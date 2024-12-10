Æü¹â²°12·î20ÆüÃÍ¾å¤²¡¢½é²þÄê¡ÖÃæ²Ú¤½¤Ð¡×¤Ï30±ßÁý¤Ç420±ß¤Ë¡¢¡Öñ»Ò(6¸Ä)¡×10±ßÁý300±ß¤Ê¤É¥á¥Ë¥å¡¼¤Î7³äÂÐ¾Ý¤Ë
¥Ï¥¤¥Ç¥¤Æü¹â¤Ï12·î20Æü¤«¤é¡¢¡ÖÇ®ÎõÃæ²Ú¿©Æ²Æü¹â²°(°Ê²¼¡¢Æü¹â²°)¡×Á´Å¹ÊÞ¤Ç¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÃÍ¾å¤²¤ò¹Ô¤¦¡£
Æü¹â²°¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ï2024Ç¯5·î31Æü°ÊÍè¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤¦¤ÁÌó7³ä¤Î¾¦ÉÊ¤Ç²þÄê¤ò¹Ô¤¦¡£²þÄêÉý¤ÏÁ´ÂÎ¤Ç3.9%ÄøÅÙ¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¤Ê¤«±¬12·î4ÆüÃÍ¾å¤²¡¢¡Ö¿Æ»ÒÐ§(ÊÂÀ¹)¡×¤Ï450±ß¿ø¤¨ÃÖ¤¡¢·Ü¤«¤éÐ§¡¦ÏÂÉ÷¥«¥ì¡¼¡¦¤Ï¤¤¤«¤é¤¦¤É¤ó¤Î³ÆÊÂÀ¹¤Ï30±ß¥¢¥Ã¥×¡ÒÆü¹â²° ¿·¥á¥Ë¥å¡¼²Á³Ê(°ìÉôÈ´¿è)¡Ó
²Á³Ê²þÄê¤ò¹Ô¤¦¼ç¤Ê¾¦ÉÊ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£²Á³ÊÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡£
¡ÖÃæ²Ú¤½¤Ð¡×¤Ï¡¢390±ß¤«¤é30±ßÁý¤Ç420±ß¤ËÃÍ¾å¤²¡£¡ÖÃæ²Ú¤½¤Ð¡×¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ï¡¢Æü¹â²°1¹æÅ¹¥ª¡¼¥×¥ó»þ°ÊÍè¤Ï¤¸¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¥é¡¼¥á¥óÎà¤Ï¡¢¡ÖÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¥¿¥ó¥á¥ó¡×¤Ï30±ßÁý¤Î620±ß¡¢¡ÖÌ£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ï20±ßÁý¤Î610±ß¡¢¡Ö¤È¤ó¤³¤Ä¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ï20±ßÁý¤Î510±ß¡¢¡Ö¸ÞÌÜ¤¢¤ó¤«¤±¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ï30±ßÁý¤Î720±ß¤Ë²þÄê¤¹¤ë¡£
¤´ÈÓÎà¤Ï¡Ö¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡×¤Ï20±ßÁý¤Î530±ß¡¢¡Ö¤ä¤¤È¤êÐ§¡×¤Ï10±ßÁý¤Î320±ß¤Ë²þÄê¡£
¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¡Öñ»Ò(6¸Ä)¡×¤¬10±ßÁý¤Ç300±ß¡£¤Û¤«¡¢¡ÖÅâÍÈ¤²¡×¤¬20±ßÁý¤Ç640±ß¡¢¡Ö¥Ë¥é¥ì¥ÐßÖ¤á¡×¤¬10±ßÁý¤Ç580±ß¡¢¡Ö¥¤¥«ÍÈ¤²¡×¤¬10±ßÁý¤Ç330±ß¡¢¡Ö¸ÞÌÜ½Õ´¬¤(2ËÜ)¡×¤¬10±ßÁý¤Ç340±ß¤Ë²þÄê¡£
Æü¹â²°¡Öñ»Ò(6¸Ä)¡×
¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÎà¤Ï¡ÖÀ¸¥Ó¡¼¥ë(Ãæ¥¸¥ç¥Ã¥)¡×¤¬40±ßÃÍ¾å¤²¤·390±ß¡£¡ÖÆüËÜ¼ò¡×¤¬10±ßÁý370±ß¡¢¡Ö¥Û¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¡×¤¬10±ßÁý460±ß¤Ë²þÄê¤¹¤ë¡£
²Á³Ê¿ø¤¨ÃÖ¤¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥¯¥À¥óßÖ¤á¡×¡Ö»°ÉÊÀ¹¹ç¤ï¤»¡×¡Ö¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¡×¤Ê¤É¡£
Æü¹â²°¡Ö¥Ð¥¯¥À¥óßÖ¤á¡×
¥Ï¥¤¥Ç¥¤Æü¹â¤Ï²Á³Ê²þÄê¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Ë°Â¿´°ÂÁ´¤Ê¤ª¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ªÅ¹¤òÌÜ»Ø¤·¡¢½¾Íè¤è¤ê¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸ºµÚ¤Ó³Æ¼ï¥³¥¹¥È¤ÎºÇÅ¬²½¡¢Å¹ÊÞ±¿±Ä¤Î¸úÎ¨²½¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¹´ü²½¤¹¤ë¸¶ºàÎÁ²Á³Ê¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²Á³Ê¤Î¾å¾º¡¢Êª²Á¹âÆ¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¡¢´ë¶ÈÅØÎÏ¤À¤±¤Ç¤ÏÊä¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¾¦ÉÊŽ¥¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î°Ý»ý¸þ¾å¡¢°ÂÄê¶¡µë¤Î¤¿¤á2024Ç¯12·î20Æü(¶â)¤è¤ê¾¦ÉÊ²Á³Ê¤Î²þÄê¤ò¹Ô¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æü¹â²°¥á¥Ë¥å¡¼¥¤¥á¡¼¥¸
¢¡Æü¹â²°¸ø¼°¥µ¥¤¥È