¡ÚPHOTO¡ÛJO1¡ÖÂè1²ó KOREA GRAND MUSIC AWARDS¡×¥Õ¥©¥È¥¦¥©¡¼¥ë¤ËÅÐ¾ì
17Æü¸á¸å¡¢¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ¡ÖÂè1²ó KOREA GRAND MUSIC AWARDS¡×2ÆüÌÜ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢JO1¤¬¥Õ¥©¥È¥¦¥©¡¼¥ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
KGMA¤Ï¡¢1Ç¯´Ö¤Ç´Ú¹ñ¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿K-POP¤È¥È¥í¥Ã¥È¡Ê´Ú¹ñ¤Î±é²Î¡Ë¡¢¥Ð¥ó¥É¡¢¥½¥í¤Ê¤ÉÂç½°²»³Ú¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÉôÌç¤ÇÍ°ÕµÁ¤ÊÀ®²Ì¤ò¤¢¤²¤¿²Î¼ê¤È²»³Ú¤òÁªÄê¤·¤Æ¼ø¾Þ¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬¿¨¤ì¹ç¤¦º×Åµ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¦NewJeans¡õRIIZE¤é½Ð±é¡ÖÂè1²ó KOREA GRAND MUSIC AWARDS¡×¤Î¹ñÆâÌµÎÁÆÈÀêÇÛ¿®¤¬·èÄê¡ª
¡¦¥ï¥¤¥ä¡¼¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤«¤é¥³¥é¥Ü¤Þ¤Ç¡ª¡ÖÂè1²ó KOREA GRAND MUSIC AWARDS¡×¹ë²Ú¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÍ½¹ð
KGMA¤Ï¡¢1Ç¯´Ö¤Ç´Ú¹ñ¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿K-POP¤È¥È¥í¥Ã¥È¡Ê´Ú¹ñ¤Î±é²Î¡Ë¡¢¥Ð¥ó¥É¡¢¥½¥í¤Ê¤ÉÂç½°²»³Ú¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÉôÌç¤ÇÍ°ÕµÁ¤ÊÀ®²Ì¤ò¤¢¤²¤¿²Î¼ê¤È²»³Ú¤òÁªÄê¤·¤Æ¼ø¾Þ¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬¿¨¤ì¹ç¤¦º×Åµ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¦NewJeans¡õRIIZE¤é½Ð±é¡ÖÂè1²ó KOREA GRAND MUSIC AWARDS¡×¤Î¹ñÆâÌµÎÁÆÈÀêÇÛ¿®¤¬·èÄê¡ª
¡¦¥ï¥¤¥ä¡¼¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤«¤é¥³¥é¥Ü¤Þ¤Ç¡ª¡ÖÂè1²ó KOREA GRAND MUSIC AWARDS¡×¹ë²Ú¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÍ½¹ð