相模原vs北九州 スタメン発表
[10.6 J3第31節](ギオンス)
※14:00開始
主審:堀善仁
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 2 加藤大育
DF 28 小笠原佳祐
DF 40 長谷川雄志
MF 5 綿引康
MF 16 高野遼
MF 22 福井和樹
MF 47 岩上祐三
MF 48 植田啓太
FW 17 伊藤恵亮
FW 39 瀬沼優司
控え
GK 21 竹重安希彦
DF 8 橋本陸
MF 6 徳永裕大
MF 7 金城ジャスティン俊樹
MF 27 西山拓実
FW 14 高木彰人
FW 66 栗原イブラヒムジュニア
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 31 大谷幸輝
DF 13 工藤孝太
DF 23 坂本翔
DF 33 乾貴哉
DF 50 杉山耕二
MF 14 井澤春輝
MF 17 岡野凜平
MF 20 矢田旭
MF 29 高昇辰
MF 34 高吉正真
FW 10 永井龍
控え
GK 1 伊藤剛
DF 4 長谷川光基
MF 6 藤原健介
MF 8 若谷拓海
MF 11 喜山康平
MF 21 牛之濱拓
FW 18 渡邉颯太
監督
増本浩平
※14:00開始
主審:堀善仁
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 2 加藤大育
DF 28 小笠原佳祐
DF 40 長谷川雄志
MF 5 綿引康
MF 16 高野遼
MF 22 福井和樹
MF 47 岩上祐三
MF 48 植田啓太
FW 17 伊藤恵亮
FW 39 瀬沼優司
控え
GK 21 竹重安希彦
DF 8 橋本陸
MF 6 徳永裕大
MF 7 金城ジャスティン俊樹
MF 27 西山拓実
FW 66 栗原イブラヒムジュニア
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 31 大谷幸輝
DF 13 工藤孝太
DF 23 坂本翔
DF 33 乾貴哉
DF 50 杉山耕二
MF 14 井澤春輝
MF 17 岡野凜平
MF 20 矢田旭
MF 29 高昇辰
MF 34 高吉正真
FW 10 永井龍
控え
GK 1 伊藤剛
DF 4 長谷川光基
MF 6 藤原健介
MF 8 若谷拓海
MF 11 喜山康平
MF 21 牛之濱拓
FW 18 渡邉颯太
監督
増本浩平