『ワイルド・スピード』シリーズ初のスピンオフ映画『ワイルド・スピード/スーパーコンボ』(2019)。ドウェイン・ジョンソン演じるルーク・ホブスとジェイソン・ステイサム演じるデッカード・ショウ、『ワイスピ』屈指の人気を誇るキャラクター2人による凸凹コンビは同作で確立された。

そんな『スーパーコンボ』は、2019年の公開後に続編企画が伝えられていたが、現在はどのような進捗なのだろうか。

『スーパーコンボ』の製作を率いたのは、ホブス役のドウェイン・ジョンソンと、彼の製作会社Seven Bucks Productionsだ。メインシリーズで製作を務めるヴィン・ディーゼルでさえ企画には関与しておらず、実現の鍵はドウェインと言えるだろう。

企画が正式に進行していることが報じられた2020年3月、ドウェインはInstagramで「すごく楽しみです」「クリエイティブを、自分たちの方向性を発見しなければいけない」とファンに。その1ヶ月後にもドウェインは続編企画について再び言及し、「もう幾つかのサプライズと、複数の新たなキャラクターを作る用意をしています」と進捗をなど、精力的に企画を進めているようだった。

しかし、この頃にコロナ禍が発生し、企画は大きな停滞を余儀なくされる。2021年3月にはプロデューサーのハイラム・ガルシアが脚本作業が進行中であることをものの、以降大きな進捗が語られることはなかった。

そうこうしているうちにメインシリーズはテンポ良く進んでいき、2021年には第9作『ワイルド・スピード/ジェットブレイク』、2023年には『ワイルド・スピード/ファイヤーブースト』が公開。ショウ役のステイサムは同2作で合流し、ヴィン・ディーゼルとの不仲問題により復帰が困難と思われたドウェインも『ファイヤーブースト』ラストで奇跡のカムバックを果たした。

結局のところ、『スーパーコンボ』続編は宙吊りの状況にあるが、一方で続編に代わるかもしれない企画が新たに伝えられている。ドウェイン演じるホブスの単独映画だ。『ファイヤーブースト』でのドウェイン復帰後に判明したもので、脚本は『ワイルド・スピードX3 TOKYO DRIFT』(2006)から『ワイスピ』シリーズに参加しているクリス・モーガンが担当。『ファイヤーブースト』の続編『Fast X:Part 2(原題)』に繋がる作品になるのではないかと言われている。

同作は2025年の米公開が予定されているというが、現時点で製作状況は明らかになっていない。『Fast X:Part 2』が2026年に米公開とされているから、スケジュール通りに行かなければ企画倒れにもなってしまいそうだが、果たして……。

