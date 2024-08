先月28日の真夜中、米テキサス州に住む男性が自宅で寛いでいると、外から「助けて!」と叫ぶ声が聞こえた。窓から外を確認すると、15歳少女が男に襲われていた。男性は自宅にあった拳銃を手にして外へ飛び出し、男を追い払って少女を救った。中学校教師であるこの男性は「怖かったですよ」と当時を振り返りながらも、「また同じ状況に遭遇したら、同じことをします」と語っている。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えた。

15歳の少女を救ったのは、米テキサス州ヒューストン在住で中学校教師のデイヴィッド・ガルザさん(David Garza)だ。先月28日午前0時30分頃、集合住宅にある自宅で寛いでいたデイヴィッドさんは、外で助けを求める悲鳴を耳にした。デイヴィッドさんは「窓から外を見ると、男が地面に倒れている女性を殴り、服を脱がそうとしていたんです」と、衝撃の光景を目の当たりにした当時を振り返る。すぐにデイヴィッドさんは自宅2階に駆けあがって拳銃を手にし、外に向かった。当時の緊迫した様子は監視カメラが捉えており、両手で拳銃を構え、少女を襲う男に銃口を向けるデイヴィッドさんの姿が確認できる。デイヴィッドさんはTシャツやズボンを着用しないまま寛いでいたようで、下着のみの姿で玄関から飛び出していた。男は少女の髪の毛を掴んでいたと言い、デイヴィッドさんは拳銃を握り締めて「何をしているんだ」と声を荒らげた。「私15歳なの! 助けて!」と必死に助けを求める少女の声を聞いたデイヴィッドさんは、拳銃を男に向けて「その子から離れろ!」と怒鳴った。男はすぐに手を離したが、走って逃げた少女を追いかけたため、デイヴィッドさんも2人を追いかけた。少女はこの集合住宅にいた知り合いの部屋に駆け込んで逃げ切り、男はそのままどこかへ逃走した。ハリス郡保安官事務所の捜査によると、少女はバスに乗り、この集合住宅に住む知り合いの家に向かう途中だった。容疑者の男は少女と同じバスに乗っていたそうで、少女と同じバス停で下車すると少女の後をつけ、集合住宅の入り口に入ってから襲った。デイヴィッドさんが少女を助ける様子を窓から見ていた近隣住民は、「女の子が襲われてしまうと思って、怖かったです。デイヴィッドさんが出てこなかったら、あの子は被害に遭っていたと思います」と、当時の恐ろしい状況を語った。非常に素早い判断で少女を救ったデイヴィッドさんだが、実は過去にも似たような状況に遭遇し、子どもを救った経験があった。今回の件について、デイヴィッドさんは「私も怖かったですよ」と吐露しながらも、「子どもを助けるために、他の人も同じことをしたと思います。あの少女は、私が恐怖を抱いている以上に助けを必要としていた。だから助けなければならなかったんです。同じ状況に再び遭遇した場合には、躊躇せず同じことをします」と明かしている。少女の被害者代理人であるアンディ・カハンさん(Andy Kahan)は、「デイヴィッドさんは正しいことをしてくれました。敬意を表します」とデイヴィッドさんへ感謝の意を伝えた。なお、容疑者の男は現場から逃走し、現在も行方が分かっていない。捜査当局は容疑者の写真を公開し、情報提供を呼びかけている。このニュースを見た人々からは、「この人は表彰を受けるくらい称賛されるべき」「悲鳴を聞いても、助けに駆けつける人はそういないと思う。この人は本当に素晴らしい」「間違いなくヒーローだ」とデイヴィッドさんの勇敢な行動を絶賛する声があがった。一方で、「真夜中に15歳の子が1人で出歩くなんてあり得ない」「なぜ少女は深夜に1人で外を歩いていたの?」などといった、少女の行動に批判や疑問の声も寄せられている。ちなみに2021年11月には米フロリダ州で、母親のバッグをひったくる男に対して、9歳女児が何度も顔面パンチをお見舞いした驚きの光景を監視カメラが捉えていた。画像は『New York Post 「Armed Texas teacher saves girl from being sexually assaulted: ‘I’m 15, help me!’」(KHOU11)』より(TechinsightJapan編集部 iruy)