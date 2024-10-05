[10.5 J1第33節](味スタ)

※15:00開始

主審:山本雄大

<出場メンバー>

[FC東京]

先発

GK 41 野澤大志ブランドン

DF 3 森重真人

DF 4 木本恭生

DF 5 長友佑都

DF 30 岡哲平

MF 8 高宇洋

MF 10 東慶悟

MF 33 俵積田晃太

MF 38 安斎颯馬

MF 71 荒木遼太郎

FW 9 ディエゴ・オリヴェイラ

控え

GK 13 波多野豪

DF 2 中村帆高

MF 22 遠藤渓太

MF 40 原川力

FW 11 小柏剛

FW 14 山下敬大

FW 28 野澤零温

監督

ピーター・クラモフスキー

[サガン鳥栖]

先発

GK 71 朴一圭

DF 2 山崎浩介

DF 20 キム・テヒョン

DF 42 原田亘

MF 6 福田晃斗

MF 8 中原輝

MF 21 堀米勇輝

MF 33 西矢健人

MF 77 ヴィキンタス・スリヴカ

FW 18 日野翔太

FW 99 マルセロ・ヒアン

控え

GK 31 岡本昌弘

DF 4 今津佑太

MF 14 藤田直之

MF 25 渡邉綾平

FW 22 富樫敬真

FW 32 堺屋佳介

FW 47 鈴木大馳

監督

木谷公亮