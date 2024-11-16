¤µ¤ó¤Þ¡¡¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Î°ì·ï¤ÇµÈËÜ¾åÁØÉô¤È¤ÎàÌÌÃÌáÊó¹ð¡Ö²¬ËÜ¤È¤«Æ£¸¶¤È¤«Íè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬£±£¶Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Í£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¤Ë½Ð±é¡£¾¾ËÜ¿Í»Ö¤ÎÁÊ¾Ù¼è¤ê²¼¤²¤Î·ï¤Ç¡¢µÈËÜ¶½¶È¤Î¡Ö°Î¤¤¤µ¤ó¡×¤ÈÌÌÃÌ¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤ÏÀè½µ¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡Ö¥ä¥ó¥¿¥ó¡×¤Î¼ýÏ¿¸å¤Ë¡ÖµÈËÜ¤Î°Î¤¤¤µ¤ó¤¬¤½¤Î¤³¤È¡Ê¾¾ËÜ¤Î·ï¡Ë¤ò¡Ø¾Ü¤·¤¯¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢Íè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÍè½µ¡¢Â¾¤ÎÈÖÁÈ¤è¤ê¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡ÖÀè½µ¡¢¡Ø¥ä¥ó¥¿¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï²ñ¼Ò¤Î¿Í´Ö¤È²ñ¤¦¤«¤é¡¢Íè½µ¾¾ËÜ¤Î·ï¤ÇÏÃ¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¿¤±¤É¡¢²ñ¼Ò¤Î°Î¤¤¤µ¤ó¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¤â¡¢²¬ËÜ¡Ê¾¼É§¼ÒÄ¹¡Ë¤È¤«Æ£¸¶¡Ê´²Éû¼ÒÄ¹¡Ë¤È¤«Íè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÉôÄ¹¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¡¢²¶¤¿¤Á¤è¤ê¾ðÊó¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¼Õºá¤·¡Ö²¿¤·¤ËÍè¤¿¤ó¤ä¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¡£Íè½µ¤¿¤Ö¤ó¡¢¼ÒÄ¹¤È²ñ¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂ¼¾å¥·¥ç¡¼¥¸¤«¤é¡Ö¥ä¥ó¥¿¥ó¤Ç¸À¤¦É¬Í×¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡ª¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢»¨»ï¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ç¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¾ðÊó¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¡£µÈËÜ¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÃÎ¤é¤ó¤ß¤¿¤¤¡£ÃÎ¤é¤ó¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡¢²¶¤Ë¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤·¤ç¤ó¤Ü¤ê¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡£¤³¤ì¤È¸À¤Ã¤¿¾ðÊó¤Ï²¿¤Ë¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡×¤È²þ¤á¤Æ¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£