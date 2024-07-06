20ºÐ¤Î¥á¥Ã¥·¡¢À¸¸å6¤«·î¤Î¿ÀÆ¸¥ä¥Þ¥ë¤ò¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ì¤ë¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¡¡Éã¤¬Åê¹Æ

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La historia detrás de la foto viral de Lionel Messi y Lamine Yamalhttps://t.co/Uw8xQE3cae
— Telefe Noticias (@telefenoticias) July 5, 2024
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