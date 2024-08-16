Áí½ÅÎÌ2¥¥íÄ¶¤¨...¤À¤È¡©¡¡¾ïµ°¤ò°ï¤·¤¿à¼ç½¾µÕÅ¾¾Æ¤¤½¤Ð¥Ñ¥óá¤Ë1.5Ëü¿Í¶Ã¤¬¤¯
¤Ä¤¤¤Ä¤¤±©ÌÜ¤ò³°¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÆµÙ¤ß¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ³°¤·¤¹¤®¤Ç¤Ï......¡©
¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡Ö²ÆµÙ¤ß¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¾Æ¤¤½¤Ð¥Ñ¥ó¡×¤¬X¾å¤òÁû¤¬¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Ç¹ë²÷¤¹¤®¤ë¤½¤Î»Ñ¤ò¡¢¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤³¤¦¡£
»®¤Ë¾è¤Ã¤¿......¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÀÑ¤â¤Ã¤¿ÂçÀ¹¤ê¤Î¾Æ¤¤½¤Ð¡£¤½¤Î²£¤Ë¤Ï¥Ñ¥ó¤¬¤½¤Ã¤ÈÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²ÆµÙ¤ß¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¾Æ¤¤½¤Ð¥Ñ¥óºî¤Ã¤¿¤è¡×
2024Ç¯8·î13Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©ºß½»¤ÎÌ¡²è²È¡¦¥á¥¿¤³¡Ê¡÷metakobot¡Ë¤µ¤ó¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ä¤Ö¤ä¤¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤·¤¿°ì»®¡£¤ä¡¢¾Æ¤¤½¤Ð¥Ñ¥ó......¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤¤¤ä¡¢ºî¤Ã¤¿ËÜ¿Í¤¬¤½¤¦¸À¤¦¤ó¤À¤«¤é¡¢¾Æ¤¤½¤Ð¥Ñ¥ó¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É......¡£
Æ¬¤ÎÃæ¤¬"¡©"¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö²ÆµÙ¤ß¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¾Æ¤¤½¤Ð¥Ñ¥ó¡×¤Ë¤Ï¡¢X¾å¤Ç1Ëü5000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê15ÆüÃë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö¥Ú¡¼¥¹ÇÛÊ¬Æñ¤·¤½¤¦¡×
¡Ö¤â¤Ï¤ä¥Ñ¥ó¤ÏÏÆÌò¤ä¤ó¤±¡×
¡Ö¾Æ¤¤½¤Ð¤Î¥Ñ¥óÅº¤¨...¡©¡×
¡Ö¼ç½¾µÕÅ¾¾Æ¤¤½¤Ð¥Ñ¥ó¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢º¤ÏÇ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ÈÌ³ÍÑ¾Æ¤¤½¤Ð¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ...
¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ì¤À¤±¤Î¾Æ¤¤½¤Ð¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤¿¤Î¤«......¡£¤¢¤é¤æ¤ëÆæ¤ò²òÌÀ¤¹¤Ù¤¯¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï14Æü¡¢Åê¹Æ¼Ô¡¦¥á¥¿¤³¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
²ÆµÙ¤ß¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¾Æ¤¤½¤Ð¥Ñ¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥á¥¿¤³¤µ¤ó¤¬¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤Ç¶ÈÌ³ÍÑ¾Æ¤¤½¤Ð¡Ê1¥¥í¡Ë¤ÈÀìÍÑ¤Î¥½¡¼¥¹¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾Æ¤¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¡×¡½¡½¤½¤¦»×¤Ã¤¿¥á¥¿¤³¤µ¤ó¤Ï¶ÈÌ³ÍÑ¾Æ¤¤½¤Ð¡Ê1¥¥í¡Ë¤È¥«¥Ã¥ÈÌîºÚ500¥°¥é¥à¡¢Æù700¥°¥é¥à¤ò»È¤Ã¤Æ¾Æ¤¤½¤Ð¤òÄ´Íý¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Áí½ÅÎÌ¤Ï2¥¥í±Û¤¨......¡ª¡©¡¡°µÅÝÅª¤À¡£
¤³¤ì¤À¤±¤¢¤ë¤ÈÅöÁ³¡¢¥Ñ¥ó¤Ë¤Ï¶´¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È......¡£
¡Ö±¦¼ê¤ÇÌÍ¤ò¿©¤Ùº¸¼ê¤Ë¥Ñ¥ó¤ò¤â¤Ã¤ÆÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤ß¤¿¤¤¤Ë¥Ñ¥ó¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥á¥¿¤³¤µ¤ó¡Ë
¤É¤¦¤ä¤é¡¢¥»¥ë¥Õ¾Æ¤¤½¤Ð¥Ñ¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤é¤·¤¤¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¸ýÆâÄ´Ì£¤È¤¤¤¦¥ï¥±¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·Áí½ÅÎÌ2¥¥íÄ¶¤¨¤Î¾Æ¤¤½¤Ð¥Ñ¥ó¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËË°¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï......¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö1¥¥íÍÑ¤Î¥½¡¼¥¹¤ò»È¤¦¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤¬ÃúÅÙÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿ºî¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ê¤¡¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¥á¥¿¤³¤µ¤ó¡£ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÆü¾ïÅª¤Ê¿©»ö¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤Ë¤Ï¶Ã¤¤¤¿¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ç¤â¤«¡ª¡¡¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Î¾Æ¤¤½¤Ð¥Ñ¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤³§¤µ¤ó¤Ï¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©