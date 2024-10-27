[10.27 J3第34節](Axis)

※13:00開始

主審:椎野大地

<出場メンバー>

[ガイナーレ鳥取]

先発

GK 31 高麗稜太

DF 4 二階堂正哉

DF 6 温井駿斗

DF 42 金浦真樹

MF 9 富樫佑太

MF 16 丸山壮大

MF 17 小澤秀充

MF 19 三木直土

MF 26 高柳郁弥

MF 34 曽我大地

FW 7 松木駿之介

控え

GK 39 櫻庭立樹

DF 8 田中恵太

DF 29 小泉隆斗

MF 11 東條敦輝

MF 33 長谷川アーリアジャスール

MF 54 玉城大志

FW 18 田中翔太

監督

林健太郎

[カターレ富山]

先発

GK 1 田川知樹

DF 4 神山京右

DF 5 今瀬淳也

DF 20 大山武蔵

DF 25 安光将作

MF 8 松岡大智

MF 16 末木裕也

MF 19 井上直輝

MF 24 河井陽介

MF 27 吉平翼

FW 9 碓井聖生

控え

GK 42 平尾駿輝

DF 23 西矢慎平

MF 2 脇本晃成

MF 18 伊藤拓巳

MF 33 高橋馨希

FW 10 マテウス・レイリア

FW 11 松本孝平

監督

小田切道治