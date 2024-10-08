Ž¢¥ä¥Ð¤¤ÉÔÆ°»º¶È¼ÔŽ£¤Ê¤Î¤«°ìÈ¯¤Ç¤ï¤«¤ë¡Ä11²ó°ú¤Ã±Û¤·¤¿ÃË¤¬Ž¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤½»ÂðÁª¤ÓŽ£¤Ç·ç¤«¤µ¤Ê¤¤"¿À¼ÁÌä"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¤³¤¦¡Ø¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·ÂçÁ´¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£°ãË¡¤Ê¡Ö¤ª¤È¤ê¹¹ð¡×¤ËÍ×Ãí°Õ
ÉÔÆ°»º¶È³¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤Þ¤ê°¤¯¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶È³¦¤Î¥ë¡¼¥ë¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¡Ö¼óÅÔ·÷ÉÔÆ°»º¸øÀµ¼è°ú¶¨µÄ²ñ¡×¤â¸øÀµ¤ÊÉ½¼¨¤òµá¤á¤Æ¡¢°ãÈ¿Îã¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡Ö¤ª¤È¤ê¹¹ð¡×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢ ÆþµïºÑ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢Ä¹¤¤¤â¤Î¤Ç9¥«·î°Ê¾å¡¢Ã»¤¤¤â¤Î¤Ç1¥«·î°Ê¾å·ÑÂ³¤·¤Æ¹¹ð
¤ª¤È¤ê¹¹ð¤È¤Ï¡¢ÈÎÇä¡¦ÄÂÂß¤¹¤ë°Õ»×¤¬¤Ê¤¤Êª·ï¤ä¡¢ÈÎÇä¡¦ÄÂÂß¤Ç¤¤Ê¤¤Êª·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹¹ð¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤ò¸«¤ÆÏ¢Íí¤äÍèÅ¹¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÂ¾¤ÎÊª·ï¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ÈµÒ´ó¤»¡É¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÃóÎØ¾ì¤¢¤ê¡×¤Ê¤Î¤ËÍøÍÑÎÁ¤ÎÌÀµ¤¬¤Ê¤¤
¡ÖÊª·ïÌ¾¤¬ÈóÉ½¼¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢¡Ö°ì¼Ò¤Î¤ß¤Î°·¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¾ì¹ç¤Ê¤É¤â¤ª¤È¤ê¹¹ð¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£°ìÈÌ¤Î¿Í¤¬¤¹¤°¤Ë¸«È´¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£µÒ¤òñÙ(¤À¤Þ)¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿¹Í¤¨Êý¡Ä¡ÄÀÁ±Àâ¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤À¤³¦¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼óÅÔ·÷ÉÔÆ°»º¸øÀµ¼è°ú¶¨µÄ²ñ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¹¹ð¤â°ãÈ¿Îã¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ÖÉß¶â¤Ê¤·¡×¡Ö¥Ú¥Ã¥È²Ä¡×¤È¹¹ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ò»ô°é¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÉß¶â1¥«·î¤Ë¤Ê¤ë
¡¦¡ÖÃóÎØ¾ì¤¢¤ê¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÍøÍÑÎÁ¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡¦¡Ö¸°(¤«¤®)¸ò´¹ÈñÍÑ¡×¡¢¡Ö24»þ´Ö¥µ¥Ý¡¼¥ÈÈñÍÑ¡×¡Ö¥ë¡¼¥à¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°ÈñÍÑ¡×¡¢¡Ö¼¼Æâ¹³¶ÝÈñÍÑ¡×¡¢¡Ö¥¨¥¢¥³¥óÀ¶ÁÝÈñÍÑ¡×¤Ê¤É¤òµá¤á¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¹¹ð¤Ë¤ÏÉÔµºÜ
Éô²°Ãµ¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Î¤É¤ì¤«¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÎÉ¿´Åª¤ÊÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢£Êª·ï¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤â¡ÖÄ®¤ÎÉÔÆ°»º²°¤µ¤ó¡×¤¬¤¤¤¤ÍýÍ³
Éô²°Ãµ¤·¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢Â¤ò»È¤Ã¤ÆÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤«¡©
¤É¤Á¤é¤¬¤¤¤¤¤«¤ÈÇº¤Þ¤ì¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÄ®¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢±ØÁ°¤Ë¤¢¤ëÉÔÆ°»º²°¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ò´«¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
Àè¤Ë¤â½ñ¤¤¤¿¤è¤¦¤ËÂçÄñ¤ÎÊª·ï¤ÏÊ£¿ô¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤¬°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ï¤ª¤È¤ê¹¹ð¤â¸ò¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ËÏ¢Íí¤·¤ÆÍèÅ¹¤òÂ¥¤µ¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ÎÊª·ï¤ÏÀè¤Û¤É·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ÎÊª·ï°Ê¾å¤Ë¤ª¥¹¥¹¥á¤ÎÊª·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤À¤È¤¹¤ì¤ÐºÇ½é¤«¤é¡¢¸½ÃÏ¤ÎÉÔÆ°»º²°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤Û¤¦¤¬Áá¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÊª·ï¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤¬°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¼êÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤¬°·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊª·ï¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÉÔÆ°»º²°¤â°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¡¢Âç¼êÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤¬°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êª·ï¤ò¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÉÔÆ°»º²°¤¬Ã±ÆÈ¤Ç°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä¹¤¯¤½¤ÎÃÏ¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÂç²È¤µ¤ó¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥Í¥Ã¥È¤ÎÉ¾È½¤Ê¤É¤«¤é½»¤ß¤¿¤¤Ä®¤ÎÌÜ°Â¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢Google¥Þ¥Ã¥×¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ó¥å¡¼¤ÇÄ®¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÄÏ(¤Ä¤«)¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¼ÂºÝ¤Ë¤½¤ÎÄ®¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤³¤½´¶¤¸¤é¤ì¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Â¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤½¤ÎÄ®¤¬µ¤¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤³¤ÎÄ®¤Ï´üÂÔ³°¤ì¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤à¤·¤í½»¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¤È´¶¤¸¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢Ä¾ÀÜ¡¢Â¤ò±¿¤Ö¤Î¤¬¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢£Â¨·è¤»¤º¤Ë¡Ö¸«ÀÑ¤â¤ê¡×¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦
Ä®¤ÎÉÔÆ°»º²°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢·ÀÌó¤·¤è¤¦¤«¤È»×¤¨¤ëÊª·ï¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÂ¨·è¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ÇÂ¾¤ÎÉÔÆ°»º²°¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤ò¤ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤¤¤¤Êª·ï¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÊª·ï¤òÂ¾¤ÎÉÔÆ°»º²°¤â°·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ÀÌóÆâÍÆ¤Ê¤É¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Â¾¤ÎÉÔÆ°»º²°¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸Êª·ï¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖÁê¸«ÀÑ¤â¤ê¡×¤ò°ÍÍê¤¹¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Áê¸«ÀÑ¤â¤ê¤È¤Ï¡¢Æ±¤¸Êª·ï¤Î¸«ÀÑ¤â¤ê¤òÊ£¿ô¤Î²ñ¼Ò¤Ë½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸Êª·ï¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ö²ÈÄÂ¤äÎé¶â¤Ê¤É¤ÎÀßÄê¤¬°ã¤¦¾ì¹ç¡×¡¢¡Ö¸ò¾Ä¼¡Âè¤Ç²ÈÄÂ¤äÎé¶â¤Ê¤É¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶È¼Ô´Ö¤Ç¶¥Áè¸¶Íý¤¬Æ¯¤¯¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢Âß¼ç¡ÊÂç²È¡Ë¤È¤Î´Ø·¸À¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ÎÂ¦¤«¤é²ÈÄÂ¤äÎé¶â¤ÎÊÑ¹¹¤òÄó°Æ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¸«ÀÑ¤â¤ê¤¬Íß¤·¤¤¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÍê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÅÏÃ¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖADÉÕ¤Êª·ï¡×¤È¤Ï¡©
¡Ö¥Í¥Ã¥È¤Ç¤³¤ÎÉô²°¤ò¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸«ÀÑ¤â¤ê¤ò¥á¡¼¥ë¤«FAX¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¨¤ÐÂÐ±þ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£ÂÐ±þ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ï¿ÆÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤ÆÍøÍÑ¤ò¤ä¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊª·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê£¿ô¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ËÆ±¤¸°ÍÍê¤ò¤¹¤ì¤ÐÁê¸«ÀÑ¤â¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÊ£¿ô¤Î²ñ¼Ò¤¬¸«ÀÑ¤â¤ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤é¡¢¤ª¤È¤ê¹¹ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤âÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÄÂÂßÊª·ï¤Î¤Ê¤«¤Ë¤ÏÆÃÄê¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤¬´ÉÍý¤Þ¤Ç¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼«¼Ò´ÉÍýÊª·ï¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿ô¸®¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ò²ó¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ë¤·¤«¾ðÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êª·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤Ê¤é¡¢¼«¼Ò´ÉÍýÊª·ï¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¼«¼Ò´ÉÍýÊª·ï¤Ç¤Ï´ÉÍýÈñ¤Ê¤É¤òÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ÎÂ¦¤Ç¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¾¤ÎÊª·ï¤è¤ê¤âÍ¥Àè¤·¤Æ´«¤á¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖADÉÕ¤Êª·ï¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ADÉÕ¤Êª·ï¤ÇÀ®Ìó¤Ç¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Âß¼çÂ¦¤«¤éÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¹¹ðÈñ¡×¡Ê¶ÈÌ³°ÑÂ÷Êó½·¡Ë¤È¤·¤Æ²ÈÄÂ1¥«·îÊ¬¤ä2¥«·îÊ¬¤Ê¤É¤¬Ê§¤ï¤ì¤Þ¤¹¡ÊÁ°¼Ô¤¬AD1¡¢¸å¼Ô¤¬AD2¡Ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ä¤Ï¤êÍ¥Àè¤·¤Æ´«¤á¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¼«¼Ò´ÉÍýÊª·ï¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Ï¿À¼ÁÌä
ADÉÕ¤Êª·ï¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢µÒÂ¦¤Ç¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥¤¥½¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊª·ï¾ðÊó¡ÊÉÔÆ°»º²°¤Ç¾ï¤ËÄó¼¨¤µ¤ì¤ë»æ»ñÎÁ¡Ë¤Î±¦²¼¤¢¤¿¤ê¤ËAD1¡¢AD2¡Ê¤¢¤ë¤¤¤ÏAD100¡¢AD200¡Ë¤Ê¤É¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤¬¤¢¤ëÊª·ï¤«¤é¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¿´Íý¤Ç¤¹¡£ADÉÕ¤Êª·ï¤À¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÇÌäÂê¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êª·ï¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Éô²°¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤¬¹¥¤ó¤ÇADÉÕ¤Êª·ï¤òµá¤á¤ëÍýÍ³¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«¼Ò´ÉÍýÊª·ï¤Ë¤Ï¡¢¸ò¾Ä¤äÁêÃÌ¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¡¢Æþµï¸å¤ÎÉÔ°Â¤¬¸º¤é¤»¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«¼Ò´ÉÍýÊª·ï¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤±¤Ð¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¡È¿À¼ÁÌä¡É¤À¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤·¤¿¤Ê¤é¡¢¾¯¡¹ÌäÂê¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¼«¼Ò´ÉÍýÊª·ï¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±Âç²È¤µ¤ó¤Ë¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¼«¼Ò´ÉÍýÊª·ï¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎµÕ¤À¤È¤ß¤Ê¤»¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¼ÂÅ¹ÊÞ¤ÎÉÔÆ°»º²°¤Ë¹Ô¤¯ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÏ©ÌÌÅ¹¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤â¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Ï©ÌÌÅ¹¤È¤Ï¡¢1³¬¤Ë¤¢¤ê¡¢Æ»Ï©¤ËÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÂçÄñ¤Î±ØÁ°¤Ë¤Ï¡¢Å¹¤ÎÁ°¤ËÊª·ï¾ðÊó¤òÅ½¤ê¤À¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¯µ¨¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÉÔÆ°»º²°¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£ÉÔÆ°»º²°¤òÄ´¤Ù¤ë¤Ê¤é¡ÖÌÈµö¤Î¹¹¿·²ó¿ô¡×¤ò¸«¤ë¤Ù¤·
¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ï¶õÃæÅ¹¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥ë¤Î5³¬¤Ê¤É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥Ó¥ë¤Ç±Ä¶È¤ò»Ï¤á¤Æ¤Þ¤À´Ö¤â¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢1Ç¯¸å¡¢¿ôÇ¯¸å¤Ë¤â±Ä¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ì³µ¤Ë¤¤¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢·è¤á¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê½ñ¤Êý¤ò¤¹¤ì¤ÐÅÜ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢°ìÈÌÏÀ¤È¤·¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Âç¼êÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Î´ÇÈÄ¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º²ÃÌÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤Ï´°Á´¤ËÊÌ²ñ¼Ò¤À¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ê¤É¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Æ¤â¡¢´ÇÈÄ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç´ÇÈÄ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¾ì¹ç¡¢ÀÁµá½ñ¤äÎÎ¼ý½ñ¤Ê¤É¤Ï¸µ¤Î²ñ¼Ò¤ÎÌ¾µÁ¤Ç½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ä®¤ÎÉÔÆ°»º²°¤Ç¤âÂç¼êÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤â¡¢Å¹ÊÞÆâ¤Ë¤ÏÉ¬¤º¡¢µÒ¤ÎÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¾ì½ê¤ËÂðÃÏ·úÊª¼è°ú¶È¼ÔÉ¼¤¬·Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾åÉô¤Ë¤Ï¡Ö¡½ÃÎ»ö¡Ê¡û¡ËÂè¢¤¢¤¢¤¹æ¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¡Ê¡û¡ËÂè¢¤¢¤¢¤¹æ¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÌÈµöÈÖ¹æ¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¶È½ê¤¬°ì¤Ä¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÃÎ»öÌÈµö¤Ç¡¢»ö¶È½ê¤¬Ê£¿ô¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿ÃÌ¾µÁ¤ÎÌÈµö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú¶È¼ÔÉ¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¥«¥Ã¥³Æâ¤Ë¤¢¤ë¡û¤ÎÉôÊ¬¤ËÆþ¤ë¤Î¤¬ÌÈµö¤Î¹¹¿·²ó¿ô¤Ç¤¹¡£1996Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï3Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¹¹¿·¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï5Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¹¹¿·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡È¤½¤ÎÄ®¤Î»ö¾ðÄÌ¡É¤Ç¤â¤¢¤ë
¡Ê2¡Ë¤Ê¤é5Ç¯°Ê¾å10Ç¯Ì¤Ëþ
¡Ê3¡Ë¤Ê¤é10Ç¯°Ê¾å15Ç¯Ì¤Ëþ
¡Ê4¡Ë¤Ê¤é15Ç¯°Ê¾å20Ç¯Ì¤Ëþ
¡Ê5¡Ë¤Ê¤é20Ç¯°Ê¾å25Ç¯Ì¤Ëþ
¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ºÇ½é¤Ï°ì¤Ä¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©Æâ¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤¬Â¾¸©¤Ç¤Î±Ä¶È¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤êÃÎ»öÌÈµö¤«¤é¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿ÃÌÈµö¤ËÂØ¤ï¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¥«¥Ã¥³Æâ¤ËÆþ¤ë¿ô»ú¤¬1¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿ÃÌÈµö¡Ê1¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ±Ä¶ÈÇ¯¿ô¤¬Ã»¤¤¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¶õÃæÅ¹¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹¹¿·²ó¿ô¤¬1²ó¤Î¶õÃæÅ¹¤¬1Ç¯¸å¤Ë¤Ï¤½¤Î¾ì½ê¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÄÁ¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Â¿¤¯¤Î¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤ò¤â¤ÄÂç¼êÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ï¤½¤ì¤À¤±¿®Íê¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÇÄ¹¤¯¾¦Çä¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤ò¤ä¤Ï¤ê¤ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅÚÃÏ¤ÇÄ¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤Ê¾¦Çä¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾Ú(¤¢¤«)¤·¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡È¤½¤ÎÄ®¤Î»ö¾ðÄÌ¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤³¤Ï¤¤¤¤Ä®¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¢¤Î³¦·¨(¤«¤¤¤ï¤¤)¤Ï´í¸±¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾ðÊó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Ç¤Ï¼£°ÂÌÌ¤âÂçÀÚ¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÉÔÆ°»º²°¤ÇÏÃ¤ò¤è¤¯Ê¹¤¯¤«¡¢¶á¤¯¤Î¸òÈÖ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡Ö¤³¤ÎÄ®¤Ë°ú¤Ã±Û¤½¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼£°ÂÌÌ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Æâ¸«»þ¤Ë¤³¤³¤À¤±¤Ï¸«¤ë¤Ù¤¡Ö¶¦ÍÑÉôÊ¬¡×¤Î¥ê¥¹¥È
¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ó¤ÊÉô²°¤Ê¤Î¤«¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¡ÖÆâ¸«¡×¤Ç¤¹¡£
Æâ¸«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤Ë°Õ¼±¤¬¤¤¤¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤Éô²°Áª¤Ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡ÈÉßÃÏÆâ¤¬¤É¤¦¤«¡É¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤éÌÜ¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Îµ¬ÌÏ¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãó¼Ö¾ì¤äÃóÎØ¾ì¡¢¤´¤ßÃÖ¤¾ì¡¢¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤«¤ì¾¯¤Ê¤«¤ì¶¦ÍÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¶¦ÍÉôÊ¬¤Ë¤³¤½½»Ì±¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤¬É½¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê²÷Å¬¤ÊÀ¸³è¤ÏÁ÷¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¸«¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
°Ê²¼¤¬¡¢¼ç¤ÊÃí°ÕÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¦¡ÖÌµÃÇÃó¼Ö¶Ø»ß¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥³¡¼¥ó¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤«
¡¦¤´¤ßÃÖ¤¾ì¤¬Íð¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢Ê¬ÊÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤´¤ß¤äÁÆÂç¤´¤ß¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¤¤«
¡¦ÃóÎØ¾ì¤Î¼«Å¾¼Ö¤Ï¤¤Á¤ó¤ÈÀ°Îó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«
¡¦¤¤¤«¤Ë¤âÅðÆñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¼«Å¾¼Ö¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«
¡¦¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ËËÉÈÈ¥«¥á¥é¤¬¤¢¤ë¤«
¡¦¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ë¡ÖÁû²»Ãí°Õ¡×¡Ö¥Þ¥Ê¡¼¤ò¼é¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿Å½¤ê»æ¤¬¤Ê¤¤¤«
¢£¡ÖÏ²¼¤Ë»äÊª¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡×¤Ï´ÉÍýÂÎÀ©¤â²ø¤·¤¤
¡¦½¸¹ç¥Ý¥¹¥È¤Î¼þ¤ê¤Ë¥Á¥é¥·¤¬»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«
¡¦¥Á¥é¥·¤ò¼Î¤Æ¤ë¤¿¤á¤Î¤´¤ßÈ¢¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«
¡¦¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ËËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ï¤¢¤ë¤«
¡¦¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÊÉ¤ËÍî½ñ¤¤Ï¤Ê¤¤¤«
¡¦Ï²¼¤Ë»äÊª¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«
¡¦Ï²¼¤Ê¤É¤Ç¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿½»Ì±¤¬¤¤¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢°ãÏÂ´¶¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«
¤´¤ßÃÖ¤¾ì¤Ê¤É¤Ï¤È¤¯¤Ë½»Ì±¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤¬É½¤ì¤ä¤¹¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¼ý½¸Æü¤òÌµ»ë¤·¤¿¤´¤ß¤äÊ¬ÊÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤´¤ß¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ÉÍý²ñ¼Ò¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Èæ³ÓÅªÄ¹¤¤¤¢¤¤¤À¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤Î¤´¤ß¤Ê¤É¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯¸«¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£
Ï²¼¤Ê¤É¤Î¶¦Í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÄÌ¹Ô¤Î¤µ¤Þ¤¿¤²¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê»äÊª¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¾ÃËÉË¡¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½»Ì±¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤¬°¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´ÉÍýÂÎÀ©¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÃËÉµ¡´ï¤Ê¤É¤ÎÅÀ¸¡¤âÂÕ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ï²¼¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸Å¿·Ê¹¤ä¸Å»¨»ï¤¯¤é¤¤¤Î¤â¤Î¤Ç¤â¡¢¸«²á¤´¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
----------
¤³¤¦°å»Õ¡¿ÄÂÂß¥ª¡¼¥Ê¡¼
Âç³Ø°å³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢¶ÐÌ³°å¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÄÂÂß¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£¼óÅÔ·÷¤Ë10Éô²°¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò½êÍ¡£2021Ç¯ÄÂÂßÉÔÆ°»º·Ð±Ä´ÉÍý»Î»î¸³¹ç³Ê¡£11²ó¤Î°ú±Û¤·¤Ç¿ô¡¹¤Î¼ºÇÔ¤ò·Ð¸³¤·¡¢À¤¤ÎÃæ¤ËÉô²°¤ÎÁª¤ÓÊý¤äºî¤êÊý¤Î¾ðÊó¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£Æþµï¼Ô¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2022Ç¯2·î¤«¤éX¡ÊTwitter¡Ë¤Ç¡ÖºÇ¹â¤Î¤ªÉô²°¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£X¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï13Ëü¿Í¡£
----------
¡Ê°å»Õ¡¿ÄÂÂß¥ª¡¼¥Ê¡¼ ¤³¤¦¡Ë