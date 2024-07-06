¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¹â¶¶Ô÷Æó¡¢µð¿Í¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥ó (C)Kyodo News

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¡Ýµð¿Í¡×

¡ã7·î6Æü¡¡¿ÀµÜ¡¡13²óÀï¡ä

»î¹ç³«»Ï 18¡§00

Àè¹¶¡§µð¿Í¡¡¸å¹¶¡§¥ä¥¯¥ë¥È

¢¡ Åìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º

¡Êº¸¡ËÀ¾Àî

¡Ê±¦¡ËÁýÅÄ

¡ÊÆó¡Ë»³ÅÄ

¡Ê»°¡ËÂ¼¾å

¡Ê°ì¡Ë¥ª¥¹¥Ê

¡ÊÍ·¡ËÄ¹²¬

¡ÊÊá¡ËÃæÂ¼

¡ÊÃæ¡ËÀÖ±©

¡ÊÅê¡Ë¹â¶¶

¢¡ ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä

¡Ê±¦¡Ë´Ý

¡ÊÆó¡ËµÈÀî

¡ÊÃæ¡Ë¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹

¡Ê»°¡Ë²¬ËÜÏÂ

¡Ê°ì¡ËÂç¾ëÂî

¡ÊÊá¡Ë´ßÅÄ

¡Êº¸¡ËÇëÈø

¡ÊÍ·¡ËÀô¸ý

¡ÊÅê¡Ë¥°¥ê¥Õ¥£¥ó