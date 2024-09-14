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4G LTE: Band 1, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41
3G W-CDMA: Band I, II, V, VI, VIII, XIX
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
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