20ºÐÆ£Ìî¤¢¤ª¤Ð¡¢±Ñ½÷»Ò¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤ÎÃíÌÜ¿·¿Í¤Ë¿ä¤µ¤ì¤ë¡ª¡ÖÄ¹Ã«ÀîÍ£¤È¤È¤â¤Ë¥·¥Æ¥£¤Î¸¤¤Êä¶¯Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¨¤ë¡×
¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤â¥×¥ì¡¼¤¹¤ë±Ñ½÷»Ò¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¡¢WSL¤¬20Æü¤Ë³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¤½¤ì¤òÁ°¤Ë¡ØBBC¡Ù¤È¡ØESPN¡Ù¤Ï¡¢´üÂÔ¤Î¿·²ÃÆþÁª¼ê10¿Í¤òÆÃ½¸¡£¤³¤Î²Æ¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿20ºÐ¤ÎÆ£Ìî¤¢¤ª¤Ð¤Ï¤½¤ÎÎ¾Êý¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
BBC
¡ÖÆ£Ìî¤ÏÆü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶¤Ç¤Î15»î¹ç¤Ç24¥´¡¼¥ë¡¦17¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÏÁª¼êÁØ¤¬¸ü¤¤¤¬¡¢¤³¤Î²Æ¤Ë¤ÏÆ£Ìî¤ò´Þ¤á¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤òÊä¶¯¤·¤¿¡£
ÍË¾¤Ê20ºÐ¤Î¤³¤Î¼ã¤ÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢2023Ç¯½÷»ÒWÇÕ¤ÇºÇÇ¯¾¯ÆÀÅÀ¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤ÏÆ±Ë¦¤Ç¤¢¤ëÀ¶¿åÍü¼Ó¡¢»³²¼°ÉÌé²Ã¤È¤È¤â¤ËÄ¹Ã«ÀîÍ£¤¬¤¤¤ë¥·¥Æ¥£¤Ë²Ã¤ï¤ë¡×
ESPN
¡ÖÆ£Ìî¤Ï2Ç¯Á°¤ËÆüËÜÂåÉ½¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤Þ¤À20ºÐ¤Ê¤¬¤é¤¹¤Ç¤Ë24¥¥ã¥Ã¥×¤ò»ý¤Ä¡£¤½¤ì¤ÏWE¥ê¡¼¥°¤ÎÆü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶¤«¤éWSL¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÍÆ°×¤Ë¤¹¤ë½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
Æ£Ìî¤Ï¥Ü¡¼¥ë°·¤¤¤ËÄ¹¤±¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥·¥Æ¥£¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¡¢Èà½÷¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ËÍí¤à¥×¥ì¡¼¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Èà½÷¤ÏÆ±Ë¦¤Ç¤¢¤ëÃæÈ×¤ÎÄ¹Ã«ÀîÍ£¤È¤È¤â¤Ë¥·¥Æ¥£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸¤¤Êä¶¯Áª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤¨¤ë¡×
2023Ç¯WÇÕ¤ÇÆ£Ìî¤Ï19ºÐ¤È180Æü¤È¤¤¤¦ÆüËÜ½÷»ÒÁª¼ê¤ÎWÇÕºÇÇ¯¾¯ÆÀÅÀµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¡£
Ä¹Ã«ÀîÍ£¤¬ºÇ¶¯¡ª¥²¡¼¥àEA FC25¤Î¡ÖÆüËÜºÇ¶¯½÷»Ò11¿Í¡×¤ÎÇ½ÎÏ
¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÃíÌÜÅÙ¤â¹â¤¤¤è¤¦¤À¡£