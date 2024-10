無料で使えるオンラインビジュアルツールキットの「 Canva 」が、複数の新しいAI機能を発表しました。新しいAI機能の中のひとつであるAI画像ジェネレーターの「ドリームラボ」は、同社が2024年7月に買収したAI画像生成サービス「Leonardo.Ai」のテクノロジーがベースとなっています。Droptober 2024:Canvaの最新情報をチェックhttps://www.canva.com/ja_jp/droptober/

Canva unveils Leonardo.Ai-powered Dream Lab - Capital Briefhttps://www.capitalbrief.com/briefing/canva-unveils-leonardoai-powered-dream-lab-a011b92e-3236-418b-b630-113c071439f5/Canva has a shiny new text-to-image generator - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/10/22/24276662/canva-ai-update-new-text-to-image-generator-leonardoCanva Is All-in With AI: An Overview of the Fresh Features in Its Toolboxhttps://www.makeuseof.com/canva-introduces-new-ai-tools-dream-lab/Canva's Dream Lab and Droptober Features: What You Need to Knowhttps://www.lifewire.com/canva-new-features-ai-dream-lab-8732296Canva introduces new Dream Lab featuring Leonardo.ai image generation | ZDNEThttps://www.zdnet.com/article/canva-introduces-new-dream-lab-featuring-leonardo-ai-image-generation/◆ドリームラボCanvaは2024年7月末、AI画像生成サービスのLeonardo.Aiを買収しました。Leonardo.Aiの画像生成AIは、ユーザーがテキストプロンプトを入力してから、ある程度のスケッチを描き込むことで、テキストとスケッチの両方のプロンプトに基づいてリアルタイムで写実的な画像を生成できることが特徴です。Canvaが1900万人以上のユーザーを抱えるAI画像生成サービス「Leonardo.ai」を買収 - GIGAZINECanvaがリリースしたAI機能のひとつであるテキストから画像を生成する「ドリームラボ」は、Leonardo.AiのPhoenixモデルをベースとしており、ユーザーは「3Dレンダリング風」や「イラスト風」などさまざまなスタイルの画像を生成可能です。Canvaはすでに独自のStable DiffusionベースのAI画像ジェネレーターを有しており、他のサードパーティー製アプリもいくつかホストされていますが、新しいドリームラボではプラットフォームにいくつかの改善が導入されています。例えば、写真スタイルや複数の主題の画像を作成するという点で既存のAI画像ジェネレーターよりも優れており、既存の画像を参照して出力をより適切に制御することも可能です。テクノロジーメディアのThe Vergeは、「Photoshopの参照画像ツールに似ている」と指摘しました。ドリームラボの見た目はこんな感じ。生成したい画像の説明を入力し、生成したい画像のスタイルを選択し、「作成」を押すだけで簡単に好みの画像を生成できます。◆マジック作文マジック作文は文章を生成・校正することができるようにパワーアップしました。生成する文章を少し修正するオプションが追加され、簡単な指示で文章をより自分好みのものに調整することができます。◆データをインタラクティブなグラフに変換する機能これまでにもグラフ生成機能は存在しましたが、新しく「動的な棒グラフ」などの動的なグラフを作成することが可能となりました。◆ホワイトボード画像・動画・ストック素材・イラスト・アイコンなどを使い、自分のアイデアをまとめたり、グラフや図を作成したりすることができるホワイトボード機能には、AIによる要約機能とリアルタイムの反応ステッカーが追加されました。また、ミュージックプラットフォームArtlistとのライセンス契約により、ロイヤリティフリーの新しい音源や動画が使用可能となっています。この他、キャプションにブランドの個性を反映させる機能や、投票&クイズ機能、あらゆる画像からモックアップテンプレートを生成する機能などが近日追加予定となっています。なお、Canvaの共同創設者兼CEOであるMelanie Perkins氏は「世界中のほぼすべての国で2億人を超える人々に力を与えることができることを非常に嬉しく思います」と語り、Canvaのユーザー数が2億人を突破したことを明かしました。