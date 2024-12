新DCユニバース(DCU)を率いるジェームズ・ガンが、(MCU)にて製作した「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー ホリデー・スペシャル」(2022)を踏まえ、将来的に“DC版ホリデー・スペシャル”の可能性を示唆した。

このたび、ガンはソーシャルメディアにて、ファンに対して「DCスタジオが、DCキャラクターの一人、もしくは複数人を主役にしたテレビのクリスマス特別番組を製作するとしたら(『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー ホリデー・スペシャル』にならって)誰に登場してほしい?」と質問を投げかけた。

If DC Studios was to produce a TV Christmas Special starring one or more of our DC characters (in the tradition of the Guardians of the Galaxy Holiday Special), who would you want it to be?