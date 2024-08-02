ÀÊÌÁûÆ°¤Î½÷»Ò¥Ü¥¯¥·¥ó¥°½ä¤êIOCÀ¼ÌÀ¡Öº¹ÊÌ¤Ê¤¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¹Ô¤¦¸¢Íø¤¢¤ë¡×¡Ö2¿Í¤ÏÈï³²¼Ô¡×¡ÖÃæ½ý¤ËÈá¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
¥Ñ¥ê¸ÞÎØ
¡¡¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤Ï1Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¥Ñ¥ê2024¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÉôÌç¤ÈIOC¤Î¶¦Æ±À¼ÌÀ¡×¤òÈ¯É½¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°½÷»Ò¶¥µ»¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁûÆ°¤òÇ°Æ¬¤Ë¡ÖÁ´¤Æ¤Î¿Í´Ö¤Ëº¹ÊÌ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¹Ô¤¦¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö2¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬¸½ºß¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÃæ½ý¤ËÈá¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡À¼ÌÀ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ñ¥ê¸ÞÎØ2024¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´¤Æ¤ÎÁª¼ê¤¬Âç²ñ¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤È¥¨¥ó¥È¥ê¡¼µ¬Â§¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥ê2024¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÉôÌç¡ÊPBU¡Ë¤¬Äê¤á¤¿°å³ØÅªµ¬Â§¤Ë¤âÁ´¤ÆÅ¬³Ê¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¡¢½Ð¾ìÁª¼ê¤¬Á´°÷Å¬³Ê¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±ÍÍ¤Ë¡ÖÁª¼ê¤Î¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ÈÇ¯Îð¤Ï¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ë´ð¤Å¤¯¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ç¤Ï66¥¥íµé¤Ë¥¤¥Þ¥Í¡¦¥±¥ê¥Õ¡Ê¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¡Ë¡¢57¥¥íµé¤Ë¥ê¥ó¡¦¥æ¡¼¥Á¥ó¡ÊÂæÏÑ¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£¤È¤â¤ËºòÇ¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÀÊÌÅ¬³ÊÀ¸¡ºº¤ËÉÔ¹ç³Ê¤È¤Ê¤ê¡¢½Ð¾ì¸¢¤òÇíÃ¥¤µ¤ì¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥±¥ê¥Õ¤Ï1Æü¤Î2²óÀï¤Ç¥¢¥ó¥¸¥§¥é¡¦¥«¥ê¥Ë¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤¬³«»Ï46ÉÃ¤Ç´þ¸¢¤·¤¿»ö¤Ç¤âÁûÆ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡IOC¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ñ¥ê¸ÞÎØ2024¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤Î½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸í²ò¤ò¾·¤¯ÊóÆ»¤ò»ä¤¿¤Á¤ÏÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤ÎÁª¼ê¤ÏÅìµþ¸ÞÎØ¤äIBA¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡¢IBA¤¬Ç§²Ä¤¹¤ëÂç²ñ¤ò´Þ¤à¹ñºÝÅª¤Ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÂç²ñ¤ËÄ¹Ç¯½÷À¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¹ñºÝÂç²ñ¤ËÌäÂê¤Ê¤¯½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤³¤Î2¿Í¤ÎÁª¼ê¤ÏIBA¤Ë¤è¤ëÆÍÁ³¤«¤Ä×ó°ÕÅª¤Ê·èÃÇ¤ÎÈï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£2023Ç¯¤ÎIBAÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎËöº¢¤Ë¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÏÆÍÁ³Å¬Àµ¤Ê¼êÂ³¤¤Ê¤¯¼º³Ê¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö2¿Í¤ÎÁª¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¸½ºß¤ÎÅ¨°Õ¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¼êÂ³¤¤Ê¤·¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿×ó°ÕÅª¤Ê·èÃÇ¤ò´°Á´¤Ë´ð¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½Ð¾ì»ñ³Ê¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤â¼çÄ¥¡£¡ÖIOC¤Ï2¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬¸½ºß¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÃæ½ý¤ËÈá¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¡¢2¿Í¤¬ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿´¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë