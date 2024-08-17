大宮vs金沢 スタメン発表
[8.17 J3第24節](NACK)
※19:00開始
<出場メンバー>
[大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 4 市原吏音
DF 5 浦上仁騎
DF 34 村上陽介
MF 6 石川俊輝
MF 7 小島幹敏
MF 14 泉柊椰
MF 20 下口稚葉
MF 23 杉本健勇
MF 33 和田拓也
FW 90 オリオラ・サンデー
控え
GK 40 志村滉
DF 22 茂木力也
DF 26 濱田水輝
MF 17 中野克哉
FW 9 ファビアン・ゴンザレス
FW 42 藤井一志
FW 49 大澤朋也
監督
長澤徹
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 31 上田樹
DF 3 畑尾大翔
DF 4 井上竜太
DF 55 平智広
MF 6 梶浦勇輝
MF 8 大山啓輔
MF 14 石原崇兆
MF 15 西谷優希
MF 24 西谷和希
MF 25 小島雅也
FW 9 土信田悠生
控え
GK 1 白井裕人
DF 16 毛利駿也
DF 38 山本義道
MF 10 嶋田慎太郎
MF 18 熊谷アンドリュー
FW 11 杉浦恭平
FW 30 大谷駿斗
監督
伊藤彰
※19:00開始
<出場メンバー>
[大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 4 市原吏音
DF 5 浦上仁騎
DF 34 村上陽介
MF 6 石川俊輝
MF 7 小島幹敏
MF 14 泉柊椰
MF 20 下口稚葉
MF 23 杉本健勇
MF 33 和田拓也
FW 90 オリオラ・サンデー
控え
GK 40 志村滉
DF 22 茂木力也
DF 26 濱田水輝
MF 17 中野克哉
FW 9 ファビアン・ゴンザレス
FW 42 藤井一志
FW 49 大澤朋也
監督
長澤徹
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 31 上田樹
DF 3 畑尾大翔
DF 4 井上竜太
DF 55 平智広
MF 6 梶浦勇輝
MF 8 大山啓輔
MF 14 石原崇兆
MF 15 西谷優希
MF 24 西谷和希
MF 25 小島雅也
FW 9 土信田悠生
控え
GK 1 白井裕人
DF 16 毛利駿也
DF 38 山本義道
MF 10 嶋田慎太郎
MF 18 熊谷アンドリュー
FW 11 杉浦恭平
FW 30 大谷駿斗
監督
伊藤彰