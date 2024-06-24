¡Ú¥¤¥¿¤¹¤®¤ë¥»¥ì¥ÖÃ£¡Û¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤Î¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê
¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤¬¡¢±Ñ¥í¥ó¥É¥ó¤Î¡Ö¥¦¥§¥ó¥Ö¥ê¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤Î¸ø±é2ÆüÌÜ¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£VIP¥¨¥ê¥¢¤ËÅþÃå¤·¤¿¥È¥à¤Ï¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤¹¤ë¤È¡È¥Õ¥ì¥ó¥É¥·¥Ã¥×¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡É¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¤Î²Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥À¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÂç¤¤¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÂ¾¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤ë¡Û
¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤Ï¸½ºß¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¡ØThe Eras Tour¡Ê¥¶¡¦¥¨¥é¥¹¡¦¥Ä¥¢¡¼¡Ë¡Ù¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ±Ñ¹ñ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
21Æü¡Ê°Ê²¼¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Î¡Ö¥¦¥§¥ó¥Ö¥ê¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤Ç3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¸ø±é¤ò³«»Ï¡£Æ±Æü¤Ë42ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤¬¡¢Â©»Ò¥¸¥ç¡¼¥¸²¦»Ò¡Ê10¡Ë¤ÈÌ¼¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È²¦½÷¡Ê9¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¸ø±é2ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿22Æü¤Ë¤Ï¡¢¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤¬²ñ¾ì¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¡£
SNS¤Ë³È»¶¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢Çò¤¤T¥·¥ã¥Ä¤Î¾å¤Ë¹õ¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤¿¥È¥à¤¬¡¢²ñ¾ì¤ÎVIP¥¨¥ê¥¢¤ËÆþ¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥à¤Ï´ÑµÒ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¼þ°Ï¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¥È¥à¤Ï¥Æ¥¤¥é¡¼¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡È¥Õ¥ì¥ó¥É¥·¥Ã¥×¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡É¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¥Æ¥¤¥é¡¼¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤¬Í§¾ð¤Î¾Ú¤È¤·¤Æ¥Ó¡¼¥º¤Ê¤É¤ò·Ò¤²¤¿¼êºî¤ê¤Î¡È¥Õ¥ì¥ó¥É¥·¥Ã¥×¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡É¤ò¸ò´¹¤·¹ç¤¦¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥à¤Ï¥Æ¥¤¥é¡¼¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤è¤¦¤Ç¡¢ÊÌ¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¤¬²Î¤¦¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ø¥·¥§¥¤¥¯¡¦¥¤¥Ã¥È¡¦¥ª¥Õ¡Áµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤ó¤«¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ã!!¡Ù¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥à¤Î»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥à¤Î¸åÉô¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¤ÎÎø¿Í¤ÇNBLÁª¼ê¤Î¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥±¥ë¥·¡¼¤È·»¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥±¥ë¥·¡¼¤µ¤ó¤¬²Î¤ò¹ç¾§¤·¤Ê¤¬¤éÍÙ¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£
¥Æ¥¤¥é¡¼¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤à¥È¥à¤Î»Ñ¤Ë¡¢¿Í¡¹¤ÏSNS¤Ç¡Ö¥È¥à¤Ï¥Î¥ê¥Î¥ê¤À¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¥Þ¥¸¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª²ñ¾ì¤ÎVIP¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢¥È¥à¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤òÌ³¤á¤ë¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥«¥ê¡¼¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£Èà¤é¤Ï¸½ºß¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤ÇÆ±ºî¤ÎÂè8ÃÆ¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó:¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë/¥Ç¥Ã¥É¥ì¥³¥Ë¥ó¥° PART TWO¡Ù¤ò»£±ÆÃæ¤À¡£
¤µ¤é¤Ë±Ç²è¡Ø¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤Î´ÆÆÄ¥°¥ì¥¿¡¦¥¬¡¼¥¦¥£¥°¡¢ÇÐÍ¥¥¢¥·¥å¥È¥ó¡¦¥«¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÈºÊ¤Ç½÷Í¥¤Î¥ß¥é¡¦¥¯¥Ë¥¹¡¢ÇÐÍ¥¥ê¥¢¥à¡¦¥Ø¥à¥º¥ï¡¼¥¹¡¢ÇÐÍ¥¥Ò¥å¡¼¡¦¥°¥é¥ó¥È¤é¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥»¥ì¥Ö¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥ó²¦½÷¤ÎÂ©»Ò¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤µ¤ó¤ä¡¢¥Ù¥¢¥È¥ê¥¹²¦½÷¤ÈÉ×¥¨¥É¥¢¥ë¥É¡¦¥Þ¥Ú¥Ã¥ê¡¦¥â¥Ã¥Ä¥£»á¤Ê¤É¤Î²¦¼¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤âË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥È¥à¤¬±Ñ¹ñ¤ËÂÚºßÃæ¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¥È¥à¤È¸µºÊ¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥Û¡¼¥à¥º¤ÎÌ¼¥¹¥ê¤µ¤ó¡Ê18¡Ë¤¬¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¡£21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Â´¶È¼°¤Ë¤Ï¡¢¥±¥¤¥Æ¥£¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥È¥à¤Ï¥±¥¤¥Æ¥£¤ÈÎ¥º§¸å¤Ë¥¹¥ê¤µ¤ó¤ÈÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤âÀä±ï¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²èÁü2ËçÌÜ¤Ï¡ØThe Eras Tour¡¡X¡ÖTom Cruise exchanging friendship bracelets at today¡Çs show!¡×¡Ù¤è¤ê
¡ÊTechinsightJapanÊÔ½¸Éô¡¡»ûÁ°°êÈþ¡Ë
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÂ¾¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û
¡Ú¤³¤Îµ»ö¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤ë¡Û
¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤Ï¸½ºß¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¡ØThe Eras Tour¡Ê¥¶¡¦¥¨¥é¥¹¡¦¥Ä¥¢¡¼¡Ë¡Ù¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ±Ñ¹ñ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø±é2ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿22Æü¤Ë¤Ï¡¢¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤¬²ñ¾ì¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¡£
SNS¤Ë³È»¶¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢Çò¤¤T¥·¥ã¥Ä¤Î¾å¤Ë¹õ¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤¿¥È¥à¤¬¡¢²ñ¾ì¤ÎVIP¥¨¥ê¥¢¤ËÆþ¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥à¤Ï´ÑµÒ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¼þ°Ï¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¥È¥à¤Ï¥Æ¥¤¥é¡¼¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡È¥Õ¥ì¥ó¥É¥·¥Ã¥×¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡É¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¥Æ¥¤¥é¡¼¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤¬Í§¾ð¤Î¾Ú¤È¤·¤Æ¥Ó¡¼¥º¤Ê¤É¤ò·Ò¤²¤¿¼êºî¤ê¤Î¡È¥Õ¥ì¥ó¥É¥·¥Ã¥×¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡É¤ò¸ò´¹¤·¹ç¤¦¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥à¤Ï¥Æ¥¤¥é¡¼¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤è¤¦¤Ç¡¢ÊÌ¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¤¬²Î¤¦¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ø¥·¥§¥¤¥¯¡¦¥¤¥Ã¥È¡¦¥ª¥Õ¡Áµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤ó¤«¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ã!!¡Ù¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥à¤Î»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥à¤Î¸åÉô¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¤ÎÎø¿Í¤ÇNBLÁª¼ê¤Î¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥±¥ë¥·¡¼¤È·»¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥±¥ë¥·¡¼¤µ¤ó¤¬²Î¤ò¹ç¾§¤·¤Ê¤¬¤éÍÙ¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£
¥Æ¥¤¥é¡¼¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤à¥È¥à¤Î»Ñ¤Ë¡¢¿Í¡¹¤ÏSNS¤Ç¡Ö¥È¥à¤Ï¥Î¥ê¥Î¥ê¤À¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¥Þ¥¸¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª²ñ¾ì¤ÎVIP¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢¥È¥à¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤òÌ³¤á¤ë¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥«¥ê¡¼¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£Èà¤é¤Ï¸½ºß¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤ÇÆ±ºî¤ÎÂè8ÃÆ¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó:¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë/¥Ç¥Ã¥É¥ì¥³¥Ë¥ó¥° PART TWO¡Ù¤ò»£±ÆÃæ¤À¡£
¤µ¤é¤Ë±Ç²è¡Ø¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤Î´ÆÆÄ¥°¥ì¥¿¡¦¥¬¡¼¥¦¥£¥°¡¢ÇÐÍ¥¥¢¥·¥å¥È¥ó¡¦¥«¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÈºÊ¤Ç½÷Í¥¤Î¥ß¥é¡¦¥¯¥Ë¥¹¡¢ÇÐÍ¥¥ê¥¢¥à¡¦¥Ø¥à¥º¥ï¡¼¥¹¡¢ÇÐÍ¥¥Ò¥å¡¼¡¦¥°¥é¥ó¥È¤é¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥»¥ì¥Ö¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥ó²¦½÷¤ÎÂ©»Ò¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤µ¤ó¤ä¡¢¥Ù¥¢¥È¥ê¥¹²¦½÷¤ÈÉ×¥¨¥É¥¢¥ë¥É¡¦¥Þ¥Ú¥Ã¥ê¡¦¥â¥Ã¥Ä¥£»á¤Ê¤É¤Î²¦¼¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤âË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥È¥à¤¬±Ñ¹ñ¤ËÂÚºßÃæ¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¥È¥à¤È¸µºÊ¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥Û¡¼¥à¥º¤ÎÌ¼¥¹¥ê¤µ¤ó¡Ê18¡Ë¤¬¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¡£21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Â´¶È¼°¤Ë¤Ï¡¢¥±¥¤¥Æ¥£¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥È¥à¤Ï¥±¥¤¥Æ¥£¤ÈÎ¥º§¸å¤Ë¥¹¥ê¤µ¤ó¤ÈÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤âÀä±ï¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²èÁü2ËçÌÜ¤Ï¡ØThe Eras Tour¡¡X¡ÖTom Cruise exchanging friendship bracelets at today¡Çs show!¡×¡Ù¤è¤ê
¡ÊTechinsightJapanÊÔ½¸Éô¡¡»ûÁ°°êÈþ¡Ë