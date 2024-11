G大阪が磐田と打ち合い劇的勝利！…柏は4試合連続の後半AT被弾で新潟とドロー／J1第36節

2024明治安田J1リーグ第36節の8試合が9日に行われた。FC町田ゼルビアは『国立競技場』のホームゲームで初白星。白崎凌兵の1ゴール1アシスト、相馬勇紀の直接コーナーキック弾など3点を奪い、FC東京に完勝してリーグ戦6試合ぶりの白星を収めた。18位ジュビロ磐田は、5位ガンバ大阪とホームで対戦。23分に渡邉りょうが先制点を挙げたものの、すぐにセットプレーで追いつかれると、前半終了間際に山下諒也の逆転ゴールを浴びる。62分には宇佐美貴史にPKでリードを広げられて絶体絶命。それでも、87分に上原力也が1点を返すと、後半アディショナルタイム1分には鈴木海音が試合を振り出しに戻す。しかしその2分後、坂本一彩の勝ち越し弾でG大阪が再びリード。そのままG大阪が逃げ切りに成功し、磐田は3−4で敗れた。

17位柏レイソルと16位アルビレックス新潟が勝ち点差「1」で直接対決。74分、柏がコーナーキックから細谷真大がゴールを挙げて先制に成功する。しかし、後半アディショナルタイム2分に藤原奏哉がボレーシュートを突き刺してドロー決着。4試合連続で後半ATに失点した柏は、新潟と入れ替わることができなかった。湘南ベルマーレは北海道コンサドーレ札幌と1−1で引き分け、26年ぶりの5連勝達成ならず。札幌は今節での降格決定を回避したものの、依然として崖っぷちの状況が続いている。横浜F・マリノスは最下位サガン鳥栖を下して、リーグ戦7試合ぶり白星。26分に先制されたものの、前半アディショナルタイム2分に西村拓真が技ありの同点弾。そして80分にアンデルソン・ロペスが今季20ゴール目を挙げ、2−1で逆転勝利した。京都サンガF.C.対川崎フロンターレ戦はドローで決着。川崎Fが山田新のゴールで先制したものの、京都がラファエル・エリアスの加入後11ゴール目となるPK成功で追いつき、1−1で引き分けた。ホームにアビスパ福岡を迎えたセレッソ大阪は、81分に田中駿汰が強烈な一撃でこじ開けて先制。この1点が決勝点となり、1−0で勝利した。JリーグYBCルヴァンカップを制した名古屋グランパスは、敵地で鹿島アントラーズと対戦。58分に鹿島の鈴木優磨が報復行為でキャリア初のレッドカードを受け取ったものの、名古屋は数的有利を生かせず、試合はスコアレスドローに終わった。今節の試合結果と暫定順位表、次節の対戦カードは以下の通り。▼11月9日(土)鹿島アントラーズ 0−0 名古屋グランパスFC町田ゼルビア 3−0 FC東京湘南ベルマーレ 1−1 北海道コンサドーレ札幌京都サンガF.C. 1−1 川崎フロンターレサガン鳥栖 1−2 横浜F・マリノス柏レイソル 1−1 アルビレックス新潟ジュビロ磐田 3−4 ガンバ大阪セレッソ大阪 1−0 アビスパ福岡▼11月10日(日)14:00 東京ヴェルディ vs ヴィッセル神戸15:00 浦和レッズ vs サンフレッチェ広島※()内は勝ち点/得失点差1位 神戸(67/+22)2位 広島(65/+30)3位 町田(63/+21)4位 G大阪(60/+11)5位 鹿島(58/+15)6位 東京V(54/+1)7位 C大阪(52/0)8位 FC東京(51/0)9位 名古屋(47/−2)10位 福岡(47/−4)11位 横浜FM(46/−1)12位 川崎F(45/+6)13位 湘南(45/−1)14位 京都(45/−11)15位 浦和(43/+2)16位 新潟(41/−14)17位 柏(40/−11)18位 磐田(35/−18)19位 札幌(34/−20)20位 鳥栖(29/−26)【第29節延期分】▼11月16日(土)14:00 磐田 vs 横浜FM▼11月17日(日)14:00 京都 vs 鹿島【第28節延期分】▼11月22日(金)19:00 浦和 vs 川崎F【第37節】▼11月30日(土)14:00 柏 vs 神戸14:00 東京V vs 川崎F14:00 町田 vs 京都14:00 湘南 vs 横浜FM14:00 新潟 vs G大阪14:00 磐田 vs FC東京14:00 名古屋 vs 鳥栖14:00 C大阪 vs 鹿島14:00 福岡 vs 浦和▼12月1日(日)14:00 広島 vs 札幌