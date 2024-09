混雑期の予約先取りができるチャンス！ビッグホリデー「2024-2025シーズン スキー・スノボツアー一部人気エリア先行販売」

ビッグホリデーは、2024年9月12日より、2024-2025シーズン スキー・スノボツアーの一部人気エリアを先行販売開始しました。

ビッグホリデーは、2024年9月12日より、2024-2025シーズン スキー・スノボツアーの一部人気エリアを先行販売開始。

毎年人気が高いホテル・旅館を厳選し、満室になりやすい年末年始や1、2月の3連休などの日程を含む宿泊プランを設定しています。

混雑期の予約先取りできるこの機会に、お早めに申込みできます。

先行販売スキーツアー特設ページはこちら▼

https://ski.bigs.jp/special/senko.html

担当者おすすめツアー▼

<北志賀小丸山スキー場>

宿泊ホテル : 北志賀グランドホテル本館

おすすめポイント : 早期お申込み特典あり!

特典(1)夕食はバイキング+鍋料理を追加で用意!

特典(2)チェックイン前・チェックアウト後の

荷物預かりサービス

基本代金 : 17,700円〜50,600円(朝発バスツアー/お一人様あたり)

予約はこちらから: https://bit.ly/4gxFtOP

<竜王スキーパーク>

宿泊ホテル : 竜王マウンテンホテル

おすすめポイント : 早期お申込み特典あり!

夕食はすき焼き+バイキングのランクアップ料理を用意!

基本代金 : 19,500円〜72,100円(夜発バスツアー/お一人様あたり)

予約はこちらから: https://bit.ly/4eehYc2

<上越国際スキー場>

宿泊ホテル : ホテルグリーンプラザ上越

おすすめポイント : 先行限定特典あり!1,000円分のランチ券付!

※1泊につき1人1枚(上越国際スキー場直営ゲレンデ内

レストランで使用可)

※ランチ券付特典は10月31日予約までの先行特典となります。

基本代金 : 23,300円〜155,400円(新幹線ツアー/お一人様あたり)

予約はこちらから: https://bit.ly/3XweFps

<蔵王温泉スキー場>

宿泊ホテル : 蔵王アストリアホテル

おすすめポイント : 滞在中リフト乗り放題!

基本代金 : 52,000円〜137,600円(新幹線ツアー/お一人様あたり)

※料金変動型

予約はこちらから: https://bit.ly/3BiS3Bp

<斑尾高原スキー場>

宿泊ホテル : 斑尾高原ホテル

おすすめポイント : 滞在中リフト乗り放題!

基本代金 : 28,900円〜150,200円(新幹線ツアー/お一人様あたり)

予約はこちらから: https://bit.ly/4gENIc3

※価格はすべて税込み

※お申込みのタイミングにより、旅行代金が変動する場合があります。

