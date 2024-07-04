将来のなでしこJ守護神を発掘・育成へ…JFAが女子GKキャンプのメンバーを発表
日本サッカー協会(JFA)は4日、女子GKキャンプのメンバーを発表した。同合宿は5日から7日にかけて千葉市内で実施。4回のトレーニングが予定されている。
以下、JFA発表メンバー
■スタッフ
▽GKコーチ(チーフ)
井嶋正樹(JFAコーチ)
▽GKコーチ
安齋和之(JFAコーチ/ふたば未来学園高)
生田千宝(JFAコーチ/熊本国府高)
櫛引実(JFAコーチ/JFAアカデミー堺)
澤野晃士(JFAコーチ/山口県立光高)
■選手
▽GK
寺田望遥(高知学園高知中)
西坂怜菜(spes iwami SC)
大崎詩(ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15)
宮地絢花(INAC神戸テゾーロ)
熊谷花(マイナビ仙台レディースジュニアユース)
森島響花(SASAYURI FC SHIGA/JFAアカデミー堺)
前田星音(神村学園中)
山本和奏(くびき野FC)
板井みのり(名古屋フットボールクラブ ルミナス)
松井彩笑歌(横須賀シーガルズMEG)
喜田苺佳(INAC神戸テゾーロ)
柴田優芽(庄内フットボールクラブアカデミー ガールズ)
曽我部若菜(朝日インテック・ラブリッジ名古屋アスター)
金川愛夢(FC REVO山口)
大保向日葵(栃木SCレディース)
鈴木知菜(クラブフィールズ・リンダ)
山下たまき(益城ルネサンス熊本FC)
佐藤次美(常葉大橘中)
磯野琉佳(INAC千葉CRAVO FC)
●女子GKキャンプとは
将来のなでしこジャパンのゴールキーパー(GK)を発掘・育成するプロジェクト。
日本女子サッカーの強化・育成の鍵であるU-15(中学生)年代前後の選手を「強化」「育成」「普及」の観点から選出し、継続したトレーニングを行う。
以下、JFA発表メンバー
■スタッフ
▽GKコーチ(チーフ)
井嶋正樹(JFAコーチ)
▽GKコーチ
安齋和之(JFAコーチ/ふたば未来学園高)
生田千宝(JFAコーチ/熊本国府高)
櫛引実(JFAコーチ/JFAアカデミー堺)
澤野晃士(JFAコーチ/山口県立光高)
▽GK
寺田望遥(高知学園高知中)
西坂怜菜(spes iwami SC)
大崎詩(ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-15)
宮地絢花(INAC神戸テゾーロ)
熊谷花(マイナビ仙台レディースジュニアユース)
森島響花(SASAYURI FC SHIGA/JFAアカデミー堺)
前田星音(神村学園中)
山本和奏(くびき野FC)
板井みのり(名古屋フットボールクラブ ルミナス)
松井彩笑歌(横須賀シーガルズMEG)
喜田苺佳(INAC神戸テゾーロ)
柴田優芽(庄内フットボールクラブアカデミー ガールズ)
曽我部若菜(朝日インテック・ラブリッジ名古屋アスター)
金川愛夢(FC REVO山口)
大保向日葵(栃木SCレディース)
鈴木知菜(クラブフィールズ・リンダ)
山下たまき(益城ルネサンス熊本FC)
佐藤次美(常葉大橘中)
磯野琉佳(INAC千葉CRAVO FC)
●女子GKキャンプとは
将来のなでしこジャパンのゴールキーパー(GK)を発掘・育成するプロジェクト。
日本女子サッカーの強化・育成の鍵であるU-15(中学生)年代前後の選手を「強化」「育成」「普及」の観点から選出し、継続したトレーニングを行う。