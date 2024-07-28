パリ五輪GL第2戦スタメン発表! U-23日本代表は勝てばGL突破確定! 山田楓喜、荒木ら先発
[7.27 パリ五輪GL第2節 U-23日本 - U-23マリ ボルドー]
U-23日本代表は現地時間27日、パリオリンピックのグループリーグ第2節でU-23マリ代表と対戦する。日本時間28日午前4時(現地時間27日午後9時)のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。
初戦パラグアイ戦から先発を3人変更。DF木村誠二、負傷したFW平河悠、2得点のMF三戸舜介に代えて、DF西尾隆矢、MF荒木遼太郎、バックアップメンバーのMF山田楓喜が起用された。
パリ五輪のルール上、毎試合6時間前まで登録メンバー18人とバックアップメンバー4人の入れ替えが可能。今回は平河とDF鈴木海音に代え、山田とDF内野貴史がメンバー入りしている。
予想布陣は4-3-3。GKは小久保玲央ブライアン、4バックは左から大畑歩夢、西尾、DF高井幸大、DF関根大輝。アンカーはMF藤田譲瑠チマ、インサイドハーフは左が荒木、右がMF山本理仁。前線3人は左からFW斉藤光毅、細谷真大、山田になるとみられる。
日本は初戦・パラグアイ戦で5-0と快勝。マリに勝利すればグループリーグ突破が確定する。
対するマリとは今年3月にサンガスタジアム by KYOCERAで対戦。日本は先制点を奪ったが、その後に勢いに圧されて1-3と逆転負けを喫していた。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 1 小久保玲央ブライアン(シントトロイデン)
DF 4 関根大輝(柏)
DF 3 西尾隆矢(C大阪)
DF 15 高井幸大(川崎F)
DF 16 大畑歩夢(浦和)
MF 7 山本理仁(シントトロイデン)
MF 8 藤田譲瑠チマ(シントトロイデン/Cap)
MF 13 荒木遼太郎(FC東京)
MF 20 山田楓喜(東京V)
FW 10 斉藤光毅(ロンメル)
FW 11 細谷真大(柏)
控え
GK 12 野澤大志ブランドン(FC東京)
DF 5 木村誠二(鳥栖)
MF 6 川崎颯太(京都)
FW 9 藤尾翔太(町田)
MF 14 三戸舜介(スパルタ・ロッテルダム)
FW 18 佐藤恵允(ブレーメン)
DF 21 内野貴史(デュッセルドルフ)
監督
大岩剛
[マリ]
▽先発
GK 1 ラシーヌ・ディアラ(リヨン)
DF 2 フォデ・ドゥクレ(レッドスター)
DF 4 ママドゥ・トゥンカラ(ビトーリア)
DF 5 イブラヒマ・シセ(シャルケ)
DF 17 アメド・ディオマンデ(イティファク・マラケシュ)
DF 18 ムサ・ディアキテ(カディス)
MF 8 ブバカル・トラオレ(ウォルバーハンプトン)
MF 10 サラム・ジドゥ(セティフ)※OA
MF 13 ブライマ・ディアラ(ハダースフィールド)
FW 11 ティエモコ・ディアラ(スタッド・ランス)
FW 9 チェイクナ・ドゥンビア(アルシャバブ)
控え
GK 16 ウマル・クリバリ(バマコ)
DF 3 アミドゥ・ディアロ(ファレンセ)
MF 6 コリ・サコ(アンコナ)
FW 7 ウィルソン・サマケ(レンヌ)
MF 12 イスフ・シソコ(ボルドー)
FW 14 デンバ・ディアロ(マニサスポル)
DF 15 モハメド・シセ(ペンステート・ニッタニー・ライオンズ)
監督
バダラ・アル・ディアロ
(取材・文 石川祐介)
U-23日本代表は現地時間27日、パリオリンピックのグループリーグ第2節でU-23マリ代表と対戦する。日本時間28日午前4時(現地時間27日午後9時)のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。
初戦パラグアイ戦から先発を3人変更。DF木村誠二、負傷したFW平河悠、2得点のMF三戸舜介に代えて、DF西尾隆矢、MF荒木遼太郎、バックアップメンバーのMF山田楓喜が起用された。
予想布陣は4-3-3。GKは小久保玲央ブライアン、4バックは左から大畑歩夢、西尾、DF高井幸大、DF関根大輝。アンカーはMF藤田譲瑠チマ、インサイドハーフは左が荒木、右がMF山本理仁。前線3人は左からFW斉藤光毅、細谷真大、山田になるとみられる。
日本は初戦・パラグアイ戦で5-0と快勝。マリに勝利すればグループリーグ突破が確定する。
対するマリとは今年3月にサンガスタジアム by KYOCERAで対戦。日本は先制点を奪ったが、その後に勢いに圧されて1-3と逆転負けを喫していた。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 1 小久保玲央ブライアン(シントトロイデン)
DF 4 関根大輝(柏)
DF 3 西尾隆矢(C大阪)
DF 15 高井幸大(川崎F)
DF 16 大畑歩夢(浦和)
MF 7 山本理仁(シントトロイデン)
MF 8 藤田譲瑠チマ(シントトロイデン/Cap)
MF 13 荒木遼太郎(FC東京)
MF 20 山田楓喜(東京V)
FW 10 斉藤光毅(ロンメル)
FW 11 細谷真大(柏)
控え
GK 12 野澤大志ブランドン(FC東京)
DF 5 木村誠二(鳥栖)
MF 6 川崎颯太(京都)
FW 9 藤尾翔太(町田)
MF 14 三戸舜介(スパルタ・ロッテルダム)
FW 18 佐藤恵允(ブレーメン)
DF 21 内野貴史(デュッセルドルフ)
監督
大岩剛
[マリ]
▽先発
GK 1 ラシーヌ・ディアラ(リヨン)
DF 2 フォデ・ドゥクレ(レッドスター)
DF 4 ママドゥ・トゥンカラ(ビトーリア)
DF 5 イブラヒマ・シセ(シャルケ)
DF 17 アメド・ディオマンデ(イティファク・マラケシュ)
DF 18 ムサ・ディアキテ(カディス)
MF 8 ブバカル・トラオレ(ウォルバーハンプトン)
MF 10 サラム・ジドゥ(セティフ)※OA
MF 13 ブライマ・ディアラ(ハダースフィールド)
FW 11 ティエモコ・ディアラ(スタッド・ランス)
FW 9 チェイクナ・ドゥンビア(アルシャバブ)
控え
GK 16 ウマル・クリバリ(バマコ)
DF 3 アミドゥ・ディアロ(ファレンセ)
MF 6 コリ・サコ(アンコナ)
FW 7 ウィルソン・サマケ(レンヌ)
MF 12 イスフ・シソコ(ボルドー)
FW 14 デンバ・ディアロ(マニサスポル)
DF 15 モハメド・シセ(ペンステート・ニッタニー・ライオンズ)
監督
バダラ・アル・ディアロ
(取材・文 石川祐介)