鳥取vs岐阜 スタメン発表
[6.22 J3第18節](Axis)
※19:00開始
主審:上田隆生
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 39 櫻庭立樹
DF 4 二階堂正哉
DF 8 田中恵太
DF 29 小泉隆斗
DF 41 大城蛍
MF 14 普光院誠
MF 17 小澤秀充
MF 19 三木直土
MF 34 曽我大地
FW 7 松木駿之介
FW 9 富樫佑太
控え
GK 21 井岡海都
MF 10 世瀬啓人
MF 11 東條敦輝
MF 15 東出壮太
MF 16 丸山壮大
MF 42 金浦真樹
FW 18 田中翔太
監督
林健太郎
[FC岐阜]
先発
GK 31 上田智輝
DF 5 石田崚真
DF 22 文仁柱
DF 29 野澤陸
DF 40 川上竜
MF 6 北龍磨
MF 8 荒木大吾
MF 23 萩野滉大
MF 38 新垣貴之
FW 11 藤岡浩介
FW 17 田口裕也
控え
GK 50 後藤大輝
DF 4 甲斐健太郎
DF 18 小川真輝
MF 14 生地慶充
MF 19 松本歩夢
FW 9 山内寛史
FW 24 粟飯原尚平
監督
上野優作
※19:00開始
主審:上田隆生
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 39 櫻庭立樹
DF 4 二階堂正哉
DF 8 田中恵太
DF 29 小泉隆斗
DF 41 大城蛍
MF 14 普光院誠
MF 17 小澤秀充
MF 19 三木直土
MF 34 曽我大地
FW 7 松木駿之介
FW 9 富樫佑太
控え
GK 21 井岡海都
MF 10 世瀬啓人
MF 11 東條敦輝
MF 15 東出壮太
MF 16 丸山壮大
MF 42 金浦真樹
FW 18 田中翔太
監督
林健太郎
[FC岐阜]
先発
GK 31 上田智輝
DF 5 石田崚真
DF 22 文仁柱
DF 29 野澤陸
DF 40 川上竜
MF 6 北龍磨
MF 8 荒木大吾
MF 23 萩野滉大
MF 38 新垣貴之
FW 11 藤岡浩介
FW 17 田口裕也
控え
GK 50 後藤大輝
DF 4 甲斐健太郎
DF 18 小川真輝
MF 14 生地慶充
MF 19 松本歩夢
FW 9 山内寛史
FW 24 粟飯原尚平
監督
上野優作