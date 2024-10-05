FC東京vs鳥栖 スタメン発表
[10.5 J1第33節](味スタ)
※15:00開始
主審:山本雄大
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 3 森重真人
DF 4 木本恭生
DF 5 長友佑都
DF 30 岡哲平
MF 8 高宇洋
MF 10 東慶悟
MF 33 俵積田晃太
MF 38 安斎颯馬
MF 71 荒木遼太郎
FW 9 ディエゴ・オリヴェイラ
控え
GK 13 波多野豪
DF 2 中村帆高
MF 22 遠藤渓太
MF 40 原川力
FW 11 小柏剛
FW 14 山下敬大
FW 28 野澤零温
監督
ピーター・クラモフスキー
[サガン鳥栖]
先発
GK 71 朴一圭
DF 2 山崎浩介
DF 20 キム・テヒョン
DF 42 原田亘
MF 6 福田晃斗
MF 8 中原輝
MF 21 堀米勇輝
MF 33 西矢健人
MF 77 ヴィキンタス・スリヴカ
FW 18 日野翔太
FW 99 マルセロ・ヒアン
控え
GK 31 岡本昌弘
DF 4 今津佑太
MF 14 藤田直之
MF 25 渡邉綾平
FW 22 富樫敬真
FW 32 堺屋佳介
FW 47 鈴木大馳
監督
木谷公亮
※15:00開始
主審:山本雄大
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 3 森重真人
DF 4 木本恭生
DF 5 長友佑都
DF 30 岡哲平
MF 8 高宇洋
MF 10 東慶悟
MF 33 俵積田晃太
MF 38 安斎颯馬
MF 71 荒木遼太郎
FW 9 ディエゴ・オリヴェイラ
控え
GK 13 波多野豪
DF 2 中村帆高
MF 22 遠藤渓太
MF 40 原川力
FW 11 小柏剛
FW 28 野澤零温
監督
ピーター・クラモフスキー
[サガン鳥栖]
先発
GK 71 朴一圭
DF 2 山崎浩介
DF 20 キム・テヒョン
DF 42 原田亘
MF 6 福田晃斗
MF 8 中原輝
MF 21 堀米勇輝
MF 33 西矢健人
MF 77 ヴィキンタス・スリヴカ
FW 18 日野翔太
FW 99 マルセロ・ヒアン
控え
GK 31 岡本昌弘
DF 4 今津佑太
MF 14 藤田直之
MF 25 渡邉綾平
FW 22 富樫敬真
FW 32 堺屋佳介
FW 47 鈴木大馳
監督
木谷公亮