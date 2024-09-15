福島vs鳥取 スタメン発表
[9.15 J3第28節](とうスタ)
※18:00開始
主審:鶴岡将樹
<出場メンバー>
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 22 山本海人
DF 5 大森博
DF 15 森璃太
DF 27 野末学
DF 28 鈴直樹
MF 14 大関友翔
MF 17 針谷岳晃
MF 41 上畑佑平士
FW 10 森晃太
FW 11 長野星輝
FW 18 矢島輝一
控え
GK 39 中川真
DF 2 山田将之
MF 8 吉永大志
FW 7 塩浜遼
FW 19 清水一雅
FW 20 城定幹大
FW 40 樋口寛規
監督
寺田周平
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
DF 42 金浦真樹
MF 9 富樫佑太
MF 17 小澤秀充
MF 19 三木直土
MF 26 高柳郁弥
MF 32 伊川拓
MF 34 曽我大地
FW 7 松木駿之介
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 29 小泉隆斗
DF 41 大城蛍
MF 15 東出壮太
MF 54 玉城大志
FW 13 高尾流星
FW 18 田中翔太
監督
林健太郎
※18:00開始
主審:鶴岡将樹
<出場メンバー>
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 22 山本海人
DF 5 大森博
DF 15 森璃太
DF 27 野末学
DF 28 鈴直樹
MF 14 大関友翔
MF 17 針谷岳晃
MF 41 上畑佑平士
FW 10 森晃太
FW 11 長野星輝
FW 18 矢島輝一
控え
GK 39 中川真
DF 2 山田将之
MF 8 吉永大志
FW 7 塩浜遼
FW 19 清水一雅
FW 20 城定幹大
FW 40 樋口寛規
監督
寺田周平
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
DF 42 金浦真樹
MF 9 富樫佑太
MF 17 小澤秀充
MF 19 三木直土
MF 26 高柳郁弥
MF 32 伊川拓
MF 34 曽我大地
FW 7 松木駿之介
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 29 小泉隆斗
DF 41 大城蛍
MF 15 東出壮太
MF 54 玉城大志
FW 13 高尾流星
FW 18 田中翔太
監督
林健太郎