[8.17 J3第24節](NACK)

※19:00開始

<出場メンバー>

[大宮アルディージャ]

先発

GK 1 笠原昂史

DF 4 市原吏音

DF 5 浦上仁騎

DF 34 村上陽介

MF 6 石川俊輝

MF 7 小島幹敏

MF 14 泉柊椰

MF 20 下口稚葉

MF 23 杉本健勇

MF 33 和田拓也

FW 90 オリオラ・サンデー

控え

GK 40 志村滉

DF 22 茂木力也

DF 26 濱田水輝

MF 17 中野克哉

FW 9 ファビアン・ゴンザレス

FW 42 藤井一志

FW 49 大澤朋也

監督

長澤徹

[ツエーゲン金沢]

先発

GK 31 上田樹

DF 3 畑尾大翔

DF 4 井上竜太

DF 55 平智広

MF 6 梶浦勇輝

MF 8 大山啓輔

MF 14 石原崇兆

MF 15 西谷優希

MF 24 西谷和希

MF 25 小島雅也

FW 9 土信田悠生

控え

GK 1 白井裕人

DF 16 毛利駿也

DF 38 山本義道

MF 10 嶋田慎太郎

MF 18 熊谷アンドリュー

FW 11 杉浦恭平

FW 30 大谷駿斗

監督

伊藤彰