横浜FMvs札幌 スタメン発表
[9.4 ルヴァン杯準々決勝第1戦](ニッパツ)
※19:00開始
主審:御厨貴文
副審:武田光晴、長谷川雅
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 21 飯倉大樹
DF 13 小池龍太
DF 4 畠中槙之輔
DF 39 渡邊泰基
DF 24 加藤聖
MF 8 喜田拓也
MF 28 山根陸
MF 20 天野純
FW 17 井上健太
FW 14 植中朝日
FW 23 宮市亮
控え
GK 41 寺門陸
DF 15 上島拓巳
DF 16 加藤蓮
DF 26 小池裕太
DF 49 本間ジャスティン
MF 35 榊原彗悟
FW 18 水沼宏太
FW 46 浅田大翔
FW 9 西村拓真
監督
ジョン・ハッチンソン
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 17 児玉潤
DF 2 高尾瑠
DF 10 宮澤裕樹
DF 3 パク・ミンギュ
MF 30 田中宏武
MF 88 馬場晴也
MF 4 菅大輝
MF 27 荒野拓馬
MF 14 駒井善成
MF 99 小林祐希
FW 20 アマドゥ・バカヨコ
控え
GK 34 中野小次郎
DF 50 岡村大八
DF 6 中村桐耶
MF 35 原康介
MF 37 田中克幸
MF 70 フランシス・カン
FW 40 出間思努
FW 71 白井陽斗
FW 9 ジョルディ・サンチェス
監督
ペトロヴィッチ
※19:00開始
主審:御厨貴文
副審:武田光晴、長谷川雅
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 21 飯倉大樹
DF 13 小池龍太
DF 4 畠中槙之輔
DF 39 渡邊泰基
DF 24 加藤聖
MF 8 喜田拓也
MF 28 山根陸
MF 20 天野純
FW 17 井上健太
FW 14 植中朝日
FW 23 宮市亮
控え
GK 41 寺門陸
DF 15 上島拓巳
DF 16 加藤蓮
DF 26 小池裕太
MF 35 榊原彗悟
FW 18 水沼宏太
FW 46 浅田大翔
FW 9 西村拓真
監督
ジョン・ハッチンソン
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 17 児玉潤
DF 2 高尾瑠
DF 10 宮澤裕樹
DF 3 パク・ミンギュ
MF 30 田中宏武
MF 88 馬場晴也
MF 4 菅大輝
MF 27 荒野拓馬
MF 14 駒井善成
MF 99 小林祐希
FW 20 アマドゥ・バカヨコ
控え
GK 34 中野小次郎
DF 50 岡村大八
DF 6 中村桐耶
MF 35 原康介
MF 37 田中克幸
MF 70 フランシス・カン
FW 40 出間思努
FW 71 白井陽斗
FW 9 ジョルディ・サンチェス
監督
ペトロヴィッチ