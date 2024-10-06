[10.6 J2第34節](ニッパツ)

※14:00開始

主審:中村太

<出場メンバー>

[横浜FC]

先発

GK 21 市川暉記

DF 2 ンドカ・ボニフェイス

DF 5 ガブリエウ

DF 24 福森晃斗

MF 4 ユーリ・ララ

MF 7 井上潮音

MF 8 山根永遠

MF 13 小川慶治朗

MF 14 中野嘉大

MF 78 ジョアン・パウロ

FW 38 高橋利樹

控え

GK 1 永井堅梧

DF 3 中村拓海

DF 17 武田英二郎

MF 34 小倉陽太

FW 9 櫻川ソロモン

FW 10 カプリーニ

FW 15 伊藤翔

監督

四方田修平

[鹿児島ユナイテッドFC]

先発

GK 1 泉森涼太

DF 5 井林章

DF 6 渡邉英祐

DF 14 野嶽寛也

DF 28 戸根一誓

MF 8 藤村慶太

MF 17 星広太

MF 19 稲葉修土

MF 20 圓道将良

MF 34 鈴木翔大

FW 38 有田稜

控え

GK 13 松山健太

DF 23 岡本將成

MF 27 山口卓己

FW 9 有田光希

FW 10 藤本憲明

FW 32 沼田駿也

FW 46 武星弥

監督

浅野哲也