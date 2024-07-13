[7.13 J2第24節](藤枝サ)

※19:00開始

主審:井上知大

<出場メンバー>

[藤枝MYFC]

先発

GK 41 北村海チディ

DF 3 鈴木翔太

DF 4 中川創

DF 16 山原康太郎

MF 6 新井泰貴

MF 13 大曽根広汰

MF 19 シマブク・カズヨシ

MF 23 梶川諒太

MF 26 西矢健人

MF 30 芹生海翔

FW 9 矢村健

控え

GK 35 内山圭

DF 22 久富良輔

DF 99 ウエンデル

MF 14 中川風希

MF 15 杉田真彦

FW 17 平尾拳士朗

FW 70 千葉寛汰

監督

須藤大輔

[愛媛FC]

先発

GK 36 辻周吾

DF 6 谷岡昌

DF 19 尾崎優成

DF 23 ユ・イェチャン

DF 33 小川大空

MF 17 茂木駿佑

MF 18 菊地俊介

MF 21 パク・ゴヌ

MF 22 石渡ネルソン

FW 27 舩橋京汰

FW 40 曽田一騎

控え

GK 1 徳重健太

DF 16 三原秀真

DF 37 森下怜哉

MF 8 深澤佑太

MF 25 石浦大雅

MF 38 浦十藏

FW 10 松田力

監督

石丸清隆