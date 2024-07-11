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3°Ì¡¡Pixel 8a¡ÊGoogle¡Ë
4°Ì¡¡Redmi 12 5G¡ÊXiaomi¡Ë
5°Ì¡¡AQUOS wish3¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë
6°Ì¡¡Reno11 A¡ÊOPPO¡Ë
7°Ì¡¡iPhone 15 Pro¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
8°Ì¡¡Xperia 10 VI¡Ê¥½¥Ë¡¼¡Ë
9°Ì¡¡iPhone SE(3rd)¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
10°Ì moto g64 5G¡ÊMotorola Mobility¡Ë
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