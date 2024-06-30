FC東京vs福岡 スタメン発表
[6.30 J1第21節](味スタ)
※18:30開始
主審:ダレン・イングランド
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 2 中村帆高
DF 3 森重真人
DF 5 長友佑都
DF 30 岡哲平
MF 7 松木玖生
MF 37 小泉慶
MF 40 原川力
FW 9 ディエゴ・オリヴェイラ
FW 38 安斎颯馬
FW 39 仲川輝人
控え
GK 13 波多野豪
DF 4 木本恭生
DF 43 徳元悠平
MF 8 高宇洋
MF 22 遠藤渓太
MF 33 俵積田晃太
MF 71 荒木遼太郎
監督
ピーター・クラモフスキー
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 5 宮大樹
DF 33 ドウグラス・グローリ
DF 37 田代雅也
MF 6 前寛之
MF 8 紺野和也
MF 18 岩崎悠人
MF 19 亀川諒史
MF 27 佐藤凌我
MF 88 松岡大起
FW 17 ウェリントン
控え
GK 41 坂田大樹
DF 4 井上聖也
DF 16 小田逸稀
MF 7 金森健志
MF 25 北島祐二
MF 30 重見柾斗
FW 9 シャハブ・ザヘディ
監督
長谷部茂利
※18:30開始
主審:ダレン・イングランド
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 2 中村帆高
DF 3 森重真人
DF 5 長友佑都
DF 30 岡哲平
MF 7 松木玖生
MF 37 小泉慶
MF 40 原川力
FW 9 ディエゴ・オリヴェイラ
FW 38 安斎颯馬
FW 39 仲川輝人
控え
GK 13 波多野豪
DF 4 木本恭生
DF 43 徳元悠平
MF 8 高宇洋
MF 22 遠藤渓太
MF 71 荒木遼太郎
監督
ピーター・クラモフスキー
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 5 宮大樹
DF 33 ドウグラス・グローリ
DF 37 田代雅也
MF 6 前寛之
MF 8 紺野和也
MF 18 岩崎悠人
MF 19 亀川諒史
MF 27 佐藤凌我
MF 88 松岡大起
FW 17 ウェリントン
控え
GK 41 坂田大樹
DF 4 井上聖也
DF 16 小田逸稀
MF 7 金森健志
MF 25 北島祐二
MF 30 重見柾斗
FW 9 シャハブ・ザヘディ
監督
長谷部茂利