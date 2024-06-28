J3¤«¤éÈôÌö¤Ø¡ÄJ1¤Çµ±¤¯28ºÐFW¤¬¿·³ã¤Îµ¯ÇúºÞ¤Ê¤ë¤«¡¡¥¹¥¿¥¤¥ë¤È³ú¤ß¹ç¤Ã¤¿Èþ¤·¤¤°ì·â
Ã«¸ý³¤ÅÍ¤¬º£µ¨5¥´¡¼¥ëÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯
¡¡J3¤«¤éJ1¤Ø¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ç³èÌöÃæ¤Î28ºÐFWÃ«¸ý³¤ÅÍ¤Ï¡¢J1¥ê¡¼¥°Âè20Àá¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹ÅçÀï¡Ê1-1¡Ë¤Çº£µ¨5¥´¡¼¥ëÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Ø¤È½ù¡¹¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Ã«¸ý¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Ã«¸ý¤Ï2018Ç¯¤Ë´ôÉì·ÐºÑÂç³Ø¤«¤é¤¤¤ï¤Æ¥°¥ë¡¼¥¸¥ãÀ¹²¬¤Ë²ÃÆþ¡£½éÇ¯ÅÙ¤ËJ3¥ê¡¼¥°23»î¹ç15¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤È¡¢ÍâÇ¯¤â9¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤¹¤ë¡£20Ç¯¤è¤ê¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢34»î¹ç18¥´¡¼¥ë¤ÈÇúÈ¯Åª¤ÊÆÀÅÀÎÏ¤òÈ¯´ø¡£¤½¤ÎÇ¯¤ÎJ3¥ê¡¼¥°ÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸ùÀÓ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢21Ç¯¤ËÅö»þJ2¤À¤Ã¤¿¿·³ã¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£Æ±Ç¯13¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¥Á¡¼¥à¤ÎÆÀÅÀ¸»¤È¤Ê¤ë¤È¡¢22Ç¯¤â9¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎJ1¾º³Ê¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£23¥·¡¼¥º¥ó¤ÏJ1¥ê¡¼¥°3ÆÀÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç5¥´¡¼¥ë¤È¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè20Àá¹ÅçÀï¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¡¢¿·³ã¤é¤·¤µ¤ÈÃ«¸ý¤ÎÎÉ¤µ¤¬½Ð¤¿°ìÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£¼«¿Øº¸¥µ¥¤¥É¤Î¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤®»Ï¤á¡¢·×20ËÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ñ¥¹¤ÇÁê¼ê¤òÊø¤¹¡£Ãæ±û¤Ø¤Î¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯Èô¤Ó¹þ¤ó¤À¤Î¤¬Ã«¸ý¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃ«¸ý¤Ï¡¢¸½ºß¥¯¥é¥ÖÎòÂåÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç6°Ì¥¿¥¤¡Ê30ÆÀÅÀ¡Ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ï16°Ì¤È¸·¤·¤¤Î©¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¸åÈ¾Àï¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤ÇÃ«¸ý¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë