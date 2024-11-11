²ÏÂ¼Í¦µ±¡¡3ÆÀÅÀ¡õºÇÂ¿4¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÌöÆ°¡ªº£µ¨ºÇÂ¿½Ð¾ì¤Ç3ÀïÏ¢Â³ÆÀÅÀ¡õ2ÀïÏ¢Â³FG¡¢¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º3Ï¢¾¡
¡¡¡þNBA¡¡¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º134¡¼89¥Ö¥ì¥¤¥¶¡¼¥º¡Ê2024Ç¯11·î10Æü¡¡¥â¥À¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡NBA¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¤Î²ÏÂ¼Í¦µ±¡Ê23¡Ë¤¬¡¢10Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥Ö¥ì¥¤¥¶¡¼¥ºÀï¤Ç³«Ëë¤«¤é11ÀïÏ¢Â³¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£ºÇ½ª¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼ÅÓÃæ¤«¤éº£µ¨ºÇÂ¿½Ð¾ì¤Ç3ÆÀÅÀ¤½¤·¤Æ¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º²ÃÆþ¸åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë4¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤âÂç¾¡¤Ç3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¥¦¥£¥¶¡¼¥ºÀï¤Ç2ÀïÏ¢Â³ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿²ÏÂ¼¡£ºÇ½ª¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤Ë»Ä¤ê4Ê¬39ÉÃ¤«¤é¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¥Î¡¼¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥Ñ¥¹¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï°ÊÍè¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤ò·è¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤òÍ¯¤«¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¯3P¥·¥å¡¼¥È¤âÄÀ¤á¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÈÃç´Ö¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤À¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥´¡¼¥ë¤â·è¤á¤ë¤È²ñ¾ì¤òÂçÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤ÎÆü¤«¤éÅ¨ÃÏ3Ï¢Àï¡£9Æü¡ÊÆ±10Æü¡Ë¤Ë²¼ÉôÁÈ¿¥G¥ê¡¼¥°¤Î¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥Ï¥Ã¥¹¥ë¤Î³«ËëÀï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¤Ï¼çÎÏ¤Î¥Ç¥º¥â¥ó¥É¡¦¥Ù¥¤¥ó¡¢¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¤É¥±¥¬¿Í¤¬Â¿¿ô¤¤¤ë¾õÂÖ¡£¤½¤·¤Æ¥ì¥¤¥«¡¼¥ºÀï¤ÇÉé½ý¤·¤¿¡È¥¨¡¼¥¹¡É¥¸¥ã¡¦¥â¥é¥ó¥È¤â´ØÀá°¡Ã¦±±¤È¹üÈ×¶ÚÂ»½ý¤Ç¿ô½µ´Ö¤Î·ç¾ì¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î±óÀ¬¤ËÂÓÆ±¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼»Ä¤ê7Ê¬57ÉÃ¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¡£3ÀïÏ¢Â³ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê°ìÎé¤·¤Æ¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ä¤ê7Ê¬23ÉÃ¤Ë¥¸¥§¥¤¡¦¥Ï¥Õ¤Ø¥¢¥·¥¹¥È¤ò·è¤á¤¿¡£»Ä¤ê6Ê¬6ÉÃ¤Ë¤â¥Ï¥Õ¤Î3P¥·¥å¡¼¥È¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢»Ä¤ê5Ê¬11ÉÃ¤Ë¤ÏÂ®¹¶¤«¤éÌ£Êý¤Î¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¤ò¥¢¥·¥¹¥È¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï»Ä¤ê4Ê¬32ÉÃ¤Ë¤âÂ®¹¶¤«¤é¥É¥é¥¤¥Ö¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¡¢¥´¡¼¥ë²¼¤ÇÁê¼ê¤ÎÈ¿Â§¤òÍ¶¤Ã¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¤ò1ËÜ·è¤á¤Æ3ÀïÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡»Ä¤ê1Ê¬12ÉÃ¤Ë¤ÏºÆ¤Ó¥´¡¼¥ë²¼¤Î¥Ï¥Õ¤Ø¥¢¥·¥¹¥È¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢»Ä¤ê41ÉÃ¤Ë¤Ï¤³¤Î»î¹ç¥Á¡¼¥àºÇ¸å¤ÎÆÀÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥óÉÕ¶á¤«¤é¥Õ¥§¥¤¥À¥¦¥§¥¤¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ2ÀïÏ¢Â³¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥´¡¼¥ë(FG)¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ËÅ¨ÃÏ¤Ê¤¬¤é¤âÂç´¿À¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï7Ê¬57ÉÃ½Ð¾ì¤Ç3ÆÀÅÀ4¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥·¥å¡¼¥È¤Ï3ËÜ»îÅê¤Ç1ËÜÀ®¸ù¡£FGÀ®¸ùÎ¨¤Ï33.3¡ó¡£3P¥·¥å¡¼¥È¤Ï2ËÜ»îÅê¤âÁ´¤Æ¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¤Î¼¡Àï¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥ì¥¤¥«¡¼¥ºÀï¡£Æ±¤¸ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¤È¤Îº£µ¨½é¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£