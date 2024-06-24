³ô¼°Åê»ñ¤Ç1²¯±ß¤Î»ñ»º¤òÃÛ¤¾å¤²¤ë¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡Ö²¯¤ê¿Í¡×¤Ë¤Ê¤ë4¤Ä¤ÎÊýË¡
³ô¼°Åê»ñ¤ÇÀ®¸ù¤·¤Æ¡¢1²¯±ß¤Î»ñ»º¤òÃÛ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÂÎ©¸øÇ§²ñ·×»Î»öÌ³½êÂåÉ½¤ÎÂÎ©Éð»Ö»á¤Ï¡¢Ãø½ñ¡Ø¤ª¶âÊÐº¹ÃÍ30¤Ç¤â»Ï¤á¤é¤ì¤ë ³ô¼°Åê»ñ¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡Ö1²¯±ßÃÛ¤¯ÊýË¡¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡ÊýË¡¤òËÜ½ñ¤«¤é¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°Åê»ñ¤Ç1²¯±ß¡ª¡¡¡Ö²¯¤ê¿Í¡×¤Ë¤Ê¤ì¤ë¿Í¡¦¤Ê¤ì¤Ê¤¤¿Í
ºÇ¶á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡Ö1²¯±ß¡×¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤òÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£1²¯±ß¤È¤¤¤¨¤Ð»×¤¤¤Ä¤¯¤Î¤¬¡Ö²¯¤ê¿Í¡×¡£Åê»ñ¤Ç1²¯±ß¤Î»ñ»º¤òÃÛ¤¤¤¿¿Í¤Î¤³¤È¤ò¤³¤¦¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢²¯¤ê¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¼«Ê¬¤Ç¸À¤¤¤Õ¤é¤¹Êý¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ï¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢²¯¤ê¿Í¤¬²¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£³ô¼°Åê»ñ¤Ç1²¯±ß¤òÃÛ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï·è¤·¤ÆÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤Þ¤º¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²¯¤ê¿Í¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ë ¡Ê1¡Ë¥¿¥ÍÁ¬¤òÁý¤ä¤¹
°ì¤ÄÌäÂê¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Åê»ñ»ñ¶â10Ëü±ß¤Î¿Í¡¢100Ëü±ß¤Î¿Í¡¢1000Ëü±ß¤Î¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¡Ö²¯¤ê¿Í¡×¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¤É¤Î¿Í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡ÅöÁ³¡¢1000Ëü±ß¤Î¿Í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£1000Ëü±ß¤ÎÅê»ñ»ñ¶â¤¬10ÇÜ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð1²¯±ß¤òÃÛ¤±¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢100Ëü±ß¤ÎÅê»ñ»ñ¶â¤Î¿Í¤Ï¡¢100ÇÜ¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð1²¯±ß¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£10Ëü±ß¤ÎÅê»ñ»ñ¶â¤Î¿Í¤¬1²¯±ß¤òÃÛ¤¯¤Ë¤Ï1000ÇÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¯¤éÂç¤¤ÊÍø±×¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë³ô¼°Åê»ñ¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢»ñ¶â¤ò100ÇÜ¡¢1000ÇÜ¤ËÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢1000Ëü±ß¤òÃù¤á¤Æ¤«¤é³ô¼°Åê»ñ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£10Ëü±ß¤Ç¤â100Ëü±ß¤Ç¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï»Ï¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¿¥ÍÁ¬¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¤è¤ê¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Åê»ñ»ñ¶â100Ëü±ß¤Ê¤é1²¯±ß¤Þ¤Ç100ÇÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢200Ëü±ß¤Ê¤é50ÇÜ¡¢500Ëü±ß¤Ê¤é20 ÇÜ¤Ç1²¯±ß¤Ç¤¹¡£É®¼Ô¤Ï¥¿¥ÍÁ¬¤òºÇ½ªÅª¤Ë1500Ëü±ß¤Þ¤ÇÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤Ê¤ë¤È7ÇÜ¤Ç1²¯±ß¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢½½Ê¬¼ÍÄøÆâ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¥¿¥ÍÁ¬¤ÏÂ¿¤¤¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡¢ÃÊ¡¹¤È¥¿¥ÍÁ¬¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²¯¤ê¿Í¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ë ¡Ê2¡Ë¥Ð¥Ö¥ë¤òÅ°Äì³èÍÑ¤¹¤ë
»ñ»º¤òÃ»´ü´Ö¤ÇÂç¤¤¯Áý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥Ö¥ëÁê¾ì¤òÅ°ÄìÅª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤¤ËÍ¸ú¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢²¿¤À¤«´í¤Ê¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤ÄÊý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¥Ð¥Ö¥ë¤Î½ªÈ×¤Ç¹âÃÍÄÏ¤ß¤ò¤·¤Æ¡¢¤«¤ÄÂ»ÀÚ¤ê¤·¤Ê¤¤¤ÇÊüÃÖ¤·¤¿·ë²Ì¡¢³ô²Á¤¬µÞÍî¤·¤Æ±öÄÒ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤¬Â¿¤¯¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥Ö¥ëÁê¾ì¤Î¤Ç¤¤ë¤À¤±½éÆ°¤Ë¾è¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤êÍø±×¤ò¿¤Ð¤·¡¢¤«¤ÄÂ»ÀÚ¤ê¤äÇäµÑ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤·¤Ã¤«¤êÇÄ°®¤·¤ÆÇäÇã¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅ°Äì¤¹¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤¯»ñ»º¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤â½½Ê¬¤Ë²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ö¥ëÁê¾ì¤Îµ¬ÌÏ¤ä´ü´Ö¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Àµ¤·¤¤¤ä¤êÊý¤Ç¼è¤êÁÈ¤á¤Ð¡¢1²ó¤Î¥Ð¥Ö¥ëÁê¾ì¤Ç»ñ»º¤ò2ÇÜ¡¢3ÇÜÄøÅÙ¤ËÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ï¥Ð¥Ö¥ëÁê¾ì¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¾¯¤·¤ÎÍø±×¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¡¢µÕ¤ËÂ»¼º¤òÈï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ö¥ëÁê¾ì¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂçÁ°Äó¤¬¡ÖÀµ¤·¤¤¤ä¤êÊý¡×¤Ç³ô¼°Åê»ñ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢º£¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È³ô¼°Åê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤ª¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²¯¤ê¿Í¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ë ¡Ê3¡Ë¥¤¥ó¥«¥à¥²¥¤¥ó¤è¤ê¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥²¥¤¥ó
³ô¼°Åê»ñ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëÍø±×¤Ë¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥«¥à¥²¥¤¥ó¡×¤È¡Ö¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥²¥¤¥ó¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¯¤ê¿Í¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÌÂ¤ï¤º¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥²¥¤¥ó¤òÁÀ¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£³ô¼°Åê»ñ¤Ç¥¤¥ó¥«¥à¥²¥¤¥ó¤È¤¤¤¨¤ÐÇÛÅö¶â¤Ç¤¹¤¬¡¢Íø²ó¤ê¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È¿ô¡óÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«»ñ»º¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¤¥ó¥«¥à¥²¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¼ýÆþ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÂç¤¤Ê»ñ»º¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤ÏÈó¾ï¤ËÍ±×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é»ñ»º¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¡¢¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥²¥¤¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð³ô¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê±×¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢ÌÃÊÁ¤Ë¤è¤êÂç¤¤¯°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2012Ç¯½ª¤ï¤ê¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹Áê¾ì¤Ç¤Ï¡¢³ô²Á¤¬10ÇÜ°Ê¾å¤Ë¾å¾º¤·¤¿¤â¤Î¤â¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÌÃÊÁ¤òÁª¤ó¤ÇÅê»ñ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤Ê»ñ»º·ÁÀ®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
²¯¤ê¿Í¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ë ¡Ê4¡Ë³ä°Â³ô¤è¤êÀ®Ä¹³ô
¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥²¥¤¥ó¤òÁÀ¤¦»þ¤Ï¡Ö³ä°Â³ô¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÀ®Ä¹³ô¡×¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹Áê¾ì¤Ë¤è¤ê³ô²Á¤¬10ÇÜ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¶ÈÀÓ¤Î¿¤Ó¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÀ®Ä¹³ô¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌÃÊÁ¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢³ä°Â³ô¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³ä°Â³ô¤Î³ô²Á¤¬5ÇÜ¡¢10ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åê»ñ»ñ¶â¤ËÀ©Ìó¤Î¤¢¤ë¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»ñ¶â¸úÎ¨¤Î¤¤¤¤Åê»ñÀè¤òÁª¤Ö¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢³ä°Â³ô¤è¤ê¤â³ô²Á¤¬Âç¤¤¯¾å¾º¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÀ®Ä¹³ô¤ØÅê»ñ¤·¤¿Êý¤¬¤è¤êÂç¤¤ÊÍø±×¤òÁÀ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢·Êµ¤¤È¤È¤â¤Ë³ô²Á¤¬Âç¤¤¯¾å²¼¤ËÊÑÆ°¤¹¤ë¡Ö·Êµ¤ÉÒ´¶³ô¡×¤Ø¤ÎÅê»ñ¤âÍÍÑ¤Ç¤¹¡£·Êµ¤¤¬¤É¤óÄì¤Ë¤¢¤ê¡¢³ô²Á¤¬Âç¤¤¯Çä¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë·Êµ¤ÉÒ´¶³ô¤òÇã¤¤¡¢·Êµ¤¤¬²óÉü¤·¤Æ³ô²Á¤¬Âç¤¤¯È¿È¯¤·¤¿¤éÇä¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ç¤¹¡£ÌÃÊÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÄìÃÍ¤«¤é5ÇÜ¡¢10ÇÜ¤È¾å¾º¤¹¤ë¤â¤Î¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢Çã¤¤»þ¤äÇä¤ê»þ¤ò¸í¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤«¤Ê¤êÍ¸ú¤ÊÊýË¡¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤Ë¤Ï²¯¤ê¿Í¤Ê¤ó¤ÆÌµÍý!!¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¡£·è¤·¤Æ²¯¤ê¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö´èÄ¥¤ì¤Ð¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤Ê¤ì¤ë¤«¤â¡ª¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ì¤Ð¡¢1²¯±ß¤Îºâ»º·ÁÀ®¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢5000Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ÏÃÛ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£½é¤á¤«¤é¡ÖÌµÍý¡×¤È¤¢¤¤é¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¼¤Ò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤Î»ÑÀª¤³¤½¤¬¡¢³ô¼°Åê»ñ¤ÎÀ®¸ù¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡ü³ä°Â³ô¡¡´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¤ä´ë¶È¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë½ã»ñ»º¤ËÈæ¤Ù¤Æ³ô²Á¤¬³ä°Â¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë³ô¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡üÀ®Ä¹³ô¡¡ËèÇ¯¡¢Çä¾å¤¬Áý¤¨¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÍø±×¤â¿¤Ó¤Æ´ë¶È¤Îµ¬ÌÏ¤ä¶ÈÀÓ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¤Î¤³¤È¡£
¡ü·Êµ¤ÉÒ´¶³ô¡¡·Êµ¤ÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¶È¼ï¤Î³ô¡£·Êµ¤¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤È³ô²Á¤¬¾å¾º¤·¡¢°¤¯¤Ê¤ë¤È²¼Íî¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¯¡¢³ô²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢°ìÄê¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¾å²¼Æ°¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡Ö²¯¡×¤Ø¤ÎºÙÆ»¡ÁÉ®¼Ô¤¬³ô¼°Åê»ñ¤Ç¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È
³ô¼°Åê»ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢²¿¤«¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢³ô¼°Åê»ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎºÇ½é¤Î°ìÊâ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬·ë¹½¹â¤¤¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯°Õ¤ò·è¤·¤Æ³ô¼°Åê»ñ¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÌÜÉ¸¤Ï¹â¤¯»ý¤Ä¤Ù¤¤Ç¤¹¡£É®¼Ô¤Ï°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö1²¯±ß¡×¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¸«½Ð¤·¤ò¡Ö¡Ø²¯¡Ù¤Ø¤ÎºÙÆ»¡×¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤³¤ËÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤ËºÙ¤¤Æ»¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ø»ê¤ëÆ»¤Ï³Î¤«¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢³ô¼°Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤º¢¤Ï¡¢¤³¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÁ´¤¯Èó¸½¼ÂÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë´¶¤¸¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¹â¤¯ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÊÙ¶¯¤·¡¢ÅØÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ô¼°Åê»ñ¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¡¢³ô¼°Åê»ñ¤ò²¿Ç¯¤âÂ³¤±¡¢»ñ»º¤¬¤¢¤ëÄøÅÙÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÌÜÉ¸¤¬·è¤·¤ÆÌ´Êª¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¼¡Âè¤Ë¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌ¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï1²¯±ß¤òÃù¤á¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢³ô¼°Åê»ñ¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬Âç¤¤¯»ñ»º¤òÁý¤ä¤»¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿¡¢Èó¾ï¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ä¡¼¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ª¶â¤Î½ÐÆþ¤ê¤Ï¡Ö°ìÊýÄÌ¹Ô¡×¤Ë¤¹¤ë
ÌÜÉ¸¤ò1²¯±ß¤ËÀßÄê¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¼¡¤Ï¤½¤ÎÌÜÉ¸¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤ò¤è¤ê¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ØÆþ¶â¤·¤¿¤ª¶â¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï°ú¤½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤ª¶â¤Î½ÐÆþ¤ê¤ò¶ä¹Ô¤«¤é¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ø¤Î¡Ö°ìÊýÄÌ¹Ô¡×¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
³ô¼°Åê»ñ¤ò¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢½é¤á¤«¤é1000Ëü±ß¤È¤¤¤Ã¤¿¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»ñ¶â¤¬É¬Í×¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É®¼Ô¤â¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤Î»ñ¶â¤Ï30Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£10Ëü±ß¤Ç¤â°ì¸þ¤Ë¹½¤¤¤Þ¤»¤ó
¤¬¡¢Í×¤Ï¤³¤Î¾®¤µ¤¤»ñ¶â¤ò¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¸úÎ¨Åª¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÊ£Íø¸ú²Ì¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï³§¤µ¤ó¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤Ë¤è¤êÁý¤¨¤¿¸µËÜ¤òºÆÅÙÅê»ñ¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÃ»´ü´Ö¤ÇÂç¤¤Ê»ñ¶â¤ÎÁý²Ã¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢100Ëü±ß¤ò³ô¼°Åê»ñ¤Ë¤¢¤Æ¡¢1Ç¯Åö¤¿¤ê¤Ç»ñ¶â¤ò10¡óÁý²Ã¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢1Ç¯ÌÜ¤ÎÍø±×¤Ï100Ëü±ß¡ß10¡ó¡á10Ëü±ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÍø±×¤òËèÇ¯°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡¢20Ç¯´Ö¥È¡¼¥¿¥ë¤ÎÍø±×¤Ï10Ëü±ß¡ß20Ç¯¡á200Ëü±ß¤Ç¤¹¡£20Ç¯¤Ç100Ëü±ß¤¬300Ëü±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·×»»¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ËèÇ¯¤ÎÍø±×¤ò°ú¤½Ð¤µ¤º¤Ë¡¢ºÆÅÙ³ô¼°Åê»ñ¤Ë¤¢¤Æ¤ë¤È¡¢100Ëü±ß¤ò672Ëü±ß°Ê¾å¤Ë¤Þ¤ÇÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡ÖÊ£Íø¸ú²Ì¡×¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¡¢Ç¯´Ö¤ÎÍø±×¤¬10¡ó¤Ç¤Ê¤¯15¡ó¤Ê¤é¡¢Á°¼Ô¤¬400Ëü±ß¤È¤Ê¤ë°ìÊý¡¢¸å¼Ô¤Ç¤Ï1636Ëü±ß¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Îº¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë¤ª¶â¤¬¤Ç¤¤¿»þ¤ËÅê»ñ¸µËÜ¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®ÅÙÅª¤Ë»ñ»º¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢1²¯±ß¤â½½Ê¬¼ÍÄø·÷Æâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µëÍ¿¼ýÆþ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¶ä¹Ô¤ËÍÂ¤±¤Æ¤ª¤¯¤è¤ê¤â¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î¸ýºÂ¤Ë°Ü¤·ÂØ¤¨¡¢Åê»ñ¸µËÜ¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Áý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£Ê£Íø¸ú²Ì¤òºÇÂç¸Âµý¼õ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡üÊ£Íø¸ú²Ì¡¡±¿ÍÑ¤ÇÆÀ¤¿Íø±×¤òºÆ¤ÓÅê»ñ¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Íø±×¼«ÂÎ¤¬¤µ¤é¤ËÍø±×¤òÀ¸¤ó¤Ç¡¢Àã¤À¤ë¤Þ¼°¤ËÂç¤¤¯»ñ»º¤òÁý¤ä¤»¤ë¸ú²Ì¤Î¤³¤È¡£
¡ÖÂ»ÀÚ¤ê¡×¤Î¼Â¹Ô¤ÇÂç¤¤¯Éé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¤¤¤Ä¤â±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Áê¾ì´Ä¶¤¬¤è¤±¤ì¤Ð¡¢¤è¤Û¤ÉÇäÇã¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤äÌÃÊÁÁªÄê¤ò¸í¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Âç¤¤¯Â»¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤Ò¤È¤¿¤ÓÁê¾ì´Ä¶¤¬°²½¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¤¤¤¦¤Û¤É²¼Íî¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤¬³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤¹¡£Å¬ÀÚ¤ÊÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Åê»ñ»ñ¶â¤¬È¾Ê¬¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤¹¡£
¤è¤Ã¤Æ¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤¬ÆðÄ´¤Ê¶ÉÌÌ¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¡¢Åê»ñ»ñ¶â¤ÎÌÜ¸º¤ê¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±ËÉ¤°¤³¤È¤¬¡¢³ô¼°Åê»ñ¤Ç»ñ»º¤òÂç¤¤¯Áý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤¬¡ÖÂ»ÀÚ¤ê¡×¤Ç¤¹¡£³ô¼°Åê»ñ¤ÇËþÂ¤Î¤¤¤¯À®²Ì¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï10¿Í¤Ë1¿Í¤Û¤É¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Â»ÀÚ¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼Â¹Ô¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤â¡¢10¿Í¤Ë1¿Í¤Û¤É¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Â»ÀÚ¤ê¤òÅ¬»þÅ¬ÀÚ¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢³ô¼°Åê»ñ¤Ç¾¡¤ÁÁÈ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤â¡¢Çã¤¤ÃÍ¤è¤êÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤¿³ô¤òÇäµÑ¤·¤ÆÂ»¼º¤ò³ÎÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤Ï¡¢³Î¤«¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²¿ÅÙ¤âÎý½¬¤·¤Æ¡¢¥Ù¥¹¥È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂ»ÀÚ¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£É®¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³ô²Á¤¬Çã¤¤ÃÍ¤è¤ê²¼¤¬¤Ã¤ÆÂ»ÀÚ¤ê²Á³Ê¤ËÃ£¤·¤¿¤é¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¤¿¤ÀÃ¸¡¹¤ÈÇä¤êÃíÊ¸¤¬È¯Ãí¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤·¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡üÂ»ÀÚ¤ê¡¡³ô¤òÇã¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Í½ÁÛ¤ËÈ¿¤·¤Æ³ô²Á¤¬²¼Íî¤·¤ÆÂ»¼º¤òÊú¤¨¤¿»þ¡Ê¤Þ¤ÀÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¤ÎÂ»¼º¤Ï¡Ö´Þ¤ßÂ»¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡Ë¡¢¤¿¤È¤¨Â»¤¬½Ð¤Æ¤âÊÝÍ³ô¤òÇäµÑ¤·¤Æ¡¢Â»¼º¤ò¾®¤µ¤Ê³Û¤Ë¤ª¤µ¤¨¤ë¤³¤È¡£
À®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ëÅê»ñ²È¤ò»²¹Í¤Ë¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÅê»ñ¼êË¡¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë
ºÇ¸å¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¹ç¤Ã¤¿Åê»ñ¼êË¡¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö³ô²Á¤¬¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¹ÔÆ°¤¹¤ë¡×¤È¤¢¤é¤«¤¸¤á¥ë¡¼¥ë²½¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤·¤Æ¼´¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ³ô¼°Åê»ñ¤òÂ³¤±¤ë¤È¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎÆ°¤¤äÀìÌç²È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¡¢·ë¶É¤ÏÂç¤¤Ê¼ºÇÔ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Åê»ñ¼êË¡¤ò³ÎÎ©¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤ÊÁê¾ì¤¬ÅþÍè¤·¤Æ¤âÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Âç¤¤Ê¼ºÇÔ¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡ÖÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ëÅê»ñ²È¡×¤ÎÅê»ñ¼êË¡¤ò¤ª¼êËÜ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£³ô¼°Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÀÒ¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÃøÌ¾¤Ê¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î¥Ö¥í¥°Åù¤òÆÉ¤à¤Î¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£É®¼Ô¤Î¥³¥é¥à¤ä½ñÀÒÅù¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â·ë¹½¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¤¤¤¯¤é¡ÖÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ëÅê»ñ²È¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤Ï¼Â¹Ô¤¬Æñ¤·¤¤¤è¤¦¤ÊÅê»ñ¼êË¡¤òÌµÍý¤Ë¹Ô¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤éÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢É®¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÅê»ñ¤Î¿ÀÍÍ¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÊÆ¹ñ¤ÎÍÌ¾Åê»ñ²È¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤ÎÅê»ñ¼êË¡¤ò¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¬¿¿»÷¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»²¹Í¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤³¤í¤ÇÅê»ñ¼êË¡¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌÃÊÁ¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤«¡¢¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÇä¤êÇã¤¤¤ò¹Ô¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼Â¤ÏÀµ²ò¤Ï°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½¤ËÉ®¼Ô¤Î¼þ¤ê¤ÎÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ï¡¢Åê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤âÇäÇã¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¤½¤ì¤¾¤ì¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¤¹¡£
Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¹ç¤Ã¤¿Åê»ñ¼êË¡¤Ï°Û¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡ÖÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ëÅê»ñ²È¡×¤ÎÅê»ñ¼êË¡¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ±吞¤ß¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È»î¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¼êË¡¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÉ®¼Ô¤Ï¡¢Ëè´üÁý¼ýÁý±×¤òÂ³¤±¤ë¹¥¶ÈÀÓÌÃÊÁ¤ä¡¢¶ÈÀÓ¤ÎµÞ²óÉü¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÌÃÊÁ¡¢·Êµ¤¤ä¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ¶ÈÀÓ¤ä³ô²Á¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ëÌÃÊÁ¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢³ô²Á¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò½Å»ë¤·¡¢¥¦¥©¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤¬¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¤ËÅ¾¤¸¤¿¤éÇã¤¤¡¢²¼¹ß¥È¥ì¥ó¥É¤ËÅ¾¤¸¤¿¤éÇä¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¡¡³ô¼°Åê»ñ¤Ç21Ãû±ß°Ê¾å¤Î»ñ»º¤òÃÛ¤¤¤¿ÊÆ¹ñ°ì¤ÎÃøÌ¾Åê»ñ²È¤Ç¡¢¡ÖÅê»ñ¤Î¿ÀÍÍ¡×¤È¤¢¤¬¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»á¤Î¼êË¡¤Ï¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤Ç³ä°Â¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿¹â¼ý±×´ë¶È¤Î³ô¤òÄ¹´üÊÝÍ¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡£³ô¼°»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤¬ÂçË½Íî¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈó¾ï»öÂÖ¤Î¤¢¤È¡¢ÄìÃÍ¤ÇÇã¤¦¤³¤È¤ò¹¥¤ß¤Þ¤¹¡£¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¤ä¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¨¥¥¹¥×¥ì¥¹¤Ê¤É¤¬ÍÌ¾¤ÊÅê»ñÀè¤Ç¤¹¡£
¡üÁý¼ýÁý±×¡¡´ë¶È¤ÎÇä¾å¹â¤¬Á°Ç¯ÅÙ¤è¤ê¤âÁý²Ã¤·¡¢´ë¶È¤Î¾å¤²¤ëÍø±×¤âÁ°Ç¯ÅÙÈæ¤ÇÁý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¡£´ë¶È¤ÎÍø±×¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¶È¤Ç¤ÎÌÙ¤±¤ò¼¨¤¹¡Ö±Ä¶ÈÍø±×¡×¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ËËèÇ¯Äê´üÅª¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¶âÍø¼ýÆþ¤äÍøÊ§¤¤¤Ê¤É¤ÎÂ»±×¤ò²Ã¤¨¤¿¡Ö·Ð¾ïÍø±×¡×¡¢¤½¤³¤«¤é¡¢¤½¤ÎÇ¯¤À¤±È¯À¸¤¹¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂ»±×¤ò²Ã¸º¤·¤¿¡ÖÀÇ°ú¤Á°Åö´ü½ãÍø±×¡×¡¢¤½¤ÎÍø±×¤«¤éÇ¼¤á¤ëÀÇ¶â¡ÊË¡¿ÍÀÇ¡¢½»Ì±ÀÇ¡¢»ö¶ÈÀÇ¤Ê¤É¡Ë¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿ºÇ½ªÅª¤Ê²ñ¼Ò¤ÎÍø±×¡Ö¡ÊÀÇ°ú¤¸å¡ËÅö´ü½ãÍø±×¡×¤Î4¤Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÎ©Éð»Ö
ÂÎ©¸øÇ§²ñ·×»Î»öÌ³½êÂåÉ½ ¸øÇ§²ñ·×»Î¡¦ÀÇÍý»Î¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Í¡¼¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥óÂåÉ½¼èÄùÌò