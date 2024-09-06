8·î¤ËºÇ¤â¡ÖWikipedia¤ò¸«¤é¤ì¤¿¡×ÃøÌ¾¿ÍTOP5¡£3°Ì¤Ï¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡¢2°Ì¤ÏÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»ö
¡¡¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢°¦¹¥²È¤Î±¿¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£2007Ç¯¤«¤é¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î´ó¹Æ¤ò5000¥Ú¡¼¥¸°Ê¾å¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£·î¤Î¡ÖÃíÌÜ¿Í¡×¤Ï¡¢2023Ç¯8·î¡Ö¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢ÆüËÜÈÇ¡×¤Î·î´ÖPV¥È¥Ã¥×¥Ó¥å¡¼¤«¤é¿ÍÊªÌ¾¡¦¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤òÃê½Ð¡¦½¸·×¤·¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¡¡8·î¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇºÇ¤â¡ÖÄ´¤Ù¤é¤ì¤¿¡×ËÜÅö¤ÎÃíÌÜ¿Í¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢ÆüËÜ¸ìÈÇ¤ÇºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¿Í¡¢2024Ç¯8·îTOP5¤Ç¤¹¡£
¢¡1°Ì¤Ï»àµî¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿À¼Í¥¤ÎÅÄÃæÆØ»Ò¤µ¤ó
¡¡1°Ì¤Ï±Ç²è¤ÎÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¤ò430ºîÉÊ°Ê¾åÃ´Åö¤·¤¿ÅÄÃæÆØ»Ò¤µ¤ó¡ÊÀ¼Í¥¡§61ºÐË×¡Ë¡£
¡¡ÍÎ²è¿á¤ÂØ¤¨¤Ç¤Ï¥Ë¥³¡¼¥ë¡¦¥¥Ã¥É¥Þ¥ó¤Î±Ç²èÌó30ºîÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥·¥ã¡¼¥ê¡¼¥º¡¦¥»¥í¥ó¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¥Ú¥¹¡¢¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¢¥â¥Ë¥«¡¦¥Ù¥ë¥Ã¥Á¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¤Ê¤É¤ÎÆüËÜ¸ìÈÇ¤òÃ´Åö¡£
¡¡1995Ç¯¤«¤éÃ´Åö¤·¤¿¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¼ç¿Í¸ø¤ÎÁðÆåÁÇ»ÒÌò¤ÏÂåÉ½ºî¡£Â¾¤Ë¤â¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¥Õ¥é¥ó¥áÌò¡¢¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù²Ö¸æÌò¤Ê¤É30Ç¯°Ê¾å¤ËÅÏ¤ê¿ôÂ¿¤¯¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â©»Ò¤Ç¤¢¤êÀ¼Í¥¤ÎÅÄÃæ¸÷¤µ¤ó¤¬X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç1Ç¯¤ËµÚ¤ÖÆ®ÉÂ¤È»àµî¤òÊó¹ð¡£¿Æ»Ò2¿Í¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¤Ï¤¸¤á¤Æ²ÈÂ²´Ø·¸¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô½Ð¿È¡£
¡¡2°Ì¤ÏÀè·î7·î¤âTOP5¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿ºØÆ£¸µÉ§¤µ¤ó¡ÊÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¡§46ºÐ¡Ë¡£
¡¡µ¿ÏÇ¹ðÈ¯Ê¸½ñÌäÂê¤Ç¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¤á¤ÆÊ¼¸Ë¸©µÄ²ñ¤Ë¤è¤ë¾Ú¿Í¿ÒÌä¤ò¼Â»Ü¤â¡¢¼¿¦¤»¤ºÍèÇ¯7·î¤Þ¤Ç¤ÎÇ¤´ü¤òÁ´¤¦¤¹¤ë°Õ»×¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉô½Ð¿È¤Î¸µÁíÌ³¾Ê´±Î½¤Ç¡¢1ÃË¤ÎÉã¡£
¡¡3°Ì¤Ï³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡Ê¤ª¾Ð¤¤¡§Ç¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¡£
¡¡
¡¡8·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëX¡ÊµìTwitter¡ËÉÔÅ¬ÀÚÅê¹Æ¤Ë¤è¤ê¡¢ÍâÆü¤Î¡Ø¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤¬µÙ»ß¡£8·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÄ¾ÀÜ¼Õºá¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¤ªÏÍ¤ÓÅê¹Æ¤Ï¡¢1.1²¯²ó°Ê¾åÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëÅê¹Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£3Æü¸å¤Î8·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ÎµÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡4°Ì¤Ï¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¾®ÎÓÂëÇ·¤µ¤ó¡Ê½°µÄ±¡µÄ°÷¡§49ºÐ¡Ë¡£
¡¡2012Ç¯¤«¤é½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ç4´üÌÜ¤ÇÂè2¼¡´ßÅÄÆâ³Õ¤ÇÆâ³ÕÉÜÆÃÌ¿Ã´ÅöÂç¿Ã¡Ê²Ê³Øµ»½ÑÀ¯ºö¡¢±§ÃèÀ¯ºö¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡Ë¤òÃ´Åö¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤È¶¦¤ËËÜÌ¿¸õÊä¼Ô¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ç¤¹¡£
¡¡³«À®¹âÅù³Ø¹»¤«¤éÅìµþÂç³ØË¡³ØÉô¡¢ÂçÂ¢¾Ê»þÂå¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¥±¥Í¥Ç¥£¹ÔÀ¯Âç³Ø±¡¤ØÎ±³Ø¤·¤¿¥¨¥ê¡¼¥È¡£É×¿Í¤ÏÂç³ØÆ±µéÀ¸¤ÎÊÛ¸î»Î¤È¤Þ¤ë¤Ç¥É¥é¥Þ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î¤è¤¦¤Ê·ÐÎò¤Ç¤¹¡£1½÷¤ÎÉã¡£ÀéÍÕ¸©±º°Â»Ô½Ð¿È¡£
¡¡5°Ì¤Ï¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ËÌ¸ý¿º²Ö¤µ¤ó¡Ê¤ä¤êÅê¤²¡§26ºÐ¡Ë¡£¡¡
¡¡3ºÐ¤Î»þ¤Ë¿å±Ë¤ò»Ï¤á¡¢¾®³Ø¹»»þÂå¤Ë¤Ï¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤ÇÃÄÂÎÍ¥¾¡¡£¹â¹»¤«¤é¤ä¤êÅê¤²¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ë¤Ï¼«¤é¥Á¥§¥³½Ð¿È¤Î¥³¡¼¥Á¤òÃµ¤·¤À¤·¡¢Â´¶È¸å¤ÏJAL¤ËÆþ¼Ò¡£Åìµþ¸ÞÎØ¤Ï12°Ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¸«»ö¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÄ²ñ¼°¤Ç¤ÏÈ¾°æ½Å¹¬¤µ¤ó¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¡§22ºÐ¡Ë¤È¶¦¤Ë´ú¼ê¤òÃ´Åö¡£¤½¤Î¸å¤Ï9·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ç¤Î¶¥µ»Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¤Þ¤ÀÆüËÜ¤Ë¤Ïµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢10·î13Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¤ÎËÌ³¤Æ»°°Àî»Ô¤Ç³®Àû¥Ñ¥ì¡¼¥É¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£·î¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤ÁíÍýÂç¿Ã¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼¡²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ãTEXT¡¿±¿¤Á¤ã¤ó¡ä
¡Ú±¿¤Á¤ã¤ó¡Û
¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢°¦¹¥²È¡£1995Ç¯¡Á·ÝÇ½³¦¤Ç¡Ê£³¤Ä¤Î¡Ö²»³ÚÀ©ºî¡¦·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ç£¸Ç¯¤Û¤É¡ËÆ¯¤¯¡£2003Ç¯¡ÁCM¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤ÇÃøÌ¾¿Í¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò4,000¿Í°Ê¾å¤Ä¤¯¤ë¡£2007Ç¯¡ÁWikipedia¤Ø¤Î´ó¹Æ¤ò5,000¿Í°Ê¾å¼Â»ÜÃæ¡£X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§@shnvit
¡¡8·î¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇºÇ¤â¡ÖÄ´¤Ù¤é¤ì¤¿¡×ËÜÅö¤ÎÃíÌÜ¿Í¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢ÆüËÜ¸ìÈÇ¤ÇºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¿Í¡¢2024Ç¯8·îTOP5¤Ç¤¹¡£
¡¡1°Ì¤Ï±Ç²è¤ÎÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¤ò430ºîÉÊ°Ê¾åÃ´Åö¤·¤¿ÅÄÃæÆØ»Ò¤µ¤ó¡ÊÀ¼Í¥¡§61ºÐË×¡Ë¡£
¡¡ÍÎ²è¿á¤ÂØ¤¨¤Ç¤Ï¥Ë¥³¡¼¥ë¡¦¥¥Ã¥É¥Þ¥ó¤Î±Ç²èÌó30ºîÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥·¥ã¡¼¥ê¡¼¥º¡¦¥»¥í¥ó¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¥Ú¥¹¡¢¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¢¥â¥Ë¥«¡¦¥Ù¥ë¥Ã¥Á¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¤Ê¤É¤ÎÆüËÜ¸ìÈÇ¤òÃ´Åö¡£
¡¡1995Ç¯¤«¤éÃ´Åö¤·¤¿¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¼ç¿Í¸ø¤ÎÁðÆåÁÇ»ÒÌò¤ÏÂåÉ½ºî¡£Â¾¤Ë¤â¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¥Õ¥é¥ó¥áÌò¡¢¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù²Ö¸æÌò¤Ê¤É30Ç¯°Ê¾å¤ËÅÏ¤ê¿ôÂ¿¤¯¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â©»Ò¤Ç¤¢¤êÀ¼Í¥¤ÎÅÄÃæ¸÷¤µ¤ó¤¬X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç1Ç¯¤ËµÚ¤ÖÆ®ÉÂ¤È»àµî¤òÊó¹ð¡£¿Æ»Ò2¿Í¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¤Ï¤¸¤á¤Æ²ÈÂ²´Ø·¸¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô½Ð¿È¡£
¡¡2°Ì¤ÏÀè·î7·î¤âTOP5¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿ºØÆ£¸µÉ§¤µ¤ó¡ÊÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¡§46ºÐ¡Ë¡£
¡¡µ¿ÏÇ¹ðÈ¯Ê¸½ñÌäÂê¤Ç¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¤á¤ÆÊ¼¸Ë¸©µÄ²ñ¤Ë¤è¤ë¾Ú¿Í¿ÒÌä¤ò¼Â»Ü¤â¡¢¼¿¦¤»¤ºÍèÇ¯7·î¤Þ¤Ç¤ÎÇ¤´ü¤òÁ´¤¦¤¹¤ë°Õ»×¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉô½Ð¿È¤Î¸µÁíÌ³¾Ê´±Î½¤Ç¡¢1ÃË¤ÎÉã¡£
¡¡3°Ì¤Ï³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡Ê¤ª¾Ð¤¤¡§Ç¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¡£
¡¡
¡¡8·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëX¡ÊµìTwitter¡ËÉÔÅ¬ÀÚÅê¹Æ¤Ë¤è¤ê¡¢ÍâÆü¤Î¡Ø¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤¬µÙ»ß¡£8·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÄ¾ÀÜ¼Õºá¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¤ªÏÍ¤ÓÅê¹Æ¤Ï¡¢1.1²¯²ó°Ê¾åÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëÅê¹Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£3Æü¸å¤Î8·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ÎµÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡4°Ì¤Ï¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¾®ÎÓÂëÇ·¤µ¤ó¡Ê½°µÄ±¡µÄ°÷¡§49ºÐ¡Ë¡£
¡¡2012Ç¯¤«¤é½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ç4´üÌÜ¤ÇÂè2¼¡´ßÅÄÆâ³Õ¤ÇÆâ³ÕÉÜÆÃÌ¿Ã´ÅöÂç¿Ã¡Ê²Ê³Øµ»½ÑÀ¯ºö¡¢±§ÃèÀ¯ºö¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡Ë¤òÃ´Åö¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤È¶¦¤ËËÜÌ¿¸õÊä¼Ô¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ç¤¹¡£
¡¡³«À®¹âÅù³Ø¹»¤«¤éÅìµþÂç³ØË¡³ØÉô¡¢ÂçÂ¢¾Ê»þÂå¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¥±¥Í¥Ç¥£¹ÔÀ¯Âç³Ø±¡¤ØÎ±³Ø¤·¤¿¥¨¥ê¡¼¥È¡£É×¿Í¤ÏÂç³ØÆ±µéÀ¸¤ÎÊÛ¸î»Î¤È¤Þ¤ë¤Ç¥É¥é¥Þ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î¤è¤¦¤Ê·ÐÎò¤Ç¤¹¡£1½÷¤ÎÉã¡£ÀéÍÕ¸©±º°Â»Ô½Ð¿È¡£
¡¡5°Ì¤Ï¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ËÌ¸ý¿º²Ö¤µ¤ó¡Ê¤ä¤êÅê¤²¡§26ºÐ¡Ë¡£¡¡
¡¡3ºÐ¤Î»þ¤Ë¿å±Ë¤ò»Ï¤á¡¢¾®³Ø¹»»þÂå¤Ë¤Ï¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤ÇÃÄÂÎÍ¥¾¡¡£¹â¹»¤«¤é¤ä¤êÅê¤²¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ë¤Ï¼«¤é¥Á¥§¥³½Ð¿È¤Î¥³¡¼¥Á¤òÃµ¤·¤À¤·¡¢Â´¶È¸å¤ÏJAL¤ËÆþ¼Ò¡£Åìµþ¸ÞÎØ¤Ï12°Ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¸«»ö¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÄ²ñ¼°¤Ç¤ÏÈ¾°æ½Å¹¬¤µ¤ó¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¡§22ºÐ¡Ë¤È¶¦¤Ë´ú¼ê¤òÃ´Åö¡£¤½¤Î¸å¤Ï9·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ç¤Î¶¥µ»Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¤Þ¤ÀÆüËÜ¤Ë¤Ïµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢10·î13Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¤ÎËÌ³¤Æ»°°Àî»Ô¤Ç³®Àû¥Ñ¥ì¡¼¥É¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£·î¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤ÁíÍýÂç¿Ã¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼¡²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ãTEXT¡¿±¿¤Á¤ã¤ó¡ä
¡Ú±¿¤Á¤ã¤ó¡Û
¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢°¦¹¥²È¡£1995Ç¯¡Á·ÝÇ½³¦¤Ç¡Ê£³¤Ä¤Î¡Ö²»³ÚÀ©ºî¡¦·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ç£¸Ç¯¤Û¤É¡ËÆ¯¤¯¡£2003Ç¯¡ÁCM¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤ÇÃøÌ¾¿Í¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò4,000¿Í°Ê¾å¤Ä¤¯¤ë¡£2007Ç¯¡ÁWikipedia¤Ø¤Î´ó¹Æ¤ò5,000¿Í°Ê¾å¼Â»ÜÃæ¡£X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§@shnvit