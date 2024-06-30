秋田vs山形 スタメン発表
[6.30 J2第22節](ソユスタ)
※13:04開始
主審:須谷雄三
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 31 圍謙太朗
DF 3 小柳達司
DF 4 蜂須賀孝治
DF 5 河野貴志
DF 16 村松航太
MF 6 諸岡裕人
MF 14 大石竜平
MF 25 藤山智史
FW 11 梶谷政仁
FW 29 佐藤大樹
FW 40 青木翔大
控え
GK 1 山田元気
DF 39 星キョーワァン
MF 7 水谷拓磨
MF 9 中村亮太
MF 20 栗本広輝
FW 10 小松蓮
FW 42 松本ケンチザンガ
監督
吉田謙
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 2 吉田泰授
DF 4 西村慧祐
DF 5 安部崇士
DF 19 岡本一真
MF 7 高江麗央
MF 8 小西雄大
MF 10 氣田亮真
MF 25 國分伸太郎
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 36 高橋潤哉
控え
GK 23 藤嶋栄介
DF 15 川井歩
MF 14 坂本亘基
MF 20 松本凪生
MF 24 横山塁
MF 28 狩野海晟
FW 55 堀金峻明
監督
渡邉晋
※13:04開始
主審:須谷雄三
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 31 圍謙太朗
DF 3 小柳達司
DF 4 蜂須賀孝治
DF 5 河野貴志
DF 16 村松航太
MF 6 諸岡裕人
MF 14 大石竜平
MF 25 藤山智史
FW 11 梶谷政仁
FW 29 佐藤大樹
FW 40 青木翔大
控え
GK 1 山田元気
DF 39 星キョーワァン
MF 7 水谷拓磨
MF 9 中村亮太
MF 20 栗本広輝
FW 42 松本ケンチザンガ
監督
吉田謙
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 2 吉田泰授
DF 4 西村慧祐
DF 5 安部崇士
DF 19 岡本一真
MF 7 高江麗央
MF 8 小西雄大
MF 10 氣田亮真
MF 25 國分伸太郎
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 36 高橋潤哉
控え
GK 23 藤嶋栄介
DF 15 川井歩
MF 14 坂本亘基
MF 20 松本凪生
MF 24 横山塁
MF 28 狩野海晟
FW 55 堀金峻明
監督
渡邉晋