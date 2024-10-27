U-16日本代表のカタール戦スタメン発表!! 予選突破をかけた最終戦、GK松浦大翔とMF小林志紋が初出場
U-16日本代表は27日、カタール・ドーハで開催中のAFC U17アジアカップ予選最終戦でホスト国のU-16カタール代表と対戦する。現地時間午後5時45分(日本時間午後11時45分)のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、日本はDF横井佑弥(G大阪ユース)とMF今井宏亮(東京Vユース)が第2戦から連続で先発入りした。ここまで出場機会のなかったGK松浦大翔(新潟U-18)とMF小林志紋(広島ユース)もスタートから出場する。
日本は今予選で9-2、7-0の2連勝を飾っている。今回対戦するカタールも2連勝したが、得失点差で上回る日本が首位。引き分け以上でU17アジア杯出場が決定し、敗れた場合は全10グループの各組2位の中で成績上位5か国に入らなければいけない。
来年4月に予定されているU17アジア杯は来秋のU-17ワールドカップ最終予選も兼ねているため、今予選は事実上のU-17W杯1次予選。日本は3連勝で着実に突破したいところだ。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 12 松浦大翔(新潟U-18)
DF 4 横井佑弥(G大阪ユース)
DF 5 篠崎健人(市立船橋高)
DF 16 藤井翔大(横浜FMユース)
DF 17 長南開史(柏U-15)
MF 6 野口蓮斗(広島ユース)
MF 8 小林志紋(広島ユース)
MF 14 今井宏亮(東京Vユース)
MF 19 武本匠平(福岡U-18)
FW 11 浅田大翔(横浜FMユース)
FW 18 谷大地(鳥栖U-18)
▽控え
GK 1佐藤陸斗(山形ユース)
GK 23 エジケ唯吹ヴィンセントジュニア(鳥栖U-18)
DF 2 藤田明日翔(川崎F U-18)
DF 3 山中優輝(横浜FMユース)
DF 21 田中遥大(FC東京U-18)
DF 22 熊田佳斗(大宮U15)
MF 7 福岡勇和(鹿島ユース)
MF 13 加藤海輝(横浜FMユース)
MF 15 針生涼太(清水ユース)
MF 20 瀬口大翔(神戸U-18)
FW 9 葛西夢吹(湘南U-18)
FW 10 川端彪英(神戸U-18)
▽監督
廣山望
来年4月に予定されているU17アジア杯は来秋のU-17ワールドカップ最終予選も兼ねているため、今予選は事実上のU-17W杯1次予選。日本は3連勝で着実に突破したいところだ。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 12 松浦大翔(新潟U-18)
DF 4 横井佑弥(G大阪ユース)
DF 5 篠崎健人(市立船橋高)
DF 16 藤井翔大(横浜FMユース)
DF 17 長南開史(柏U-15)
MF 6 野口蓮斗(広島ユース)
MF 8 小林志紋(広島ユース)
MF 14 今井宏亮(東京Vユース)
MF 19 武本匠平(福岡U-18)
FW 11 浅田大翔(横浜FMユース)
FW 18 谷大地(鳥栖U-18)
▽控え
GK 1佐藤陸斗(山形ユース)
GK 23 エジケ唯吹ヴィンセントジュニア(鳥栖U-18)
DF 2 藤田明日翔(川崎F U-18)
DF 3 山中優輝(横浜FMユース)
DF 21 田中遥大(FC東京U-18)
DF 22 熊田佳斗(大宮U15)
MF 7 福岡勇和(鹿島ユース)
MF 13 加藤海輝(横浜FMユース)
MF 15 針生涼太(清水ユース)
MF 20 瀬口大翔(神戸U-18)
FW 9 葛西夢吹(湘南U-18)
FW 10 川端彪英(神戸U-18)
▽監督
廣山望