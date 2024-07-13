藤枝vs愛媛 スタメン発表
[7.13 J2第24節](藤枝サ)
※19:00開始
主審:井上知大
<出場メンバー>
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 3 鈴木翔太
DF 4 中川創
DF 16 山原康太郎
MF 6 新井泰貴
MF 13 大曽根広汰
MF 19 シマブク・カズヨシ
MF 23 梶川諒太
MF 26 西矢健人
MF 30 芹生海翔
FW 9 矢村健
控え
GK 35 内山圭
DF 22 久富良輔
DF 99 ウエンデル
MF 14 中川風希
MF 15 杉田真彦
FW 17 平尾拳士朗
FW 70 千葉寛汰
監督
須藤大輔
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 6 谷岡昌
DF 19 尾崎優成
DF 23 ユ・イェチャン
DF 33 小川大空
MF 17 茂木駿佑
MF 18 菊地俊介
MF 21 パク・ゴヌ
MF 22 石渡ネルソン
FW 27 舩橋京汰
FW 40 曽田一騎
控え
GK 1 徳重健太
DF 16 三原秀真
DF 37 森下怜哉
MF 8 深澤佑太
MF 25 石浦大雅
MF 38 浦十藏
FW 10 松田力
監督
石丸清隆
※19:00開始
主審:井上知大
<出場メンバー>
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 3 鈴木翔太
DF 4 中川創
DF 16 山原康太郎
MF 6 新井泰貴
MF 13 大曽根広汰
MF 19 シマブク・カズヨシ
MF 23 梶川諒太
MF 26 西矢健人
MF 30 芹生海翔
FW 9 矢村健
控え
GK 35 内山圭
DF 22 久富良輔
DF 99 ウエンデル
MF 14 中川風希
MF 15 杉田真彦
FW 70 千葉寛汰
監督
須藤大輔
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 6 谷岡昌
DF 19 尾崎優成
DF 23 ユ・イェチャン
DF 33 小川大空
MF 17 茂木駿佑
MF 18 菊地俊介
MF 21 パク・ゴヌ
MF 22 石渡ネルソン
FW 27 舩橋京汰
FW 40 曽田一騎
控え
GK 1 徳重健太
DF 16 三原秀真
DF 37 森下怜哉
MF 8 深澤佑太
MF 25 石浦大雅
MF 38 浦十藏
FW 10 松田力
監督
石丸清隆