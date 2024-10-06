横浜FCvs鹿児島 スタメン発表
[10.6 J2第34節](ニッパツ)
※14:00開始
主審:中村太
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 5 ガブリエウ
DF 24 福森晃斗
MF 4 ユーリ・ララ
MF 7 井上潮音
MF 8 山根永遠
MF 13 小川慶治朗
MF 14 中野嘉大
MF 78 ジョアン・パウロ
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 永井堅梧
DF 3 中村拓海
DF 17 武田英二郎
MF 34 小倉陽太
FW 9 櫻川ソロモン
FW 10 カプリーニ
FW 15 伊藤翔
監督
四方田修平
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 5 井林章
DF 6 渡邉英祐
DF 14 野嶽寛也
DF 28 戸根一誓
MF 8 藤村慶太
MF 17 星広太
MF 19 稲葉修土
MF 20 圓道将良
MF 34 鈴木翔大
FW 38 有田稜
控え
GK 13 松山健太
DF 23 岡本將成
MF 27 山口卓己
FW 9 有田光希
FW 10 藤本憲明
FW 32 沼田駿也
FW 46 武星弥
監督
浅野哲也
※14:00開始
主審:中村太
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 5 ガブリエウ
DF 24 福森晃斗
MF 4 ユーリ・ララ
MF 7 井上潮音
MF 8 山根永遠
MF 13 小川慶治朗
MF 14 中野嘉大
MF 78 ジョアン・パウロ
FW 38 高橋利樹
控え
GK 1 永井堅梧
DF 3 中村拓海
DF 17 武田英二郎
MF 34 小倉陽太
FW 10 カプリーニ
FW 15 伊藤翔
監督
四方田修平
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 5 井林章
DF 6 渡邉英祐
DF 14 野嶽寛也
DF 28 戸根一誓
MF 8 藤村慶太
MF 17 星広太
MF 19 稲葉修土
MF 20 圓道将良
MF 34 鈴木翔大
FW 38 有田稜
控え
GK 13 松山健太
DF 23 岡本將成
MF 27 山口卓己
FW 9 有田光希
FW 10 藤本憲明
FW 32 沼田駿也
FW 46 武星弥
監督
浅野哲也