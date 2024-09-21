¡Ö³Ü¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¤Ê¤¤¡×¥í¡¼¥é¥ó¥É¤Î¡È¤Õ¤¯¤è¤«¡É·ãÊÑ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß»¦Åþ¡¢Èø¤ò°ú¤¯¡Ö¥Ç¥Ö¤Ï´Å¤¨¡×È¯¸À
¡¡¼Â¶È²È¤Î¥í¡¼¥é¥ó¥É¡ÊROLAND¡Ë¤Î¡È·ãÊÑ¡É¤¬ÏÃÂê¤À¡£¥í¡¼¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ØMINIMUS¡Ê¥ß¥Ë¥Þ¥¹¡Ë¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤Ç¶á±Æ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö³Ü¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¥í¡¼¥é¥ó¥É¤Î·ãÊÑ»Ñ
¥Ç¥Ö¤Ï´Å¤¨¡£ÉáÄÌ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤éÂÀ¤é¤Ê¤¤
¡¡¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¶âÈ±¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ï¸½ºß¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤ÎÁé¿È¤ÎÂÎ·¿¤ËÈæ¤Ù¡¢¤º¤¤¤Ö¤ó¤È¡È¤Õ¤¯¤è¤«¡É¤Ê¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ô¤¨¤Ã¡¢Ã¯!?¡Õ
¡Ô³Ü¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¤Ê¤¤¡Õ
¡ÔÃ¯?¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤«¤Ê¤¢?¡Õ
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡Ô¶âÈ±¤Ë¤·¤¿¿åÎ¯¤ê¥Ü¥ó¥É?¡Õ¡Ô»³¾ë¿·¸à¤À!¡Õ¤Ê¤ÉÃøÌ¾¿Í¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥í¡¼¥é¥ó¥É¤È¤¤¤¨¤Ð¡È¸½Âå¥Û¥¹¥È³¦¤ÎÄë²¦¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Á¡¢¸½Ìò¥Û¥¹¥È·ó¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÎ®¹Ô¤ò¼õ¤±ÊÄÅ¹¤¬Áê¼¡¤°¤â¡¢¤Î¤Á¤Ë»ö¶È¤òºÆ³«¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¤Û¤«¡¢°û¿©Å¹¤äÃ¦ÌÓ¥µ¥í¥ó¤Î·Ð±Ä¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¼Â¶È²È¡¦Åê»ñ²È¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£¥Û¥¹¥È·Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤ÏÈ´·²¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ò¸Ø¤ë¡£
¡¡¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¡¼¥é¥ó¥É¤¬²áµî¤ËÈ¯¤·¤¿ÂÎ½Å¤Ë´Ø¤¹¤ë¡ÈÌ¾¸À¡É¤Î±Æ¶Á¤âÂç¤¤¤¤È·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¥í¡¼¥é¥ó¥É¤µ¤ó¡Ø¥Ç¥Ö¤Ï´Å¤¨¡£ÉáÄÌ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤éÂÀ¤é¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÌ¾¸À¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2024Ç¯4·î¡¢X¾å¤Ç¡ÔÀÎ¤Ï¤³¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦ºÇ¶á¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂÎ½Å¤Ï¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ë»ö¤Ë¤·¤Æ¤ë¡£²¶¤Ï60¥¥í¡£·¯¤Ï²¿¥¥í?¡Õ¤ÈÄûÀµ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤ÇÂÎ½Å¤òÂ¬Äê¤·¤¿¤È¤³¤í¼«¸Ê¿½¹ð¤Î60¥¥í¤ËÂÐ¤·¡¢74.9¥¥í¤À¤Ã¤¿¤¬¡ÖÂÎ½Å¤¬60¥¥í¤Ç¼«¿®¤¬15¥¥í¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡ÈÌÂ¸À¡É¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤Æ¤Î¤â¤Î¡£
¡¡Åö½é¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ïµæ¶Ë¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥·¥ó¥¥ó¥°¤È¤·¤Æ¹ÎÄêÅª¤ËÂª¤¨¤ë¸þ¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¡È·ãÊÑ¡É¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¿¤Á¤Ï¡ÈËÜ²»¡É¤ä¡Èº¤ÏÇ¡É¤ò±£¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£