±¡µÄ°÷¤Ï¡Ø¥¤¥é¥ó¤Î¥É¥í¡¼¥ó¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¤¥é¥óÁ¥¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¥Ð¥ó¥Ð¥óÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ì±´Ö¿Í¤ÎÊØ¾è¥¤¥¿¥º¥é¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£Æ£Â£É¤¬¿ô½µ´ÖÁÜºº¤·¤Æ¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÊÆ·³¤¬ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ý¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ë¥É¥í¡¼¥ó¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢¸å¤Ë£Õ£Æ£Ï¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÄÁ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¥¹¥×¡¼¥ó¶Ê¤²¤ÇÍÌ¾¤Ê¥æ¥ê¡¦¥²¥é¡¼»á¤Ï¤³¤³¿ôÆü´Ö¡¢¡Ö¥É¥í¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤ò»ý¤Ä£Õ£Æ£Ï¤Î·Ù¹ð¤Ç¡¢¤ï¤¶¤ÈÌÜ·â¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò¥É¥í¡¼¥ó¤À¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥í¥º¥¦¥§¥ë»ö·ï°ÊÍè¤ÎºÇÂç¤Î±£¤Ú¤¤¹©ºî¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£