東京ディズニーランドでは、2025年1月15日(水)から2025年3月16日(日)までの期間、スペシャルイベント“ディズニー・パルパルーザ”第3弾を開催!

第3弾はディズニー映画『シュガー・ラッシュ』がテーマの「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」です☆

そんな「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」の世界観をイメージしたカラフルで甘いスウィーツがたくさん描かれたグッズを紹介していきます☆

東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”第3弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」身につけグッズ

発売日:2025年1月14日(火)

販売店舗:東京ディズニーランド/ワールドバザール ディズニー&カンパニー

※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります(状況によっては、予告なく延長・変更する場合があります)

詳しくは東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトを確認ください

東京ディズニーランドにて、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」第3弾ディズニー映画『シュガー・ラッシュ』がテーマ「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」を開催!

“パルパルーザ”のパルは「仲間」、パルーザは「みんなで盛り上がるパーティー」という意味から組み合わせた言葉で、「仲間と一緒に、はしゃいで、遊んで、最高に楽しめる」をコンセプトにしたスペシャルイベントシリーズです。

第1弾のミニーマウスの世界、第2弾のドナルドダックの世界に続く今回の第3弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」は、ヴァネロペが想像したお菓子でできた世界がテーマになっています。

そんな「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」の世界観をイメージしたカラフルで甘いスウィーツがたくさん描かれた、仲間と一緒にスウィーツの世界で盛り上がることができるグッズが登場。

カチューシャやショルダーバッグなど、スウィーツをモチーフにしたおいしそうでとびきり楽しいグッズがラインナップされます。

お友だちと一緒に身につけて、カラフルで甘いスウィーツでいっぱいになったパークを思いきり楽しめるグッズを紹介していきます☆

スウィートポッピン・スティックA

価格:1,600円

振るとシャカシャカと音がなるミッキーシェイプのスウィートポッピン・スティック。

東京ディズニーランドのパレード「イッツ・ア・スウィーツフルタイム!」にあわせて音を鳴らしたり、自分好みにカスタマイズしたりして楽しむことができます。

スウィートポッピン・スティックB

価格:1,600円

ミッキーシェイプをデザインした、色違いのスウィートポッピン・スティック。

お友だちや大切な人とペアで揃えたり色違いで持ちながらパレードを楽しむことができます。

チャームセット

価格:3,000円

スウィーツがモチーフになったチャーム5個セット。

ヘアゴムと一緒にスウィートポッピン・スティックにつけて自分好みにアレンジするのもおすすめです。

ストラップ

価格:1,800円

「ヴァネロペ」が描かれたチャームがついたストラップ。

スウィートポッピン・スティックにつけて楽しむこともできます。

スマートフォンアクセサリー

価格:3,200円

「ヴァネロペ」のチャームがついたスマートフォンアクセサリー。

スウィートポッピン・スティックにつなげて楽しむこともできるディズニーグッズです。

ヘアゴムA

価格:1,300円

カラフルなデザインに仕上げられた、ピンク色のリボン形ヘアゴム。

スウィートポッピン・スティックにつけてもかわいい身につけグッズです。

ヘアゴムB

価格:1,300円

フェミニンなパステルパープルを基調にしたヘアゴム。

「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」のロゴがアクセントになっています。

ヘアゴムC

価格:1,300円

ライトグリーンを基調にした、リボンの形がかわいいヘアゴム。

ストライプ柄を取り入れた、遊び心あふれるデザインもポイントです。

カチューシャA

価格:2,200円

カラフルなスウィーツの世界をイメージしたカチューシャ。

身につけてお菓子でいっぱいのパークを思いきり楽しむことができます。

カチューシャB

価格:2,200円

カラフルなスウィーツの世界をイメージしたカチューシャ。

両耳にあしらわれたキャンディモチーフがおしゃれです。

ファンキャップ

価格:3,200円

サイズ:58cm

ライトグリーンがおしゃれなふわふわのファンキャップ。

中央にレイアウトされた白いリボンやサイドのキャンディモチーフがインパクト大!

パーカー

価格:5,900円

「ヴァネロペ」をモチーフにした、ピンクのひもがアクセントになったビッグシルエットパーカー。

背面にプリントされたロゴも存在感抜群です。

ショルダーバッグ

価格:3,900円

キャンディーがモチーフになったショルダーバッグ。

「ヴァネロペ」のチャームつきです☆

ネックポーチ

価格:2,600円

ハート形のクッキーがモチーフになったネックポーチ。

「ヴァネロペ」のワッペンをあしらったピンク色のショルダー紐もポイントです。

「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」の世界観をイメージしたカラフルで甘いスウィーツがたくさん描かれたグッズがラインナップ。

東京ディズニーランドにて2025年1月14日より販売される“ディズニー・パルパルーザ”第3弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」身につけグッズの紹介でした☆

第3弾はシュガー・ラッシュ「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」!東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”まとめ 第3弾はシュガー・ラッシュ「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」!東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”まとめ 続きを見る

かわいいキャンディ型!東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”第3弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」スーベニアコースター かわいいキャンディ型!東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”第3弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」スーベニアコースター 続きを見る

© Disney

※価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」を思いきり楽しめる!東京ディズニーランド“ディズニー・パルパルーザ”身につけグッズ appeared first on Dtimes.