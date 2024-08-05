¡ÚÆÈÀê¡Û¥Ù¥Æ¥é¥ó½÷Í¥¡¦²ÆÀî·ë°á¤¬¾Ã¤¨¤¿¡ª 17Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿»öÌ³½ê¤¬Åú¤¨¤¿¡Ö¼¤á¤¿ÍýÍ³¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Ë¤è¤ë»öÌ³½ê¤ÎÂà½ê¡¢ÆÈÎ©¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£2024Ç¯3·îËö¤Ë¤Ï¡¢Â¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¤¬20Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿½êÂ°»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¤Æ¡¢ÆÈÎ©¡£¹õÌÚ²Ú¡¢º´Æ£Î´ÂÀ¡¢ÅÄÃæÅ¯»Ê¤é¤âÆ±¤¸¤¯3·î¤ËÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿²ÆÀî·ë°á¤È¡È¿Íµ¤·Ý¿Í¡É¤Îµ®½Å¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡8·î1Æü¤Ë¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀé½©¤¬¡Ö½êÂ°»öÌ³½ê¤ò±ßËþÂà½ê¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£32Ç¯´Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯É½¡£·ÀÌó´üÆü¤ÎËþÎ»¤Ê¤É¡¢»ö¾ð¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¤¬¡¢¿Íµ¤¤È¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤¢¤ë·ÝÇ½¿Í¤¬¼¡¡¹¤È½êÂ°»öÌ³½ê¤òÂà½ê¡¢ÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ÍÃÎ¤ì¤ºÂà½ê¤·¤¿Èþ¿Í½÷Í¥
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢½÷Í¥¤Î²ÆÀî·ë°á¤â½êÂ°»öÌ³½ê¤ò¿ÍÃÎ¤ì¤ºÂà½ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö²ÆÀî¤µ¤ó¤Ï¸½ºß56ºÐ¤ÇÆÈ¿È¡£1997Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀÄ¤¤Ä»¡Ù¤Ç¼ç±é¤ÎËÀî±Ù»Ê¤µ¤ó¤ÎÁê¼êÌò¤òÌ³¤á¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Àî¸ý½ÕÆà¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤·¤¿TBS·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÃå¾þ¤ëÎø¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2009Ç¯¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ø¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¡Ù¤ÎÆÁ°æµÁ¼Â¤µ¤ó¤È¤Î¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¡£ÃË½÷Ìä¤ï¤º¿Íµ¤¤Î¹â¤¤Èþ¿Í½÷Í¥¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡²ÆÀî¤ÎÌ¾Á°¤¬½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¥Ò¥Ã¥½¥ê¤È¾Ã¤¨¤¿¤Î¤Ï2024Ç¯6·î¤´¤í¡£¸½ºß¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Î½êÂ°ÇÐÍ¥°ìÍ÷¤ò¸«¤ë¤È¡¢1¿ÍÊ¬¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Ý¤Ã¤«¤ê¤È¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²ÆÀî¤µ¤ó¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢1960Ç¯ÁÏ¶È¤È¤¤¤¦Ï·ÊÞ¤Î·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢»°±ºÍ§ÏÂ¤µ¤ó¤äº´Æ£¹À»Ô¤µ¤ó¡¢ÀõÅÄÈþÂå»Ò¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¸æ½ê¤ÎÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬Â¿¤¯½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÂà½ê¤ä°ÜÀÒ¤È¤¤¤Ã¤¿¡È½ÐÆþ¤ê¡É¤Ï¤¢¤Þ¤êÊ¹¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡²ÆÀî¤Ï¡¢2024Ç¯2·î8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿AmazonÆ°²è¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØPrime Video¡ÙÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ¡Ù¤ÎÇÛ¿®µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤Î¤òºÇ¸å¤Ë¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÏÉÔÂ¤¬¸¶°ø¡×
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢²ÆÀî¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö²ÆÀî¤¬ÊÀ¼Ò¤ò¼¤á¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£Ìó17Ç¯´Ö¡¢ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âà½ê¤ÎÍýÍ³¤ò¤Ò¤È¸À¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÏÉÔÂ¤¬¸¶°ø¡£¿´µ¡°ìÅ¾¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¶á¤´¤íÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¤Æ¤ÎÆÈÎ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÌ¤Î·ÝÇ½¥×¥í¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤Î¤³¤È¡£¤¢¤¯¤Þ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ë¤è¤ë±ßËþÂà¼Ò¤Ç¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡²ÆÀî¤Î°ÜÀÒÀè¤Ï¡¢8·î2Æü»þÅÀ¤Ç¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ±Ç²è³¦¤Îµð¾¢¡¦»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Ë²¿ÅÙ¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÎÏÇÉ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢»Å»ö¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÏÀä¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤ë¤¬¡¢°Õ³°¤ÊÇº¤ß¤ò²áµî¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÔÇ¯¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ï³Ú¤·¤ß¤À¤±¤É¡¢µÕ¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸Ç¯Îð¤Î½÷Í¥¤µ¤ó¤Ï¤ß¤ó¤ÊÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ï¤º¡£±é¤¸¤ëÌò¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¤½¤ÎÀÊ¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢½÷Í¥¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÉð´ï¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ¡Ê¡Ø½µ´©¸½Âå¡Ù2018Ç¯5·î26Æü¹æ¤è¤ê¡Ë
¡¡½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î¡È¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÉð´ï¡É¤òËá¤¯¤¿¤á¡¢¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤¿²ÆÀî¡£¿·¤¿¤Ë³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£