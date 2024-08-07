ÁêÇÏÍ¦µª¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¼ó°ÌÄ®ÅÄ¤¬CÂçºå¤È¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¡Ä2°ÌÉâ¾å¤Î¼¯Åç¤È3¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Ë
[8.7 J1Âè25Àá CÂçºå 0-0 Ä®ÅÄ ¥è¥É¥³¥¦]
¡¡J1Âè25Àá¤¬7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÂÐ·è¤·¤¿6°Ì¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤È¼ó°ÌFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï0-0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡Ä®ÅÄ¤Ïº£²Æ²ÃÆþ¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFÁêÇÏÍ¦µª¤ò¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÄ®ÅÄ¤¬¥µ¥¤¥É¹¶·â¤ä¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ëÃæ¡¢CÂçºå¤ÏÁ°È¾38Ê¬¤ËMF±üÇ¸ÇîÎ¼¤Î¥Ñ¥¹¤«¤éFW¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤â¡¢¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÇÆÀÅÀ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÀèÀ©¤·¤¿¤¤Ä®ÅÄ¤Ï¸åÈ¾23Ê¬¤ËFWÆ£ËÜ°ìµ±¡¢FW¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡¦¥Ç¥å¡¼¥¯¡¢¿·²ÃÆþMFÇòºêÎ¿Ê¼¤òÆ±»þ¤ËÅêÆþ¡£¹¶·â¤Î¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤µ¤é¤ËÆ±44Ê¬¤Ë¤ÏFW¥¨¥ê¥¤âÅêÆþ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤º¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¤ÎCÂçºå¤Ï4»î¹ç¾¡¤Á¤Ê¤·(3Ê¬1ÇÔ)¡£Ä®ÅÄ¤Ï2ÀïÌ¤¾¡Íø(1Ê¬1ÇÔ)¤È¤Ê¤ê¡¢2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤¬3¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡J1Âè25Àá¤¬7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÂÐ·è¤·¤¿6°Ì¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤È¼ó°ÌFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï0-0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡Ä®ÅÄ¤Ïº£²Æ²ÃÆþ¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFÁêÇÏÍ¦µª¤ò¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÄ®ÅÄ¤¬¥µ¥¤¥É¹¶·â¤ä¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ëÃæ¡¢CÂçºå¤ÏÁ°È¾38Ê¬¤ËMF±üÇ¸ÇîÎ¼¤Î¥Ñ¥¹¤«¤éFW¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤â¡¢¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÇÆÀÅÀ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¤ÎCÂçºå¤Ï4»î¹ç¾¡¤Á¤Ê¤·(3Ê¬1ÇÔ)¡£Ä®ÅÄ¤Ï2ÀïÌ¤¾¡Íø(1Ê¬1ÇÔ)¤È¤Ê¤ê¡¢2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤¬3¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£