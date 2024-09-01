映画「ONE PIECE FILM RED」地上波ノーカット放送が10月13日19時より放送決定放送終了後にYouTube配信番組も
【ONE PIECE FILM RED】
10月13日19時～ 放送予定
放送局：フジテレビ系列（全国ネット）
(C)尾田栄一郎／集英社
10月13日19時～ 放送予定
放送局：フジテレビ系列（全国ネット）
映画「ONE PIECE FILM RED」の地上波ノーカット放送日時が、10月13日19時からに決定した。
「ONE PIECE FILM RED」は、2022年に劇場公開されたアニメ「ワンピース」の第15作。世界で最も愛されている歌手「ウタ」を巡る物語が展開される。
「ONE PIECE FILM RED」が地上波で放送されるのは今回は初。放送終了後には、YouTube配信番組も予定されている。
また10月13日には、尾田栄一郎氏の短編読み切りを原作としたアニメ「MONSTERS 一百三情飛龍侍極」も地上波初放送予定。放映は関東ローカルのみとなる。
【速報】- ONE PIECE スタッフ【公式】/ Official (@Eiichiro_Staff) September 1, 2024
完全ノーカット版
『ONE PIECE FILM RED』
地上波放送の放送時間、解禁！
10.13(日)19:00～放送です🔥🔥🔥
さらに放送終了後には
YouTube配信番組もございます！
当日はライブグッズを持ってTVの前に待機🫵#ONEPIECE#OP_FILMRED pic.twitter.com/VxnTUK91I9
(C)尾田栄一郎／集英社
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
(C)尾田栄一郎／2022「ワンピース」製作委員会