¡Ö¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤¬²¼ÉÊ¤Ë¸«¤¨¤¿¡×Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä¤Ê¤¼¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥©¥È¤Ï±ê¾å¤¹¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¸µAKB48¤ÎÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤¬¡¢7·î2Æü¤«¤é3Æü¤Ë¤«¤±¤ÆInstagram¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥©¥È¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤¬²¼ÉÊ¤Ë¸«¤¨¤¿¡×±ê¾å¤·¤¿Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤Î¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Ê÷´ß¤Ï¡Öº£¤·¤«¤Ê¤¤»Ñ¤òºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¼Ì¿¿¤Ë»Ä¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤È¤â¤Ë¡¢Çö¼ê¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Î¥É¥ì¥¹¤ä¡¢»çÍÛ²Ö¤òÁ°¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ªÊ¢¤òÏª½Ð¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÁê¼¡¤¤¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ô¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤Î¤¬¸ÌÀ¤«¤È¡Õ
¡¡Ê÷´ß¤Ï2022Ç¯8·î¤Ë¿Íµ¤YouTuber¥°¥ë¡¼¥×Åì³¤¥ª¥ó¥¨¥¢¤Î¤Æ¤Ä¤ä¤È·ëº§¡£24Ç¯3·î¤ËÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥©¥È¤ÏÇ¥¿±Ãæ¤Î¤ªÊ¢¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¤â¤Î¡£Ç¥¿±7~9¥ö·î¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢°ìÈÌ¿Í¤Ç¤âµÇ°¤Ë»£±Æ¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬Ê÷´ß¤ËÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¡¢¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥©¥È¤Î¡Ö°·¤¤¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¸«¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ô¤ä¤Ï¤ê¼«¸ÊËþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤ò»×¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤Î¤¬¸ÌÀ¤«¤È¡Õ
¡Ô¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥©¥È¤ò»£¤ë¡¢»Ä¤¹¤Î¤ÏÉ×ÉØÆâ¤ÎÂç»ö¤ÊÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤È¤·¤ÆÉ×ÉØ¤À¤±¤Ç¶¦Í¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤«¤Ê¡Õ
¡Ô¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥©¥È¼«ÂÎ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£ÁÛ¤¤½Ð¤À¤·¡£¤¿¤À¡¢¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤¬²¼ÉÊ¤Ë¸«¤¨¤¿¡£·òÁ´¤È¤¤¤¦¤«ÁÖ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¤Ë¸À¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡Ä¡Õ
¡È¥¨¥³¡¼²èÁü¡É¤Þ¤Ç¸ø³«¤·¤¿·ÝÇ½¿Í¤â
¡¡¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥©¥È¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ªÊ¢¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹¤¿¤á¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÏª½Ð¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¡£·ÝÇ½¿Í¤Î¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥©¥È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â»¿ÈÝ¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡2020Ç¯8·î¤Ë¤ÏµÆÃÏ°¡Èþ¤¬¾åÈ¾¿È¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Î¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥©¥È¤ò¥«¥é¡¼¤È¥â¥Î¥¯¥í¤Ç¸ø³«¡£¡Ö#Á´Á³»£¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡Ö¸«¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤¢¤Î½÷À²Î¼ê¤Ï¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥©¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö²Î¼ê¤Îhitomi¤µ¤ó¤Ï2009Ç¯¤ËÂè1»ÒÇ¥¿±Ãæ¤Î¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Ì¡¼¥É¤ò¿·ºî¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLOVE LIFE 2¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È©¤Ë¤Ï²¿¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¤«¤Ê¤ê¹¶¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£hitomi¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¸å¤Ë3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò¤â¤¦¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Á¤é¤Ç¤â¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥©¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ÎÊó¹ð¤«¤é¡È¥¨¥³¡¼²èÁü¡É¤Þ¤Ç¥¢¥Ã¥×¤·¡¢º£²ó¤ÎÊ÷´ß¤µ¤óÆ±ÍÍ¤Ë¡ÈÀ¸¡¹¤·¤¹¤®¤ë¡É¤ÈÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥©¥È¤Î»£±Æ¼«ÂÎ¤ÏÈÝÄê¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¤«¤ÏµÄÏÀ¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£