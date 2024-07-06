¡Ö¥Ñ¥Ñ³èÃæ¡¼¾Ð¡×Æà½ï¼ç±é±Ç²è¤Ç±ê¾å¤·¤¿»°ÌÚ´ÆÆÄ¡¢·¡¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥ÈÅê¹Æ¤¬ÊªµÄ
¡Ô²¿²ó¤«Äü¤á¤«¤±¤¿¤±¤É¼¹Ç°¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤³¤®¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡ª¤è¤¦¤ä¤¯¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤Ç¤¹¡Õ
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ñ¥Ñ³èÃæ¡¼¾Ð¡×±ê¾å¤·¤¿Æà½ï¼ç±é±Ç²è´ÆÆÄ¡¢·¡¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡7·î1Æü¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¸¾Ï¤òX¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤Î»°ÌÚ¹¯°ìÏº¡£¼«¿È¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿±Ç²è¡ØÀèÀ¸¤ÎÇò¤¤±³¡Ù¤Î¸ø³«¤ò7·î5Æü¤Ë¹µ¤¨¡¢´¶¤¸Æþ¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÈ¯¸À¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢±Ç²è¤Ï±ê¾å¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¸ø³«Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÔÃË½÷¤ÎÀ¤ÎÉÔÊ¿Åù¤ò´ÆÆÄ¼«¤éÂÎ¸½¡Õ
¡ÖÄ»»ô°«»á¤ÎÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¼ç±é¤òÇÐÍ¥¤ÎÆà½ï¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃË½÷´Ö¤ÎÀ¤Î³Êº¹¤¬¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀÈï³²¤äË½ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÁ¼Ì¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éR15¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢±Ç²è¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔÃÍ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡ØENCOUNT¡Ù¤Ë¤è¤ë»°ÌÚ´ÆÆÄ¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤Ç¡¢Æà½ï¤µ¤ó¤¬Í×Ë¾¤·¤¿¡È¥¤¥ó¥Æ¥£¥Þ¥·¡¼¡¦¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡½¡É¤ò´ÆÆÄ¼«¿È¤¬ÃÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥£¥Þ¥·¡¼¡¦¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ÇÀÉÁ¼Ì¤Î¥·¡¼¥ó¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ìò¼Ô¤ÈÀ©ºîÂ¦¤Î´Ö¤ËÆþ¤Ã¤ÆÌò¼Ô¤ò¿ÈÂÎÅª¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¼é¤ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÌò³ä¤ò»ý¤Ä¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤òÃæ¿´¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ëÆ°¤¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¤½¤Î½ÅÍ×À¤¬½ù¡¹¤Ë¿»Æ©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¿¦¶È¤À¡£
¡¡Æà½ï¼«¿È¤Î¿½¤·½Ð¤ËÂÐ¤·¡¢¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«À©ºîÂ¦¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë»°ÌÚ´ÆÆÄ¤«¤é¥Î¡¼¤òÆÍ¤¤Ä¤±¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤ò¼«¤é¤Î¸ý¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡¢
¡Ô½÷À¼Ò°÷¤«¤é¥»¥¯¥Ï¥éÁêÃÌÁë¸ý¤ÎÀßÎ©¤òÍ×Ë¾¤µ¤ì¤Æ¼ÒÄ¹¤¬¤½¤ì¤òÃÇ¤ê¡¢¡Ö²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤éËÍ¤ËÄ¾ÀÜ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤ÈÆ±¥ì¥Ù¥ë¡Õ
¡Ô¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ëÃË½÷¤ÎÀ¤ÎÉÔÊ¿Åù¤äÀÈï³²¤ò´ÆÆÄ¼«¤éÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¡Õ
¡¡¤Ê¤É¤È¡¢¸·¤·¤¯ÈóÆñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö±Ç²è¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ÏÃøÌ¾¿Í¤«¤é¤Î±þ±ç¥³¥á¥ó¥È¤¬Ê£¿ô·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢SNS¤Ç¤Ï¡È¥³¥á¥ó¥È¤ÎÄó¶¡¤òÃÇ¤Ã¤¿¡É¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨±ÇÁü²½¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¿µ½Å¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Ë¡¢¸ø³«Á°¤«¤é¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö»ä¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢»°ÌÚ´ÆÆÄ¤Î²áµî¤Î¸ÀÆ°¤â¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡Ö»°ÌÚ´ÆÆÄ¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÍèÀ¤¤Ç¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢½÷ÁõÃË»ÒÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¤Î¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òX¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ô¥Ñ¥Ñ³èÃæ¡½¾Ð¡Õ¡Ô¥Ñ¥Ñ¤ÈÌ¼¡Õ¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤¬·¡¤êÊÖ¤µ¤ì¡¢°ìÉô¤ÇÁä¶Ì¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¼ÂºÝ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢
¡ÔÇÐÍ¥¤òÎÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥Ñ¥Ñ³èÃæ¡Á¡×¤È¤«¤¤¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤¤â¤¹¤®¡Õ
¡ÔÌò¼Ô¤òÎÙ¤ËÃÖ¤¤¤ÆÊ¿µ¤¤Ç¥Ñ¥Ñ³èÃæ¤È¤«X¤Ë¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í¤¬»£¤Ã¤Æ¤¤¤¤±Ç²è¤Ç¤·¤¿¤«?¡Õ
¡¡¤Ê¤É¤È¡¢º£²ó¤Î±Ç²è¤ËÍí¤á¤ÆÈãÈ½¤¹¤ëÀ¼¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö»°ÌÚ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Î¼ç±é¤ò10¿Í¤¯¤é¤¤¤ËÃÇ¤é¤ì¤¿¡¢¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£4Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¤â¡Ô¤Ï¤¡¡¢¼ç±é¤Ï¤ì¤ëÅÙ¶»¤¢¤ë½÷Í¥¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¡¡£¡£¡£¡Õ¤È¡¢¡ØÀèÀ¸¤ÎÇò¤¤±³¡Ù¤Î¼ç±éÁª¤Ó¤ËÆñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ëÅê¹Æ¤òX¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤ä¤Ã¤È¤Î¤³¤È¤ÇÌò¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Æà½ï¤µ¤ó¤ÎÍ×Ë¾¤ò¡¢¤Ê¤¼Ê¹¤Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡7·î5Æü¤Ë·Þ¤¨¤¿¸ø³«ÆüÅöÆü¡¢ÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿Æà½ï¤Ï¡Ö»ä¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È´ÑµÒ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤³¤ÎÀè¡¢±Ç²è¶È³¦¤«¤é»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÁûÆ°¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£