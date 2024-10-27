鳥取vs富山 スタメン発表
[10.27 J3第34節](Axis)
※13:00開始
主審:椎野大地
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
DF 42 金浦真樹
MF 9 富樫佑太
MF 16 丸山壮大
MF 17 小澤秀充
MF 19 三木直土
MF 26 高柳郁弥
MF 34 曽我大地
FW 7 松木駿之介
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 8 田中恵太
DF 29 小泉隆斗
MF 11 東條敦輝
MF 33 長谷川アーリアジャスール
MF 54 玉城大志
FW 18 田中翔太
監督
林健太郎
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 4 神山京右
DF 5 今瀬淳也
DF 20 大山武蔵
DF 25 安光将作
MF 8 松岡大智
MF 16 末木裕也
MF 19 井上直輝
MF 24 河井陽介
MF 27 吉平翼
FW 9 碓井聖生
控え
GK 42 平尾駿輝
DF 23 西矢慎平
MF 2 脇本晃成
MF 18 伊藤拓巳
MF 33 高橋馨希
FW 10 マテウス・レイリア
FW 11 松本孝平
監督
小田切道治
※13:00開始
主審:椎野大地
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
DF 42 金浦真樹
MF 9 富樫佑太
MF 16 丸山壮大
MF 17 小澤秀充
MF 19 三木直土
MF 26 高柳郁弥
MF 34 曽我大地
FW 7 松木駿之介
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 8 田中恵太
DF 29 小泉隆斗
MF 11 東條敦輝
MF 33 長谷川アーリアジャスール
FW 18 田中翔太
監督
林健太郎
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 4 神山京右
DF 5 今瀬淳也
DF 20 大山武蔵
DF 25 安光将作
MF 8 松岡大智
MF 16 末木裕也
MF 19 井上直輝
MF 24 河井陽介
MF 27 吉平翼
FW 9 碓井聖生
控え
GK 42 平尾駿輝
DF 23 西矢慎平
MF 2 脇本晃成
MF 18 伊藤拓巳
MF 33 高橋馨希
FW 10 マテウス・レイリア
FW 11 松本孝平
監督
小田切道治