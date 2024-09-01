【ONE PIECE FILM RED】10月13日19時～ 放送予定放送局：フジテレビ系列（全国ネット）

映画「ONE PIECE FILM RED」の地上波ノーカット放送日時が、10月13日19時からに決定した。

「ONE PIECE FILM RED」は、2022年に劇場公開されたアニメ「ワンピース」の第15作。世界で最も愛されている歌手「ウタ」を巡る物語が展開される。

「ONE PIECE FILM RED」が地上波で放送されるのは今回は初。放送終了後には、YouTube配信番組も予定されている。

また10月13日には、尾田栄一郎氏の短編読み切りを原作としたアニメ「MONSTERS 一百三情飛龍侍極」も地上波初放送予定。放映は関東ローカルのみとなる。

(C)尾田栄一郎／集英社

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

(C)尾田栄一郎／2022「ワンピース」製作委員会