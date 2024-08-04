¶È¥¹¡¼¤ÎµíÆý¥Ñ¥Ã¥¯¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¿·´é¡ª ¡ØË§½æìÔÂô¥Þ¥ó¥´¡¼¡Ù¤Ï¥¢¥¤¥¹¤Å¤¯¤êÍÑ¤Ë¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á
¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÌ¾Êª¡¢µíÆý¥Ñ¥Ã¥¯¥¹¥¤¡¼¥Ä¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡ØË§½æìÔÂô¥Þ¥ó¥´¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¥Þ¥ó¥´¡¼¤Î¥Ô¥å¡¼¥ì¤ò¸Ç¤á¤¿ÂçÍÆÎÌ¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¿©´¶Åª¤Ë¤Ï¤æ¤ë¤á¤Î¥Þ¥ó¥´¡¼¥×¥ê¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡£²Ì½Á´¶¤¬¥¥å¥Ã¤È¤¯¤ëÇ»¸ü¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£µíÆý¥Ñ¥Ã¥¯¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï²Á³Ê¤¬¹â¤á¤Ê¤Ö¤ó¡¢¹âµé´¶¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¤è¡£
¡ØË§½æìÔÂô¥Þ¥ó¥´¡¼¡Ù¤Î²Á³Ê¡¦ÆâÍÆÎÌ¤Ï¡©
¡ØË§½æìÔÂô¥Þ¥ó¥´¡¼¡Ù¤Ï537±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¢ÀÇÈ´498±ß¡Ë¤ÇÈÎÇäÃæ¡£ÆâÍÆÎÌ¤Ï1kg¤Ç¡¢7¡Á8¿ÍÊ¬¤È¤Î¤³¤È¡Ê¤É¡¼¤ó¤È°ìËÜ¡Ë¡£ÈÎÇä¤Ï¿À¸ÍÊª»º¡¢À½Â¤¤ÏËÅÄÆý¶È¡Ê¶È¥¹¡¼¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¿À¸ÍÊª»º¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¡Ë¡£
¡Ø¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¡Ù¡Ê1kg¡¦343±ß¡Ë¤Ê¤É¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢µíÆý¥Ñ¥Ã¥¯¥¹¥¤¡¼¥Ä¥·¥ê¡¼¥º¤Ï200¡Á300±ßÂæ¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÉÊ¤Ï¤ï¤ê¤È¹â¤á¡£»÷ÄÌ¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Ë¡Ø¥Þ¥ó¥´¡¼¥×¥ê¥ó¡Ù¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Á¤é¤ÏºÇ¶á¸«¤«¤±¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤·¤Ã¤È¤êÇ»¸ü¤Ê¥Ô¥å¡¼¥ì¤Î²Ì¼Â´¶¤¬Á´³«
µíÆý¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¤ß¤Ã¤Á¤êµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢É½ÌÌ¤ÎÄ¥¤ê¤¬¼å¤¤¤¿¤á¡¢·Á¤òÊø¤µ¤º¤Ë¼è¤ê½Ð¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤È¡£¥×¥ê¥ó·Ï¤È¤Ï½À¤é¤«¤µ¤Î¼Á¤¬¤¹¤³¤·°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÆÎÏ´¶¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÌµ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥ó¥´¡¼¥Ô¥å¡¼¥ì¤ò·Ú¤¯¸Ç¤á¤¿¤À¤±¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¼ñ¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤Ê½À¤é¤«¤µ¤Ç¡¢¸ý¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Û¥í¥Ã¤ÈÊø¤ì¤Þ¤¹¡£¤Í¤Ã¤È¤ê¤¯¤ëÇ´ÅÙ¤â¹µ¤¨¤á¤Ç¡¢¤É¤³¤È¤Ê¤¯¾åÉÊ¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£
¤ªÌ£¤Ï¤¿¤·¤«¤ËË§½æìÔÂô¡£¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¥Þ¥ó¥´¡¼ÆÃÍ¤Î¥È¥í¥Ô¥«¥ë¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê´Å¤µ¤¬Á´³«¤Ç¤¹¡£¤Þ¤Ã¤¿¤ê¥³¥¯¿¼¤¤¤«¤ó¤¸¡£´ÅÅÞÅª¤Ë¤ÏÊ¸¶ç¤Ê¤·¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤«¤È¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÊÇ»¸ü¥Æ¥¤¥¹¥È¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤ê¤ó¤´¤È¥ì¥â¥ó¤Î²Ì½Á¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¢¤ë¤»¤¤¤«¡¢¥Ù¥¿¤Ä¤«¤Ê¤¤´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¹¥°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Þ¥ó¥´¡¼¥¢¥¤¥¹¼°¤¬¤¦¤Þ¤·
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤À¤È¡¢¥Þ¥ó¥´¡¼¥¢¥¤¥¹¤Ïµ¤·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡£
ËÜÉÊ500g¡¢ÌµÅü¥è¡¼¥°¥ë¥ÈÂç¤µ¤¸5¡¢º½Åü45g¤ò¥Ü¥¦¥ë¤ä¥Ñ¥Ã¥È¤Ê¤É¤ËÆþ¤ì¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢ÎäÅà¸Ë¤Ç°ìÈÕÅà¤é¤»¤ë¤À¤±¡£¤æ¤ë¤¤¿©´¶¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤â¤ª¤¹¤¹¤á
¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤Ë¤·¤Æ¤âÈþÌ£¤Ç¤¹¡£ËÜÉÊ¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±ÎÌ¤ÎµíÆý¡¢¿ôÎ³¤ÎÉ¹¤ò¥ß¥¥µ¡¼¤Ç¥µ¥Ã¤È³ÉÙÂ¤¹¤ë¤À¤±¡£¤¹¤Ã¤¤ê°û¤ß¤ä¤¹¤¤Ì£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¥¯¥É¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¤¼¤Ò¡£
ÁÇºà¤ÎÎÉ¤µ¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤ËÎ©¤¿¤»¤¿¹âµé´¶¤¬¤¢¤ëÉ÷Ì£¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Ë¤·¤íµíÆý¥Ñ¥Ã¥¯¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢½îÌ±ÇÉ¤ÎÌ£¤ò´üÂÔ¤µ¤»¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼Â¤Ï´Å¤µ¤Î¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÊý¸þ¤¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¤è¡£
¥«¥í¥ê¡¼¤Ï¡©
¡ØË§½æìÔÂô¥Þ¥ó¥´¡¼¡Ù¤Ï100g¤¢¤¿¤ê98kcal¡ÊÃº¿å²½Êª 19.5g¡¢¿©±öÁêÅöÎÌ 0.09g¡Ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃº¿å²½Êª¤¬¹â¤á¤Ê¤°¤é¤¤¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤»¤º¥¢¥ì¥ó¥¸¤â²Ã¤¨¤ä¤¹¤¤¿ôÃÍ¤Ç¤¹¤Í¡£