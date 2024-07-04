　日本サッカー協会(JFA)は4日、女子GKキャンプのメンバーを発表した。同合宿は5日から7日にかけて千葉市内で実施。4回のトレーニングが予定されている。

　以下、JFA発表メンバー

■スタッフ

▽GKコーチ(チーフ)

井嶋正樹(JFAコーチ)

▽GKコーチ

安齋和之(JFAコーチ/ふたば未来学園高)

生田千宝(JFAコーチ/熊本国府高)

櫛引実(JFAコーチ/JFAアカデミー堺)

澤野晃士(JFAコーチ/山口県立光高)

■選手

▽GK

寺田望遥(高知学園高知中)

西坂怜菜(spes iwami SC)

大崎詩(ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15)

宮地絢花(INAC神戸テゾーロ)

熊谷花(マイナビ仙台レディースジュニアユース)

森島響花(SASAYURI FC SHIGA/JFAアカデミー堺)

前田星音(神村学園中)

山本和奏(くびき野FC)

板井みのり(名古屋フットボールクラブ ルミナス)

松井彩笑歌(横須賀シーガルズMEG)

喜田苺佳(INAC神戸テゾーロ)

柴田優芽(庄内フットボールクラブアカデミー ガールズ)

曽我部若菜(朝日インテック・ラブリッジ名古屋アスター)

金川愛夢(FC REVO山口)

大保向日葵(栃木SCレディース)

鈴木知菜(クラブフィールズ・リンダ)

山下たまき(益城ルネサンス熊本FC)

佐藤次美(常葉大橘中)

磯野琉佳(INAC千葉CRAVO FC)

●女子GKキャンプとは

将来のなでしこジャパンのゴールキーパー(GK)を発掘・育成するプロジェクト。

日本女子サッカーの強化・育成の鍵であるU-15(中学生)年代前後の選手を「強化」「育成」「普及」の観点から選出し、継続したトレーニングを行う。