[6.30 J1第21節](味スタ)

※18:30開始

主審:ダレン・イングランド

<出場メンバー>

[FC東京]

先発

GK 41 野澤大志ブランドン

DF 2 中村帆高

DF 3 森重真人

DF 5 長友佑都

DF 30 岡哲平

MF 7 松木玖生

MF 37 小泉慶

MF 40 原川力

FW 9 ディエゴ・オリヴェイラ

FW 38 安斎颯馬

FW 39 仲川輝人

控え

GK 13 波多野豪

DF 4 木本恭生

DF 43 徳元悠平

MF 8 高宇洋

MF 22 遠藤渓太

MF 33 俵積田晃太

MF 71 荒木遼太郎

監督

ピーター・クラモフスキー

[アビスパ福岡]

先発

GK 31 村上昌謙

DF 5 宮大樹

DF 33 ドウグラス・グローリ

DF 37 田代雅也

MF 6 前寛之

MF 8 紺野和也

MF 18 岩崎悠人

MF 19 亀川諒史

MF 27 佐藤凌我

MF 88 松岡大起

FW 17 ウェリントン

控え

GK 41 坂田大樹

DF 4 井上聖也

DF 16 小田逸稀

MF 7 金森健志

MF 25 北島祐二

MF 30 重見柾斗

FW 9 シャハブ・ザヘディ

監督

長谷部茂利