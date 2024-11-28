J2、2024年の入場者数トップ10はこの10試合！1位は驚愕の「5万5千人超え」
清水エスパルスの優勝で幕を閉じた2024シーズンの明治安田J2リーグ。
今週末からはJ1昇格をかけたプレーオフが始まるが、その前にリーグの戦いを振り返る意味で、今季J2で入場者数が多かった試合トップ10を紹介する。
まずは10位から6位まで。
10位 清水エスパルスvsいわきFC
11月3日（第37節）
＠IAIスタジアム日本平
18,046人
9位 清水エスパルスvsロアッソ熊本
11月10日（第38節）
＠IAIスタジアム日本平
18,137人
8位 清水エスパルスvsモンテディオ山形
10月20日（第35節）
＠IAIスタジアム日本平
18,284人
7位 ベガルタ仙台vs大分トリニータ
11月10日（第38節）
＠ユアテックスタジアム仙台
18,361人
6位 ベガルタ仙台vs清水エスパルス
8月3日（第25節）
＠ユアテックスタジアム仙台
19,007人
清水関連の試合が4試合ランクイン。それ以外では唯一、ベガルタ仙台のプレーオフ進出をかけた最終節大分トリニータ戦が7位に入った。
この試合で2-1と勝利し、6位に滑り込んだ仙台。昇格プレーオフ準決勝では3位のV・ファーレン長崎とアウェイで対戦する。
続いては5位から1位。
5位 V・ファーレン長崎vs大分トリニータ
10月6日（第34節）
＠PEACE STADIUM Connected by SoftBank
19,011人
4位 モンテディオ山形vsジェフユナイテッド千葉
11月10日（第38節）
＠NDソフトスタジアム山形
19,316人
3位 V・ファーレン長崎vs愛媛FC
11月10日（第38節）
＠PEACE STADIUM Connected by SoftBank
19,902人
2位 大分トリニータvsロアッソ熊本
8月11日（第26節）
＠レゾナックドーム大分
28,359人
1位 清水エスパルスvs横浜FC
9月28日（第33節）
＠国立競技場
55,598人
1位は、J2歴代最多入場者数を記録した国立での一戦。それまでの最多は前年に清水が千葉と国立で対戦した際の47,628人だった。
待望の新スタジアム「ピースタ」ことPEACE STADIUM Connected by SoftBankがオープンした長崎が5位と3位にランクイン。
また、昇格プレーオフ進出をかけた最終節の直接対決、山形vs千葉が4位に入っている。