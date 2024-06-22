[6.22 J3第18節](Axis)

※19:00開始

主審:上田隆生

<出場メンバー>

[ガイナーレ鳥取]

先発

GK 39 櫻庭立樹

DF 4 二階堂正哉

DF 8 田中恵太

DF 29 小泉隆斗

DF 41 大城蛍

MF 14 普光院誠

MF 17 小澤秀充

MF 19 三木直土

MF 34 曽我大地

FW 7 松木駿之介

FW 9 富樫佑太

控え

GK 21 井岡海都

MF 10 世瀬啓人

MF 11 東條敦輝

MF 15 東出壮太

MF 16 丸山壮大

MF 42 金浦真樹

FW 18 田中翔太

監督

林健太郎

[FC岐阜]

先発

GK 31 上田智輝

DF 5 石田崚真

DF 22 文仁柱

DF 29 野澤陸

DF 40 川上竜

MF 6 北龍磨

MF 8 荒木大吾

MF 23 萩野滉大

MF 38 新垣貴之

FW 11 藤岡浩介

FW 17 田口裕也

控え

GK 50 後藤大輝

DF 4 甲斐健太郎

DF 18 小川真輝

MF 14 生地慶充

MF 19 松本歩夢

FW 9 山内寛史

FW 24 粟飯原尚平

監督

上野優作